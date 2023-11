Galaxy Tab A9+: Sự kết hợp độc đáo của giải trí, làm việc và an toàn cho trẻ với Samsung Kids

Giải trí mượt mà mê li



"Trước đây, tôi thường phải đối mặt là trải nghiệm bị gián đoạn do pin yếu. Khi tôi đang tận hưởng một bộ phim hấp dẫn hoặc tham gia vào một trò chơi đòi hỏi tốc độ cao, việc nhận được cảnh báo về pin yếu có thể làm gián đoạn không chỉ trải nghiệm mà còn tâm trạng của tôi. Tuy nhiên, với Galaxy Tab A9+, tôi không còn phải lo lắng về vấn đề này nữa." - H. Thanh (sinh viên) chia sẻ.

Với dung lượng pin khủng lên đến 7.040mAh và hỗ trợ sạc nhanh 15W, chỉ sau một lần sạc đầy, dùng trong thời gian dài mà không cần lo lắng về việc máy sẽ tắt màn hình giữa chừng. Với Galaxy Tab A9+, người dùng hoàn toàn tự tin để tận hưởng trải nghiệm giải trí liền mạch, đặc biệt cho những ngày dài và nhiều hoạt động.

Bên cạnh đó, Galaxy Tab A9+ được trang bị chipset Snapdragon 695, giúp tiết kiệm năng lượng và tăng hiệu suất xử lý, hỗ trợ pin tốt. Nhờ đó, bạn có thể thực hiện mọi nhiệm vụ một cách nhanh chóng, mượt mà và giảm thiểu độ trễ. Ngay cả khi xem phim 4K, tham gia các trận đấu game như PUBG Mobile, Genshin Impact hoặc Liên Quân Mobile, hoặc chỉnh sửa video, chiếc máy tính bảng này sẽ xử lý mọi thứ mượt mà hơn bao giờ hết.

Nhắc đến giải trí, yếu tố mà người dùng chọn mua một sản phẩm đó là chất lượng loa. "Âm thanh là một phần không thể thiếu góp phần mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao, và Galaxy Tab A9+ không hề làm tôi thất vọng. Tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút vào từng âm thanh, từ tiếng nhạc trầm bổng đến từng tiếng động trong game đầy chân thực" - H. Thanh chia sẻ thêm.

Được trang bị hệ thống loa Stereo Dolby Atmos tích hợp, Galaxy Tab A9+ đưa bạn đắm chìm trong âm thanh vòm sống động. "Được đắm chìm trong âm thanh vòm sống động, tôi cảm thấy như đang xem một buổi biểu diễn âm nhạc chất lượng cao ngay tại nhà, điều mà trước giờ tôi vẫn ao ước được trải nghiệm."

Tối đa hóa hiệu suất làm việc

"Tôi thường xuyên phải di chuyển và luôn cần sử dụng máy tính bảng nhưng có chế độ làm việc như chiếc laptop thông thường để làm việc và giải trí. Với Galaxy Tab A9+, tôi thấy cuộc sống của mình dễ dàng hơn rất nhiều." Anh Hải, content freelancer, tìm kiếm một máy tính bảng vừa phải cho công việc và giải trí, chia sẻ. Kích thước lý tưởng 11 inches và độ phân giải Full HD+ (1.920 x 1.200 pixel), ứng dụng Multi-Active Windows, và tính năng Samsung DeX cho phép người dùng chạy nhiều ứng dụng và hoàn thành nhiều tác vụ cùng một lúc cực mượt mà với sự hỗ trợ từ chipset Snapdragon 695.

Galaxy Tab A9+ thực sự là một sản phẩm tuyệt vời khi nói đến tính di động. "Với thiết kế siêu mỏng và nhẹ 6.9mm, chiếc tablet này trở thành một trong những lựa chọn đúng đắn nhất của tôi." Bạn có thể làm việc và cập nhật trực tuyến tài liệu, thậm chí giải trí mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, Samsung còn làm tôi bất ngờ hơn với Secure Wi-Fi cho phép bạn mang chiếc máy tính bảng yêu thích đi bất cứ đâu mà không phải lo lắng về các mạng internet không an toàn. Lưu lượng internet được mã hóa và các ứng dụng theo dõi bị chặn để việc duyệt web được riêng tư và an toàn.

Môi trường học tập và giải trí an toàn cho trẻ

Chị T. Ly, nhân viên văn phòng, cần một máy tính bảng chi phí vừa phải, cho con vừa học vừa chơi an toàn, chia sẻ: "Vì con tôi đang trong giai đoạn khám phá và phát triển nên tôi mong muốn tìm kiếm một chiếc máy tính bảng không chỉ có hiệu năng mạnh mẽ mà còn an toàn và giáo dục cho cô công chúa mới 3 tuổi. Và tôi đã tìm thấy giải pháp Samsung Kids trong chiếc Galaxy Tab A9+".

Với tính năng Samsung Kids, phụ huynh hoàn toàn có thể kiểm soát nội dung và thời gian sử dụng của con một cách dễ dàng. Điều này không chỉ mang lại sự an tâm về an toàn mà còn tạo điều kiện cho con phát triển thông qua những ứng dụng giáo dục chất lượng phát triển ngôn ngữ, kiến thức,... Samsung Kids là môi trường an toàn cho con bạn học tập và vui chơi.

"Galaxy Tab A9+ đã đáp ứng mọi kỳ vọng của tôi và trở thành người bạn đồng hành tin cậy trong hành trình phát triển của con." - chị T. Ly chia sẻ thêm.

Galaxy Tab A9+ không chỉ là một chiếc máy tính bảng, mà là một người bạn đồng hành linh hoạt, phù hợp với mọi nhu cầu từ giải trí đến công việc và giáo dục. Được chia sẻ từ những người dùng thực tế, máy tính bảng này hứa hẹn mang lại trải nghiệm đặc biệt và đáp ứng mọi độ tuổi và nhu cầu.