Gã đàn ông bí mật đi theo bé gái đến tận nhà, đứa trẻ bằng một mẹo nhỏ đã "qua mặt" được kẻ ác để trốn thoát, bảo toàn tính mạng

Sự an toàn của những đứa trẻ luôn được người lớn ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng, bố mẹ hay người thân không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh bảo vệ các em 24/7, vậy nên việc giáo dục và trang bị cho trẻ những kỹ năng để tự bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm là cực kỳ quan trọng. Cũng như trong tình huống dưới đây, nếu như không có sự nhanh trí và đầu óc nhạy bén phán đoán tình hình rồi hành động của bé gái thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với đứa trẻ.

Toàn bộ tình huống được ghi lại bởi camera an ninh của một tòa nhà ở thị trấn Stupino, thành phố Moscow, Nga, vào ngày 16/1 vừa qua, đang trở nên viral cực mạnh trên các trang mạng xã hội xứ sở bạch dương sau khi được chương trình Chủ động bảo vệ bản thân (Active Self Protection) đăng tải. Được biết, Chủ động bảo vệ bản thân thường đưa ra những mẹo để các bậc phụ huynh và trẻ nhỏ giữ được sự an toàn cho chính mình.

Theo đó, đoạn clip ghi lại hình ảnh của một bé gái 9 tuổi bị một gã lạ mặt đi theo đến tận cửa tòa nhà nơi em sinh sống. Tên này đã lợi dụng đứa trẻ nhấn mật mã mở cửa để rồi lẻn vào ngay sau khi đứa trẻ đi vào bên trong. Hắn rình rập đứa trẻ với thái độ hiên ngang, chẳng thèm che đậy gương mặt mà không hề biết hình ảnh của mình đã bị camera ghi lại.

Tiếp đến, bé gái bước lên bậc cầu thang để đi đến thang máy nhưng có vẻ như biết mình đã bị theo dõi, em bất ngờ rẽ sang một góc khác. Tên biến thái thì không hề hay biết, cứ thế tiến đến thang máy, bấm cho cửa mở ra để bắt kịp bé gái. Lợi dụng lúc kẻ lạ mặt chỉ lo chạy đến thang máy để bắt kịp mình, bé gái đã đi trở ra rồi chạy khỏi tòa nhà.

Bé gái đổi hướng không đi về thang máy nữa.

Gã đàn ông thì chỉ chăm chú đi đến thang máy, không hề hay biết đứa trẻ đang đứng nấp ở một chỗ khác, chờ cơ hội để chạy đi.

Đứng chờ ở cửa thang máy được một chốc, gã đàn ông nhận ra bé gái kia đã biến mất không dấu vết. Thế là hắn vội vã rời đi. Lúc này, bé gái 9 tuổi đã quay trở lại cùng với một người bên cạnh là bố em, tự tin đi ngang qua kẻ lạ mặt.

Đoạn clip kết thúc ở đây nhưng chương trình Chủ động bảo vệ bản thân cho biết sau đó, kẻ lạ mặt kia đã bị bắt giữ. Qua đó có thể thấy, sự nhanh nhạy và óc phán đoán tình hình của bé gái 9 tuổi đã giúp em thoát khỏi một tình huống nguy hiểm, nếu không thì chẳng biết gã lạ mặt kia sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì với đứa trẻ. Đây cũng chính là lời cảnh tỉnh dành cho các bậc phụ huynh, cần phải trang bị cho các con kỹ năng cần thiết để tự vệ trong những tình huống cấp bách không có người lớn ở bên.

(Nguồn: B.P)