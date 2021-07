Full ảnh cận mặt cực đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba khi quay phim cùng Cung Tuấn, nhà gái vẫn là hợp nhất với màu đỏ

Sau khi rò rỉ 2 bức ảnh bôi xóa không rõ ràng về tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Nhạc truyện, ekip sản xuất đã tung hẳn loạt ảnh "Full cận mặt" cực xinh đẹp. Bạn diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba ở An Nhạc truyện là Cung Tuấn.

Trong loạt ảnh này, Địch Lệ Nhiệt Ba mặc trang phục đỏ, búi tóc cao. Nữ diễn viên được khen trang điểm tốt, làm nổi bật đường nét thanh tú.

Thêm nữa, trong khoảng thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba gần như chẳng có lịch trình chạy show thực tế nào quá dày đặc, quay hết bộ phim này là cô lại quay phim khác, không chừa khoảng giữa để chạy show thực tế như Dương Mịch, Dương Tử hay Triệu Lệ Dĩnh. Vậy nên, da dẻ của Địch Lệ Nhiệt Ba căng bóng mịn màng hơn hẳn.

Trên mạng xã hội, netizen đặc biệt ngợi khen bộ trang phục đỏ mà Địch Lệ Nhiệt Ba khoác lên người. Trước đây, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng mặc đồ đỏ đóng các phim Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư và đều được đánh giá xinh đẹp, căng tràn sức sống.

Nếu cứ duy trì trạng thái nhan sắc tốt như hiện tại, bình luận tích cực về Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ xuất hiện ngày một nhiều hơn.

An Nhạc truyện được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Đế Hoàng Thư, nội dung kể về kế hoạch trả thù của nữ chính khi gia đình bỗng dưng bị đổ oan. So về nội dung và lớp lang, kết cấu các tuyến nhân vật thì An Nhạc Truyện cũng chẳng hề thua kém Lang Nha Bảng (do Lưu Đào, Hồ Ca đóng chính).

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba vừa bận quay phim An Nhạc truyện, vừa bận tuyên truyền cho phim Em là niềm kiêu hãnh của anh. Trong khoảng 2 năm gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba rất chịu khó đóng phim, hết phim cổ trang nữ diễn viên lại đóng tới phim ngôn tình hiện đại.

Dù sức ảnh hưởng vẫn không ngừng tăng cao nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba gặp vấn đề lớn là chẳng có tác phẩm nổi tiếng. Các phim nữ diễn viên đóng gần đây như Trường Ca Hành hay Hạnh phúc trong tầm tay đều bị chê tơi tả vì diễn xuất tệ hại, nội dung kém hấp dẫn.