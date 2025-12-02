Gạch Luxcasa - Địa chỉ mua gạch men ốp lát nhập khẩu uy tín tại TP.HCM

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ lý do tại sao Luxcasa là địa chỉ mua gạch men ốp lát nhập khẩu uy tín bậc nhất tại TP. HCM và khám phá các dòng sản phẩm nổi bật mà đơn vị đang cung cấp.

Tại sao khách hàng lựa chọn Luxcasa là địa chỉ mua gạch men tại TP. HCM?

Luxcasa không chỉ bán gạch, mà còn mang đến giải pháp vật liệu hoàn thiện không gian sống đẳng cấp. Sự uy tín và niềm tin của khách hàng được xây dựng dựa trên những yếu tố cốt lõi sau:

Nguồn gốc sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Luxcasa chuyên cung cấp các dòng gạch nhập khẩu cao cấp từ các quốc gia nổi tiếng về công nghệ gạch men như Tây Ban Nha, Ý, Ấn Độ, và Trung Quốc (cao cấp). Toàn bộ sản phẩm đều có đầy đủ chứng nhận CO (Chứng nhận xuất xứ) và CQ (Chứng nhận chất lượng), đảm bảo nguồn gốc rõ ràng và chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Khách hàng hoàn toàn yên tâm về độ bền, khả năng chịu lực và tính thẩm mỹ vượt trội của từng viên gạch men tại đây.

Chất lượng vượt trội và đa dạng kích thước

Đơn vị tập trung vào các dòng gạch Porcelain (xương đá) có độ cứng cao, chống thấm tuyệt đối, phù hợp với khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam. Đặc biệt, Luxcasa dẫn đầu về các dòng gạch lát nền khổ lớn (80x80 cm, 60x120 cm, 100x100 cm, 120x120 cm, và 120x240 cm), đáp ứng xu hướng thiết kế hiện đại, tạo không gian liền mạch và sang trọng.

Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp

Đội ngũ tư vấn tại Luxcasa không chỉ am hiểu về sản phẩm mà còn có kiến thức sâu rộng về thiết kế nội thất. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng từ khâu chọn mẫu gạch phù hợp với phong cách (Minimalism, Neo-Classic, Industrial...), phối màu, đến tư vấn kỹ thuật thi công (sử dụng keo dán gạch, xử lý bề mặt, ron gạch). Sự tận tâm và chuyên nghiệp này giúp khách hàng đưa ra quyết định tối ưu.

Những sản phẩm đang có tại Gạch Luxcasa: Đa dạng giải pháp ốp lát toàn diện

Luxcasa không chỉ cung cấp các dòng gạch men truyền thống mà còn mở rộng sang các vật liệu ốp lát cao cấp và vật tư phụ trợ, mang đến giải pháp toàn diện cho mọi công trình:

Các dòng gạch ốp lát chuyên dụng nhập khẩu

Chúng tôi sở hữu bộ sưu tập phong phú, đáp ứng mọi nhu cầu thiết kế từ cổ điển đến hiện đại:

Gạch giả gỗ (Wood Look): Các dòng gạch Porcelain kích thước thanh dài (15x90 cm, 20x120 cm) mô phỏng chân thực vân gỗ, lý tưởng làm gạch lát nền.

Gạch giả đá (Marble & Cement Look): Các mẫu gạch tái tạo hoàn hảo vẻ đẹp của đá Marble với nhiều kích thước từ 60x60 cm đến khổ lớn 120x240 cm, phù hợp cho gạch ốp tường và sàn.

Gạch trang trí và gạch thẻ ngoài trời: Đa dạng các loại gạch thẻ, mosaic dùng để ốp trang trí bếp, bar, hay các dòng gạch chống trơn chuyên dụng cho khu vực ngoại thất như gạch thẻ ngoài trời.

Đá nung kết và đá tự nhiên

Luxcasa cung cấp các vật liệu ốp lát cao cấp, mang vẻ đẹp độc đáo của đá tự nhiên và công nghệ mới:

Đá nung kết (Sintered Stone): Đây là vật liệu công nghệ cao, có độ cứng vượt trội, chống trầy xước và chống thấm tuyệt đối, được ứng dụng làm mặt bếp, bàn ăn, lavabo, hoặc ốp tường khổ lớn thay thế đá tự nhiên.

Đá tự nhiên cao cấp: Chúng tôi còn cung cấp các loại đá tự nhiên được ưa chuộng như đá xanh Thanh Hóa, đá Bazan (phù hợp lát sân, hồ bơi), đá rối ốp tường (tạo điểm nhấn mặt tiền, tiểu cảnh), mang lại vẻ đẹp thô mộc và bền vững.

Vật tư phụ trợ chuyên dụng

Để đảm bảo chất lượng thi công tối ưu cho các dòng gạch nhập khẩu (đặc biệt là gạch Porcelain ít hút nước), Luxcasa cung cấp đầy đủ vật tư phụ trợ cần thiết:

Keo dán gạch, keo chà ron (keo ron epoxy), keo chống thấm

Địa chỉ mua gạch men ốp lát nhập khẩu tại TP. HCM

Để trải nghiệm trực tiếp các bộ sưu tập gạch nhập khẩu chất lượng cao và nhận sự tư vấn chuyên nghiệp hàng đầu, quý khách hàng có thể ghé thăm Showroom chính thức của Luxcasa. Đây là nơi trưng bày đa dạng các dòng gạch lát nền và gạch ốp tường từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Xây Dựng Luxcasa

GPKD: 0316789398 do sở KH & ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp

Showroom Q7: 1461 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Showroom Q11: 147 Phó Cơ Điều, Phường 7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Showroom Q2: Lake View City, Song Hành/114 P. An Phú, An Phú, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ kho Nam: 18/60 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, HCM

Địa chỉ kho Bắc: 54, Đường số 1F, Xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội

Hotline: 0777.08.18.38

Website: https://gachluxcasa.vn/