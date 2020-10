Gái Hàn có chiêu làm tóc biến mặt từ tròn thành thanh thoát mà hay nhất là cực đơn giản và không cần ra tiệm

Không ít cô nàng khi muốn đổi kiểu tóc thì đều tìm theo những hình mẫu của người nổi tiếng để làm theo. Nhưng dù đã cắt tóc giống thần tượng nhưng họ vẫn cảm thấy tổng t hể khuôn mặt vừa to vừa tròn, không xinh như tưởng tượng. Ngoài ra, khi mới đổi kiểu tóc, nhiều nàng còn thấy gương mặt trông có phần to, phúng phính hơn bình thường. Vậy thì sai lầm là do bạn đã không biết đến tuyệt chiêu làm phồng chân tóc cực hay ho của gái Hàn.



Thực tế khi tạo kiểu tóc, những chuyên gian chuyên nghiệp sẽ mường tượng, chia phần đỉnh đầu làm 2 phần: trán và phần đường chân tóc. Nếu tỷ lệ giữa 2 phần này là 1:1 hoặc chỉ chênh lệch chút ít thì gương mặt sẽ hài hòa, cân đối và thanh thoát, ngược lại nếu phần trán hoặc phần đường chân tóc quá dài thì gương mặt sẽ bị ngắn và to bè kém đẹp.

Chính vì lẽ đó những chuyên gia làm tóc giàu kinh nghiệp luôn áp dụng điều này với các ngôi sao để có thể tạo được kiểu tóc đẹp nhất. Bạn hãy thử nhìn vào hình ảnh của IU dưới đây. Khi kiểu tóc ở phía đỉnh đầu được làm phồng nhẹ, nó có thể làm cho khuôn mặt trông nhỏ hơn một cách tự nhiên và các đường nét trên khuôn mặt sẽ thanh thoát, mềm mại hơn rất nhiều. Ngược lại khi phần tóc trên đỉnh xẹp lép, ẹp sát vào đỉnh đầu thì trông gương mặt của cô to bè và không sắc nét thu hút bằng.

Dưới đây là 3 cách điều chỉnh vị trí đường chân tóc giúp khuôn mặt trông thon thả và phần tóc ở đỉnh đầu được làm phồng một cách tự nhiên.

1. Thay đổi vị trí đường chân tóc

Đối với những cô gái có vầng trán cao, chúng ta có hai cách để cải thiện phần chân tóc một cách trực quan. Đầu tiên, hãy chọn kiểu tóc mái thật phù hợp! Dù là kiểu tóc mái búp bê như của Lisa hay kiểu tóc mái thưa của IU, nó đều có tác dụng rất lớn trong việc chỉnh sửa vầng trán, và nó cũng có thể khiến tổng thể trông trẻ hơn.

Việc cắt tóc mái cũng đồng nghĩa với việc bạn phải thay đổi lại nếp tóc cũ, từ đó tóc sẽ có độ phồng tự nhiên mà không phải tạo kiểu quá cầu kỳ.

2. Dùng máy ép

Máy ép tóc sử dụng nhiệt để tạo kiểu cho mái tóc, bạn có thể dùng máy ép để áp phồng phần chân tóc giúp tóc có độ tơi bồng tự nhiên, độ phồng nhẹ khiến gương mặt trông thanh thoát hơn.

3. Dùng lược đầu nhọn

Phần đầu nhọn của lược chính là công cụ hữu ích giúp bạn điều chỉnh phần đường chân tóc, chỉ cần dùng phần đầu nhọn này kẻ đường zig zag ở chân tóc là tóc sẽ có độ tơi bồng chẳng kém đi tạo kiểu ở hàng.