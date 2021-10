Gái Hàn giờ chỉ skincare buổi tối với đúng 5 bước mà da vẫn căng "búng ra nước"

Quy trình skincare Hàn Quốc tập trung rất kỹ vào việc dưỡng ẩm, nhờ vậy mà có thể mang đến cho chị em làn da căng bóng, mướt mát nếu áp dụng. Sang đến mùa lạnh, khi tiết trời khô hanh và khắc nghiệt với làn da, skincare kiểu Hàn lại càng trở nên lý tưởng hơn nữa để chị em kết thân. Và dưới đây chính là 5 bước skincare buổi tối với toàn các sản phẩm Hàn, không hề cồng kềnh, quá nhiều thao tác nhưng sẽ giúp bơm da căng mọng, rạng rỡ suốt 24/7.

1. Làm sạch kép

Làm sạch hai bước chính là cách tốt nhất để giúp làn da của bạn được giải phóng khỏi cặn bẩn có nguy cơ gây bít tắc lỗ chân lông, như là tàn dư kem chống nắng, sản phẩm makeup, bụi bẩn và chất ô nhiễm từ môi trường… Ngoài ra, làm sạch kỹ lưỡng cũng giúp làn da của bạn hấp thu tốt hơn dưỡng chất từ các bước skincare tiếp theo, từ đó da sẽ căng mọng, khỏe khoắn.

*Sản phẩm gợi ý

Dầu tẩy trang: Klairs Gentle Black Deep Cleansing Oil

Dầu tẩy trang của Klairs là sản phẩm dịu nhẹ, giúp làm sạch tốt mà không làm tổn hại đến độ ẩm tự nhiên của làn da. Nàng nào sở hữu da nhạy cảm cũng có thể kết thân với sản phẩm này. Đột phá hơn nữa, lọ dầu tẩy trang còn chứa các thành phần như dầu mè đen, dầu hạt việt quất, beta-carotene… để cho hiệu quả chống oxy hóa, giúp da bạn thêm khỏe khoắn, trẻ lâu.

Nơi mua: Sammi Shop Giá: 276k

Sữa rửa mặt: Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser

Sữa rửa mặt của Cosrx là sản phẩm giúp làm sạch sâu, chứa những thành phần như tinh dầu lá tràm trà, betaine salicylate, cocamidpropyl betaine có tác dụng kháng khuẩn, loại bỏ tế bào chết và kiểm soát dầu thừa. Dù làm sạch rất tốt nhưng sản phẩm vẫn đủ dịu nhẹ nhờ chứa men saccharomyces, allantoin giúp dưỡng ẩm, giảm kích ứng.

Nơi mua: Watsons Giá: 271k

2. Thoa toner

Dùng toner chính là cách hay để cấp ẩm kịp thời và cân bằng da sau bước làm sạch. Chưa hết, sản phẩm này còn có khả năng loại bỏ nốt những cặn bẩn mà bước làm sạch kép chưa xử lý hết. Về lâu dài, toner còn cho hiệu quả se nhỏ lỗ chân lông về phần nhìn.

*Sản phẩm gợi ý: Klairs Supple Preparation Facial Toner

Toner của Klairs tận dụng amino acid và chiết xuất lô hội để làm mịn, cấp ẩm cho da. Song song với đó, chiết xuất rễ cam thảo sẽ cho hiệu quả làm sáng da, còn chiết xuất rau má thì xoa dịu tình trạng kích ứng sau một ngày dài căng thẳng.

Nơi mua: Lixi Box Giá: 239k

3. Bôi serum

Dùng thêm serum đặc trị sẽ giúp làn da của chị em đẹp vượt bậc hơn, những vấn đề khó nhằn của da được giải quyết. Chưa hết, serum còn có thể chống lão hóa nên nàng 30+ càng nên bổ sung bước skincare này.

*Sản phẩm gợi ý: Some by Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow Serum

Thành phần nổi trội trong lọ serum của Some by Mi chính là 3% vitamin C, 75% galactomyces và 10 loại vitamin khác để nâng tông da tươi sáng, loại bỏ những đốm thâm khiến da kém nhẵn mịn. Quan trọng không kém, lọ serum còn bảo vệ làn da của bạn khỏi những tác nhân gây lão hóa. Và bạn nên dùng sản phẩm này cả hai buổi sáng - tối để làn da được cải thiện, bảo vệ nghiêm ngặt hơn.

Nơi mua: Hasaki Giá: 265k

4. Thoa kem mắt

Vùng da quanh mắt rất mong manh và đây thường là nơi đầu tiên cho thấy dấu hiệu lão hóa. Chưa hết, nếu vùng da quanh mắt bị thiếu ẩm, bạn dễ gặp phải tình trạng da quầng thâm, chảy xệ, gương mặt cũng kém rạng rỡ hơn. Vậy nên, để đảm bảo làn da luôn tỏa sáng trong cả những ngày đông ảm đạm, thoa kem mắt là nhiệm vụ không nên lơ là.

*Sản phẩm gợi ý: AHC Youth Lasting Real Eye Cream

Kem mắt của AHC có chứa collagen, peptide để cải thiện độ săn chắc, mịn màng, làm mờ quầng thâm mắt, giúp diện mạo của bạn trông trẻ trung, rạng rỡ hơn. Quan trọng không kém, thành phần đặc trưng của hãng là 20s biome sẽ chống lão hóa, ngăn chặn tình trạng nếp nhăn, da chảy xệ xung quanh mắt.

Nơi mua: Chiaki Giá: 194k

5. Bôi kem dưỡng ẩm

Bước cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng chính là dưỡng ẩm. Thao tác này không chỉ đơn thuần là cung cấp độ ẩm dồi dào, giúp da căng mọng mà còn khóa chặt những dưỡng chất từ các sản phẩm trước đó. Nhờ vậy, da bạn sẽ được hưởng lợi tối đa từ quy trình skincare.

*Sản phẩm gợi ý: Rovectin Lotus Water Cream

Lọ kem dưỡng này không chứa các thành phần có nguy cơ gây kích ứng da như hương liệu, cồn hay paraben. Thành phần nổi trội của sản phẩm là aquaxyl có khả năng dưỡng ẩm sâu, bơm căng làn da từ bên trong. Chiết xuất hoa sen có trong lọ kem thì cho hiệu quả thanh lọc làn da tốt.

Nơi mua: Watsons Giá: 450k

Ảnh: Sưu tầm