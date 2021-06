FreeBritney: Ác quỷ nào đã "giam giữ" nàng công chúa trong địa ngục suốt 13 năm qua?

KHI LUCKY KHÔNG PHẢI LÀ MAY MẮN!

Những ngày qua, có lẽ Lucky là ca khúc được nghe lại nhiều nhất của nàng công chúa nhạc pop - Britney Spears.

Lucky được ra đời vào 8/8/2000. Đây là một bản teen pop nói về một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng tên là Lucky, mặc dù "may mắn" và dường như có tất cả mọi thứ - sự nổi tiếng, giàu có, sắc đẹp, nhưng cô lại cảm thấy cô đơn thực sự bên trong tâm hồn mình. Lucky đã mang lại cho Britney rất nhiều thành công trên các bảng xếp hạng với vô số lời khen ngợi.

Nhưng...



Lucky cũng là nỗi đau của Britney.

"Cô ấy thật may mắn, cô ấy là một ngôi sao

Nhưng cô ấy vẫn thường khóc, khóc mãi với con tim cô đơn và thầm nghĩ.

Nếu cuộc đời tôi chẳng thiếu điều gì.

Thì tại sao những giọt nước mắt này lại rơi xuống hằng đêm?"

7 năm sau khi Lucky ra đời, vào năm 2007 - Britney chính thức bước vào cuộc sống nô lệ trong chính lâu đài của mình. Cũng từ đó, nàng công chúa bắt đầu xuống địa ngục.

Người ta đã tốn rất nhiều giấy mực để nói về 1 năm 2007 đầy tăm tối ấy. Hơn 1 thập kỷ đã trôi qua, câu chuyện năm 2007 của Britney đã trở thành một "tiêu chuẩn" để động viên nhau nỗ lực vượt qua khủng hoảng. Thậm chí, nó trở thành một câu quote mà người ta in ấn trên cốc, áo, mũ... như một lời động viên: "Britney survived 2007, you can handle today" (Britney đã sống sót sau năm 2007, bạn có thể vượt qua được ngày hôm nay).

AI ĐÃ "GIAM GIỮ" BRITNEY SPEARS?

Tháng 2/2008, ông James Spears - cha ruột của cô - đệ đơn xin giám sát tạm thời. Từ đó, James được trao quyền hợp pháp để giám sát và đưa ra các quyết định liên quan đến tài chính, sức khỏe, các giao dịch kinh doanh và cuộc sống cá nhân của Britney.

Thấm thoát đã 13 năm, nàng công chúa nhạc Pop luôn phải đeo lên mình thứ "gông cùm" bóp nghẹt lấy cuộc đời cô. Trong suốt 13 năm đó, Britney hoàn toàn không có quyền của 1 con người. Cô không được tự do bầu cử, không được tự do sử dụng điện thoại, không được tự do hẹn hò yêu đương hay thậm chí là sinh con.

Britney và cha ruột - ông James Spears

Cũng trong suốt 13 năm đó, Britney nhiều lần lên tiếng đòi tự do cho mình nhưng ngược lại "gông cùm" ấy lại càng trở nên nặng hơn, từng ngày trói chặt lấy cuộc đời người phụ nữ tội nghiệp đến đáng thương này.

Và đáng thương thay, Britney đã bị chính cha ruột và gia đình của mình giam cầm trong địa ngục suốt thời gian dài đằng đẵng như vậy.

Theo hồ sơ tòa án mà Times thu được, Britney đã mô tả "quyền bảo hộ" trở thành "công cụ áp bức và kiểm soát chống lại cô ấy". Trong bản ghi chép tòa án ghi lại, Britney đã trình bày rằng cô đã bị đưa tới phòng khám tâm thần như 1 hình phạt và buộc phải biểu diễn khi ốm.

Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 23/6 (giờ địa phương), Britney Spears khiến nhiều người bàng hoàng khi tuyên bố: "Tôi muốn gặp bạn bè. Tôi muốn có gia đình và kết hôn. Tôi không thể có con vì họ đặt vòng tránh thai trong người tôi, và họ không cho phép tôi đến bác sĩ để lấy nó ra. Tất cả những gì tôi muốn là mọi thứ chấm dứt. Tôi muốn tiền mà tôi làm ra, tôi muốn bạn trai tôi có thể chở tôi đi chơi trên xe của anh ấy, và thật lòng mà nói, tôi muốn kiện cả cái gia đình này".

"Tôi không hạnh phúc. Tôi không thể ngủ được. Tôi tức giận đến mức điên rồ. Và tôi bị trầm cảm", đó chính là những gì mà Britney tiết lộ. Britney cũng thừa nhận đã nói dối về tình trạng hạnh phúc của mình trong những năm qua vì sợ công chúng và tòa án không xem xét những tuyên bố của cô một cách nghiêm túc.

Ngôi sao nhạc pop bày tỏ thêm rằng mong muốn cuối cùng của cô là có thể tự mình đưa ra những quyết định cơ bản trong cuộc sống, chẳng hạn như đi xe hơi với người bạn trai lâu năm của cô - Sam Asghari và có thêm một đứa con, điều mà cô cho rằng hiện tại cô không được phép làm.

