Gà đốt Kampot - Món ăn độc đáo phải thử ở Hà Tiên

Công dụng của lá chúc trong ẩm thực

Cây chúc, hay còn gọi cây chanh Thái, chanh Makrut, chanh Kaffir hay chanh Magrood, có nguồn gốc từ châu Á, hiện được trồng rộng rãi trên thế giới để làm gia vị, hương liệu và mỹ phẩm. Khu vực châu Á, cây thường sống ở Lào, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Lá chúc thuôn dài hay hình ngọn giáo, mép lá khía răng cưa hoặc còn nguyên, chóp lá tròn có khi lõm, có lúc nhọn, màu xanh thẫm, cuống lá có cánh rộng hoặc to bằng phiến lá, tạo thành hình số 8, mùi thơm hăng nồng, vị chua the giống lá chanh, bưởi non lại vừa giống tinh dầu lá cari tươi.

Là cây thân gỗ thuộc chi Cam chanh, cây chúc trưởng thành có thể cao từ 2-10m, thân cây có gai ngang. Lá chúc to hơn, vị the nồng và gắt hơn lá chanh thông thường, không bị đắng và mùi hương giữ được rất lâu. Vỏ quả chúc xù xì, trông khá lạ mắt. Chính những đặc tính độc đáo này đã tạo nên công dụng đặc biệt của lá chúc trong ẩm thực, khiến món ăn trở nên hấp dẫn và thơm ngon hơn rất nhiều.

Lá chúc non được dùng trong món salad, thêm vào khi nấu súp, cà ri bằng cách xắt nhỏ hoặc làm nước sốt ướp thịt heo, thịt bò hay thịt gà. Với các món gà luộc, cá lóc hấp, ếch xào lăn, thịt kho, cá kho, gỏi gà, lẩu,... bạn có thể rắc lá chúc thái sợi lên để tăng thêm hương vị cho món ăn.