FPT Long Châu "chơi lớn" khi cảm ơn khách hàng bằng những phần quà hàng trăm triệu đồng

Nhằm tri ân quý khách hàng đã luôn đồng hành, tin yêu lựa chọn chuỗi Nhà thuốc FPT Long Châu trên hành trình đạt cột mốc 1.000 nhà thuốc phủ khắp 63 tỉnh, thành toàn quốc, FPT Long Châu đã gửi tặng khách hàng chương trình quay số trúng thưởng cực lớn "Gửi Ngàn Lời Cảm Ơn! Mừng Mốc 1.000 Nhà Thuốc" với giải thưởng tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng.

Trong thời gian diễn ra chương trình từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022, FPT Long Châu đã tổ chức 4 đợt quay số trúng thưởng định kỳ để tìm ra những chủ nhân may mắn của các giải thưởng tiền mặt 100 triệu đồng.



FPT Long Châu đã tìm ra những chủ nhân của 10 giải thưởng 100 triệu đồng may mắn.

Ngay từ khi ra mắt, chương trình "Gửi Ngàn Lời Cảm Ơn! Mừng Mốc 1.000 Nhà Thuốc" đã khiến những khách hàng thân thiết của FPT Long Châu xôn xao bởi giá trị giải thưởng hấp dẫn. Chỉ trong 1 tuần sau khi chương trình khởi động, hàng trăm ngàn thông tin dự thưởng đã được FPT Long Châu ghi nhận vào danh sách tham gia quay số trúng thưởng. Và với sự công bằng, minh bạch trong tổ chức quay số, FPT Long Châu đã thành công tìm ra những chủ nhân cho 10 giải thưởng 100 triệu đồng may mắn.



Những khách hàng may mắn đều không giấu được sự vui mừng khi nhận được thông báo trúng giải. Anh Pháp, một trong những khách hàng may mắn nhận được giải thưởng tiền mặt 100 triệu đồng của chương trình phấn khởi chia sẻ: "Bản thân tôi là khách hàng thân thiết của FPT Long Châu bởi sự tin tưởng về giá phải chăng cũng như chất lượng dịch vụ rất tốt. Hễ cần mua thuốc là nhà tôi lại ra Long Châu, nay lại nhận được món quà đến từ Long Châu. Món quà này thực sự là vận may, là lộc vàng trước thềm năm mới với cả gia đình chúng tôi."



Liên tục mở rộng và đem đến những chương trình hấp dẫn nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng đồng hành và nhân dịp Tết Quý Mão 2023, chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu đem đến chương trình "Tết Khỏe Như Ý - Trúng 68 Chỉ Vàng", diễn ra từ ngày nay đến ngày 31/1/2023. Mỗi tuần sẽ có gần 20 chỉ vàng được trao cho 20 khách hàng may mắn nhất.

Cùng với đó là hơn 100 sản phẩm chăm sóc sức khỏe nội, ngoại nhập được ưu đãi giảm đến 388.000 đồng và chương trình mua 1 tặng 1 cho sản phẩm hồng sâm Hàn Quốc và Tổ yến bồi bổ sức khỏe. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội đặc quyền mua bộ quà "Tề Gia Nội Trợ" với giá chỉ 680.000đ (giảm 57% so giá niêm yết) cho bộ 03 nồi Kangaroo nắp kính, đáy từ tại các cửa hàng FPT Shop Gia Dụng khi mua sắm tại chuỗi hơn 1.000 nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc trong dịp Tết Quý Mão này.