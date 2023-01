'Gã tay sai' cướp nụ hôn đầu của Song Hye Kyo trong The Glory: Sinh viên trường ĐH hàng đầu, ngoại hình khen giống Kim Woo Bin

Sau khi phần 1 của bộ phim báo thù The Glory do Song Hye Kyo đóng chính lên sóng, dàn diễn viên trong phim cũng nhận được sự yêu thích của khán giả. Theo đánh giá, các diễn viên trong phim đều nhận được những phản ứng tích cực của khán giả vì khả năng diễn xuất.

Một trong những nhân vật nhận được sự chú ý chính là anh chàng Song Myung Oh (Kim Gun Woo đảm nhận). Trong phim, Kim Gun Woo đảm nhận vai Song Myung Oh, một thành viên trong nhóm bắt nạt Moon Dong Eun (do Song Hye Kyo thủ vai). Song Myung Oh là người có vị thế và xuất thân thấp nhất. Nhân vật này thường thực hiện những hành động dơ bẩn và tồi tệ, thay cho các thành viên còn lại trong nhóm. Hắn cũng là kẻ cướp nụ hôn đầu của nhân vật Moon Dong Eun (do Song Hye Kyo thủ vai).

Sau phần 1 phát sóng, Kim Gun Woo đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Kim Gun Woo sinh năm 1992 và là một trong những gương mặt mới của màn ảnh Hàn Quốc.

Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2017. Nam diễn viên từng góp mặt trong các bộ phim như Catch The Ghost, Less Than Evil, Record Of Young,... Vai diễn trong The Glory giúp Kim Gun Woo được khán giả chú ý nhiều hơn.

Vào vai badboy trong phim nhưng ngoài đời Kim Gun Woo lại hoàn toàn khác biệt. Ngoài đời, Kim Gun Woo lại là nam diễn viên sở hữu học vấn vô cùng cao, anh từng theo học trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia - đại học danh tiếng hành đầu của Hàn Quốc. Điều đáng nói, nam diễn viên học tại đây với học bổng loại cao nhất của trường. Theo tiết lộ, Kim Gun Woo là sinh viên xuất sắc nhất khoa.

Cư dân mạng cũng so sánh Kim Gun Woo với nam diễn viên Kim Woo Bin và cho rằng cả hai sở hữu ngoại hình khá tương đồng. Trong 1 chương trình, Kim Gun Woo cũng chia sẻ về việc này: "Thỉnh thoảng tôi cũng nghe những lời nhận xét như vậy, nhưng mỗi lần như vậy tôi thật sự rấ ngại".

Kim Gun Woo cho biết: "Để có thể tồn tại lâu dài với tư cách là một diễn viên, bản thân bạn phải trở thành một cây đại thụ chứ không nên núp dưới bóng của người khác. Để làm được điều đó, bạn phải xây dựng nhân vật của mình bằng kỹ năng diễn xuất áp đảo, và trên hết, bạn không được mãi đóng vai phản diện. Tiền bối Kim Woo Bin lúc đầu cũng bắt đầu với vai phản diện, nhưng dần dần mở rộng phạm vi của mình. Nếu bạn không dừng lại và tiếp tục thử thách và phát triển, sẽ đến lúc bạn tỏa sáng chỉ với cái tên Kim Gun Woo chứ không phải của bất kỳ ai".