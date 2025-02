Chương Nhược Nam là một trong những nàng "tiểu hoa đán" sinh sau năm 1995 nổi tiếng tại Trung Quốc. Vừa qua, cô đã đạt một chiến tích "khủng" chứng minh vị thế của mình tại xứ tỷ dân, đó là sở hữu video trên nền tảng Douyin có hơn 10 triệu lượt thích.

Gần đây, Chương Nhược Nam xuất hiện trở lại trên màn ảnh với vai diễn nữ chính Ôn Dĩ Phàm của bộ phim Khó Dỗ Dành - chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên và tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả. Từ khóa "Chương Nhược Nam đẹp quá" thậm chí còn vượt mức tìm kiếm trên Weibo. Cùng với đó, màu son môi trà sữa hạnh nhân được cô nàng sử dụng trong phim cũng khiến các chị em si mê và không ngừng truy lùng.

Mới đây, chuyên gia trang điểm của đoàn làm phim Khó Dỗ Dành đã chính thức tiết lộ "màu son Ôn Dĩ Phàm" mà các cô gái đang phát cuồng. Ngoài việc giúp bạn tìm kiếm màu son giống với nữ thần, BTV làm đẹp còn đính kèm những màu son để bạn tham khảo. Hãy cùng xem nhé!

1. "Son môi Ôn Dĩ Phàm" - Chanel Coco #914 Caramel

Thỏi son Chương Nhược Nam sử dụng cho nhân vật Ôn Dĩ Phàm trong Khó Dỗ Dành chính là em son dưỡng môi lâu trôi COCO Long-Lasting Lip Balm của Chanel, màu #914. Đây là dòng son có độ bóng lì mềm mại và không làm khô môi. Kết cấu vô cùng mượt mà, khả năng dưỡng ẩm "vô địch". Gam màu trà sữa hạnh nhân rất đỗi trong trẻo và thanh lịch này giúp tôn lên làn da trắng sáng. Dù diện đi học hay đi làm đều "over hợp".

Gợi ý mua: Wings Beauty

2. Màu son tương tự: INTO YOU #EM09

Trên nền tảng Xiaohongshu Trung Quốc, các cô gái đang liên tục gợi ý cho nhau về thỏi son INTO YOU #EM09. Em này có thể tạo hiệu ứng lì mềm mại trên môi, không làm khô môi và không để lộ đường viền môi. Quan trọng nhất là son bám lâu và không bị dính vào cốc, nên bạn không phải lo lắng khi ăn uống. Kết cấu son lì nhưng siêu nhẹ có cảm giác như kem mịn. Chưa hết, bật mí với bạn rằng, Trương Nhược Nam cũng là một fan hâm mộ lớn của INTO YOU đó!

Gợi ý mua: INTO YOU Official Store

3. Màu son tương tự: MAC Watery Long-Lasting Lipstick #543

Son MAC Watery Long-Lasting Lipstick #543 là màu trà sữa nhẹ nhàng với một chút ánh nâu. Các cô gái nói rằng đây là thỏi son lý tưởng dành cho buổi hẹn hò vì nó khiến đôi môi trông đầy đặn, ngọt ngào và quyến rũ. Bản thân son môi cũng có khả năng dưỡng ẩm và không để lộ đường viền môi. Do vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng ngay trong cả thời tiết mùa đông khô lạnh.

Gợi ý mua: Wings Beauty

4. Màu son tương tự: Maybelline Teddy Tint Superstay #15 Skinny Dip

Son kem lì Maybelline Teddy Tint Superstay đã được chị em sôi nổi thảo luận trên Threads và thực sự trở thành cái tên hot trên thị trường. Tôi thực sự khuyên bạn sử dụng màu #15 Milk Candy Teddy. Kết cấu nhẹ nhàng của màu nâu kẹo sữa mang lại cảm giác thanh lịch và nhẹ nhàng. Sau khi thoa lên môi, ngay lập tức bạn sẽ cảm nhận được sự mềm mịn như nhung mà em nó mang lại. Mặc dù mướt rượt nhưng khả năng bám màu của son cũng rất đỉnh, lên đến 12 giờ. Son mịn như nhung cả ngày mà không bị khô, mang lại vẻ ngoài tự nhiên. Chưa kể, giá thành của Maybelline Teddy Tint Superstay rất vừa túi tiền, thực sự đáng để "chốt đơn".

Gợi ý mua: Maybelline Official Store

5. Màu son tương tự: Rouge Hermès #17 Beige Ébloui

Son bóng Rouge Hermès #17 Beige Ébloui rất phù hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng hàng ngày. Đây là màu be nude tươi sáng và mềm mại, mang đến nét đẹp "nàng thơ" mơ màng và thu hút. Chất son satin khiến môi có độ bóng nhẹ tự nhiên. Quả thật, đây là em son high-end "đắt xắt ra miếng", các nàng mua sẽ không hối hận đâu!