"Gái út" nhà Beckham: Mới 10 tuổi đã diện áo xẻ ngực nghìn đô, có lúc còn make up mắt khói như người lớn

Gái rượu nhà Beckham càng lớn càng ra dáng thiếu nữ, mới 10 tuổi mà nhìn như như 15, 16 tuổi chứ không ít.

Là gái rượu của vợ chồng David Beckham và Victoria Beckham, đương nhiên Harper Beckham từ nhỏ đã có cuộc sống nhung lụa, được dát lên người những bộ cánh đắt đỏ và được tham dự không biết bao nhiêu show thời trang danh tiếng cùng gia đình. Nhưng cũng không ít lần phong cách thời trang của cô bé bị nhận xét là già trước tuổi.

Bức ảnh mới nhất công chúng lại tiếp tục choáng váng trước sự "lớn nhanh như thổi" của gái rượu nhà Beckham. Cô bé mới 10 tuổi mà đã được diện váy ren xẻ ngực sâu, bức ảnh ngay lập tức dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng vợ chồng David Beckham đã quá nuông chiều gái út, cho cô bé mặc đầm gợi cảm không phù hợp với hình ảnh một cô bé 10 tuổi.

Nhất là khi dân tình lại soi ra, bộ váy ren xẻ ngực sâu mà Harper Beckham mặc là một thiết kế trong BST của Victoria Beckham trị giá 1.700 bảng Anh (khoảng hơn 54 triệu đồng) vừa được ra mắt vào tháng 5/2021. Mặc dù đã sửa lại phần ngực so với thiết kế mẫu nhưng bộ đầm vẫn sexy quá mức so với một cô bé mới 10 tuổi.

Hóa ra bộ váy mà Harper Beckham chính là thiết kế của mẹ Victoria Beckham. Với người lớn thì không sao, nhưng cô bé mới chỉ 10 tuổi đã diện đồ sexy như vậy, không ít người cảm thấy bất ổn.

"Con dâu" Nicola Peltz cũng từng diện thiết kế này khi xuất hiện trên trang bìa của Vogue Đức.

Một lần khác, Harper Beckham xuống phố với gương mặt make up cẩn thận nhìn khác lạ và già dặn hơn hẳn so với tuổi lên 10 của cô bé. Harper Beckham vẫn rất xinh đẹp nhưng nét đáng yêu nhí nhảnh không hề hiện trên khuôn mặt được make up.

Dù chỉ make up nhẹ nhàng nhưng công chúng vẫn phản đối việc vợ chồng David Beckham cho Harper Beckham trang điểm quá sớm.

Dù có phổng phao thế nào thì Harper Beckham cũng chỉ mới 10 tuổi, cô bé nên diện những bộ váy hoa, áo phông... xinh xắn dễ thương hợp với tuổi hơn là bộ đầm xẻ ngực sexy này.