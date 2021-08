Gã chồng cầm dao đến tận chỗ làm chém vợ thương tích 42% chính thức bị khởi tố

Liên quan đến vụ chồng mang dao xông vào xưởng may chém vợ , gây thương tích 42% khi chị này phải tăng ca nên đi làm về muộn, tối ngày 2/8 mới đây, Thượng tá Đặng Đình Tại – Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã thông tin chính thức tới báo chí.

Theo đó, đơn vị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1980), trú tại khu phố 3, phường Ngọc Trạo, TX.Bỉm Sơn về tội Cố ý gây thương tích.

Trong khi đó, ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hậu Lộc đã có Thông báo kết luận giám định thương tích trên cơ thể chị Trịnh Thị Hoa L. (SN 1988; ngụ xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc) là 42%.

Trước đó, ngày 7/7, chị L. đến xưởng may của chị gái là Trịnh Thị L. (SN 1974; ở xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc) để làm việc. Tuy nhiên, chồng chị là Nguyễn Văn Thắng ghen tuông, gọi điện bắt chị phải về sớm.

Vì phải giao hàng cho kịp tiến độ, chị L. cùng chị gái và một số công nhân tiếp tục ở lại xưởng để tăng ca. Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi chị L. đang làm việc tại xưởng, chồng chị tới xưởng rồi chạy tới chỗ chị đang làm việc rút dao truy sát.

Chồng đến tận xưởng may, cầm dao chém liên tiếp vào mặt vợ

Theo nội dung đoạn clip tại xưởng may ghi lại cho thấy, chị L. bị chồng hùng hổ lao tới, rút con dao nhỏ găm sau túi đâm liên tiếp vào mặt, vào người chị L.. Người đàn ông này còn cầm tóc, ghì chặt chị L. và lôi đi.

Tại xưởng khi đó có 2 người phụ nữ khác làm việc cũng chứng kiến sự việc trên và liên tục hô hoán, cầm ghế để ngăn cản hành động bạo lực này, nhưng không thành.

Cánh tay chị L. bị chồng chém bị thương

Sau khi bạo hành với vợ xong, Nguyễn Văn Thắng đã uống thuốc trừ sâu, cắt tay nhằm tự sát nhưng không chết.

Công an huyện Hậu Lộc đã nhanh chóng vào cuộc, triệu tập Nguyễn Văn Thắng tới cơ quan công an để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo chị L. trước khi lấy Thắng, chị đã có một đời chồng, còn Nguyễn Văn Thắng từng có hai đời vợ và 3 người con riêng. Trong quá trình chung sống 2 người đã có với nhau 1 con chung. Tuy nhiên, do Thắng ghen tuông mù quáng, chị L. nhiều lần bị chồng đánh đập, dọa giết.

Rất nhiều lần chị L. bỏ về nhà chồng và có ý định ly hôn nhưng vì thương con chị vẫn cố nhẫn nhịn cho tới ngày bị chồng truy sát.