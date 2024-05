Gái đẹp đang "bị bóc phốt" tràn lan khắp TikTok: Ngoài đời là "ảnh hậu", học vấn thì không phải nghĩ

Tham gia vào The 8 Show - bộ phim sinh tồn Hàn Quốc hot nhất hiện nay trên Netflix, Chun Woo Hee (SN 1987) vào vai người chơi Tầng Tám. Trong phim, cô khiến khán giả tức giận với những biểu cảm điên rồ, tính cách kỳ quặc.

Với màn trình diễn xuất thần, cô đã trở thành hiện tượng hot nhất mạng xã hội hiện nay. Từ Facebook cho đến TikTok, không ít bài đăng nói về Chun Woo Hee, đa phần dân mạng đều khen cô diễn quá đỉnh khiến người xem "tức hộc máu".

Tạo hình của Chun Woo Hee trong The 8 Show

Một phần lý giải cho màn nhập vai cực mượt của Chun Woo Hee là cô được đào tạo chính quy về diễn xuất. Theo đó, cô là sinh viên khoa diễn viên của trường Đại học Kyonggi - ngôi trường uy tín tại "xứ sở kim chi", được đánh giá cao trong bảng xếp hạng trường đại học Hàn Quốc. Được thành lập năm 1947, trường hiện có hai khuôn viên lớn tại thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi) và thủ đô Seoul.

Hiện tại, Đại học Kyonggi đang đào tạo khoảng 17.000 sinh viên ở cả chương trình Đại học và Cao học với khoảng 80 chuyên ngành đào tạo khác nhau. Riêng du học sinh tại Kyonggi là khoảng 800 học sinh, đến từ 20 quốc gia khác nhau.

Đại học Kyonggi là trường đại học uy tín tại "xứ sở kim chi"

Khuôn viên trường rộng rãi

Quay trở lại với nhân vật chính, sau khi tốt nghiệp, Chun Woo Hee tham gia vào nhiều bộ phim. Một số tác phẩm cô từng góp mặt có thể kể đến như: Người thổi sáo – The Piper (2015); Tiếng than – The wailing (2016); Chờ cơn mưa tới – Waiting for rain (2021); Mở khóa – Unlocked (2023)...

Với những cống hiến của mình, Chun Woo Hee đã vinh dự trở thành Ảnh hậu Rồng Xanh. Ngoài ra còn khuynh đảo hàng loạt giải thưởng cả trong lẫn ngoài nước như: Giải thưởng Hiệp hội các nhà phê bình phim Hàn Quốc, Giải Women in Film Korea, Wildflower Film Awards, Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang, Giải Cine 21, Giải Phim KOFRA, Giải Max Movie...

Nữ diễn viên đạt giải ảnh hậu Rồng Xanh khi còn khá trẻ

Tổng hợp