Fashion Voyage #3: “Điểm chạm” giữa thời trang, thiên nhiên và con người

Dù mới trải qua 3 mùa tổ chức, The Fashion Voyage đã nhanh chóng trở thành một trong những show thời trang được giới mộ điệu đón chờ nhất trong năm. Chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đắt giá nhất khép lại "Fashion Voyage The Show #3: Chasing The Sun" (Rong ruổi theo ánh mặt trời) diễn ra tại đảo ngọc Phú Quốc vào ngày 19 – 20/3 vừa qua, khán giả yêu cái Đẹp mới nhận ra vì sao show diễn có sức hút đặc biệt đến vậy.



Có lẽ bởi The Fashion Voyage được thực hiện từ những ý tưởng táo bạo, đưa thời trang, con người và thiên nhiên cùng gặp gỡ. Giống như cách bà Lê Thanh Hương, Tổng Giám đốc thương hiệu mỹ phẩm Menard Việt Nam – đơn vị đồng hành cùng Nhà sáng lập Long Kan trong 3 mùa The Fashion Voyage chia sẻ: "Thời trang không đứng độc lập trong địa hạt của riêng mình. Fashion Voyage The Show #3 là sự giao thoa của nhiều hình thái nghệ thuật khác nhau, tìm thấy những điểm chạm trong nhau. Đó là thiên nhiên, kiến trúc, thời trang, con người… để cùng tôn vinh giá trị của nghệ thuật với đời sống. Chính sứ mệnh mà Menard Việt Nam cùng Nhà sáng lập Long Kan theo đuổi trên hành trình ấy tạo nên sức hút riêng biệt của The Fashion Voyage".

Fashion Voyage The Show #3 neo đậu lòng của khán giả ngưỡng vọng cái Đẹp nhờ những khoảnh khắc mãn nhãn.

Khi sân khấu và thiên nhiên xóa nhòa ranh giới



Ngay khi thông tin "Fashion Voyage The Show #3: Chasing The Sun" chính thức cập bến Phú Quốc, giới mộ điệu không khỏi háo hức về cách thức Nhà sáng lập Long Kan sẽ biến tấu sàn runway - dấu ấn đặc trưng gắn liền với tên tuổi của vị Đạo diễn tài năng này.

Bước chân tới Phú Quốc, có một hòn đảo được thiên nhiên ưu đãi với nắng vàng, biển xanh, đang vươn mình theo nhịp sống năng động với sự hiện diện của những công trình kiến trúc hiện đại nhưng vẫn hòa hợp bản sắc địa phương. Bài toán cho Nhà sáng lập Long Kan là có không gian đẹp, có bối cảnh đẹp, làm thế nào để kiến tạo nên những khoảnh khắc nghệ thuật, chạm tới trái tim của những người yêu cái Đẹp?

Sân khấu ngoài trời của Fashion Voyage The Show #3 là những lớp lang nghệ thuật được sắp đặt, tạo nên một tổng thể hài hòa, giao thoa rực rỡ. Lớp núi non chập chùng ẩn hiện những mái vòm cổ kính, những cung đường dốc thoải lãng mạn đặc trưng của kiến trúc Địa Trung Hải. Theo chân những vạt nắng chiều còn sót lại dẫn lối về hồ bơi vô cực, nơi đặt trọn một sàn runway nổi trên mặt nước uốn lượn.

Không gian là chưa đủ, Nhà sáng lập Long Kan còn cho thấy sự kỳ tài trong khả năng nắm bắt những thời khắc. Không nơi nào phù hợp hơn Phú Quốc để biểu lộ tinh thần của show diễn "Fashion Voyage The Show #3: Chasing The Sun" bởi nơi đây được mệnh danh là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam. Đó cũng chính là lý do show diễn căn chỉnh thời gian để toàn bộ khách mời có thể chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đắt giá.

Con người – trung tâm của nghệ thuật

Thời trang, thiên nhiên và kiến trúc luôn đẹp. Nhưng con người với khả năng sáng tạo của mình đóng vai trò kết nối, giúp những yếu tố ấy cùng chạm, tìm trong nhau sự đồng điệu để giao thoa và cùng tạo nên sự thăng hoa.

Bên cạnh sự sáng tạo của các NTK, góp phần biểu đạt tinh thần Chasing The Sun còn có vẻ đẹp của dàn hoa hậu, người mẫu được đề cao. Đó sẽ không phải một nét đẹp quá đối chọi hay nổi bật. Không gì hợp lý hơn một vẻ đẹp nguyên bản với làn da khỏe khoắn, các đường highlight rạng rỡ hài hòa cùng nắng chiều tà Phú Quốc rải trên gò má của những người đẹp.

Để có một layout makeup dành riêng cho Fashion Voyage The Show #3, Giám đốc Sáng tạo Menard Việt Nam - Nam Trung đã nghiên cứu kỹ lưỡng về thời thời tiết, nhiệt độ Phú Quốc để làm sao lớp trang điểm mỏng, nhẹ, biểu đạt sự khoáng đạt của con người giao hòa với đất trời nhưng vẫn đảm bảo bền màu, không trôi.

Trong đó, làn da khỏe mạnh chính là chìa khóa cho lớp nền đạt hiệu ứng hai trong một, mỏng nhẹ mà lâu trôi. Do đó, chu trình dưỡng da trước khi trang điểm được chú trọng bằng các dòng dưỡng da nổi danh của Menard Việt Nam như kem dưỡng Authent từ tế bào gốc, Embellir giàu dưỡng chất linh chi Đỏ, Đen quý hiếm.

Bảng mắt Jupier Face Color Compact được lựa chọn nhờ tỷ lệ hạt nhũ thiên trắng lý tưởng

Bảng màu mắt Jupier Face Color Compact từ Menard Việt Nam được Giám đốc Sáng tạo Nam Trung sử dụng cho layout makeup bởi độ lý tưởng của các hạt màu nhũ thiên trắng, tạo hiệu ứng lấp lánh mà nhẹ nhàng, không quá chói. Ngay cả đôi môi của dàn hoa hậu, người mẫu cũng được song song vừa dưỡng vừa trang điểm với son Embellir giàu tinh chất Linh chi Đỏ, Đen.

Cùng một layout makeup, mỗi hoa hậu, người mẫu đều được tôn vinh những vẻ đẹp riêng có. Đó cũng là điểm tạo nên sức hút của Fashion Voyage The Show #3. Không chỉ là thời trang, đó còn là con người trong tâm thế chủ động, hòa mình cùng thiên nhiên, kiến trúc. Sự gặp gỡ, hòa hợp đó để nhắc nhở rằng cuộc sống thú vị khi ta luôn truy cầu và biết thưởng thức cái Đẹp của cuộc sống.