Khoảnh khắc bất lực trong cuộc đời Britney.

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi của James với CNN, người cha ruột của Britney cho biết đã rất lâu không gặp con gái: "Tôi yêu con gái của mình và tôi rất nhớ con bé. Khi một thành viên trong gia đình cần được chăm sóc và bảo vệ đặc biệt, thì mọi người trong gia đình cần hỗ trợ nhau như cách tôi đã làm trong hơn 12 năm qua, để bảo vệ, che chở và tiếp tục yêu thương Britney vô điều kiện ".

Nhưng có lẽ, thứ tình yêu gông cùm mà người cha ruột đã dành cho Britney trong suốt thời gian qua chính là "ác quỷ" giết chết sự tự do trong suốt bấy nhiêu năm của nàng công chúa nhạc Pop.

Cũng từ nhiều năm trước, người hâm mộ của Britney hoài nghi về việc liệu quyền giám sát này có thật sự tốt cho Britney như ông James Spears - người được cho đã cứu rỗi nàng công chúa nhạc Pop. FreeBritney.net, ra mắt vào năm 2009 với một tuyên bố bao quát về lý do tại sao người hâm mộ tin rằng Britney không cần quyền bảo quản trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của cô ấy.

Cùng với James, truyền thông cũng là yếu tố không thể bỏ qua trong "công cuộc cầm tù" Britney. Khi gõ từ khóa Britney Spears paparazzi trên google, chúng ta dễ dàng nhận về 12.600.000 kết quả chỉ trong 0,59s.



Cùng với đó là hàng loạt cảnh rượt đuổi của paparazzi dành cho Britney Spears bất chấp ngày hay đêm, bất chấp đó là ngoài đường phố, quán rượu, hàng ăn hay thậm chí là cả toilet...

Britney Spears là gương mặt quen thuộc của các trang bìa trên các tuần báo nổi tiếng vào giữa những năm 2000.

Ngày 24/6/2021, tờ nytimes đã cập nhật thêm nội dung cho bài báo mang tên 'Sorry, Britney'. Trước đó, vào tháng 2 cùng năm một phiên bản của bài báo này với tiêu đề Britney's Detractors Say Sorry đã được xuất bản với nội dung đề cập tới câu chuyện truyền thông từng hủy hoại cuộc đời Britney đến thế nào.

Bài viết đã liệt kê hàng loạt những cái tên đình đám trong làng truyền thông như Us Weekly, People Magazine hay OK! Weekly... tất cả từng xem Britney như một món ăn nóng hôi hổi cho những tin tức hút người xem.

Nhiều năm về sau, người ta chẳng thể nào quên được hình ảnh Britney bước vào một cửa tiệm cắt tóc, nở nụ cười có phần man dại tự tay dùng chiếc tông đơ cạo đi mái tóc vàng của mình. Rồi người ta rao bán chiếc ảnh ấy với giá nửa triệu USD mà không hề để tâm tới nụ cười đầy bất lực trong cơn điên đại đến vậy. Tờ Us Weekly năm ấy chắc hẳn từng vô cùng tâm đắc khi đăng tấm ảnh Britney với mái đầu cạo trắng phân nửa cùng dòng chữ "HELP ME" in hoa vô cùng kích thích người đọc.

Tạp chí People thì hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả cái nhìn chi tiết nhất về "Inside Britney's Breakdown" với những từ khóa đầy hấp dẫn như "tiệc tùng cuồng loạn", "khóc lóc nơi công cộng", "cạo đầu". OK! Weekly thì "gạ gẫm" độc giả bằng "tiếng khóc kêu cứu đầy xúc động".

Trong bài đăng trên IG, tạp chí Glamour nhấn mạnh rằng, truyền thông chính là những "kẻ phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra với Britney Spears".

Tạm kết

Theo một báo cáo mới từ The New York Times, Britney đã âm thầm vận động chấm dứt quyền bảo hộ của cha mình trong 1 thời gian dài hơn những gì mà công chúng vẫn biết. Trong suốt nhiều năm qua, cô vẫn miệt mài đi tìm tự do cho chính mình, quyền được làm 1 con người bình thường.

Britney hiểu rằng trong cuộc chiến này cô không hề đơn độc, trong những năm qua, rất nhiều fan hâm mộ đã kêu gọi quyền tự do cho Britney Spears. Ngay ngoài phiên tòa, rất nhiều fan hâm mộ đã giơ cao tấm banner với dòng chữ #FreeBritney để cổ vũ cho cô. Họ không đòi hỏi điều gì quá cao xa, chỉ đơn giản cho Britney quyền được nói, quyền được tự bảo vệ chính bản thân mình.

Rất nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng, rất nhiều đồng nghiệp đã bảo vệ Britney Spears và ủng hộ cô đòi lại quyền tự do chính đáng của cuộc đời mình.

Tự do cho Britney!