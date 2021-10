Fanpage Sorry Musicc. giúp bạn kết nối cảm xúc, trao gửi yêu thương

Sorry Musicc. kết nối cảm xúc những người yêu âm nhạc

Mùa thu về trên những con đường thoang thoảng hương hoa sữa, có bao giờ bạn được thả hồn trôi theo tiếng nhạc, cùng với một người thật đặc biệt đi hết một vòng hồ Tây đến tận khi chiều tàn, kể cho nhau nghe đôi ba câu chuyện không đầu không cuối, nhưng lại bỗng trở thành kỷ niệm thật đặc biệt mỗi khi nhớ về?

Sorry Musicc. chính là nơi kết nối cảm xúc của những người cùng có một tình yêu với âm nhạc như thế. Thông qua các ca khúc đa dạng chủ đề và thể loại, bạn sẽ được tận hưởng đủ những cung bậc cảm xúc và chìm đắm trong những nỗi niềm thật đẹp của chính mình. Mỗi ca khúc với câu từ ý nghĩa, giai điệu như chạm tới sâu thẳm tâm hồn lại khiến bạn bất chợt nhận ra: "Đôi khi ta nghe một bài hát không hẳn vì nó hay, mà bởi vì ta thấy câu chuyện của chính mình trong đó…"

Học cách nói lời yêu thương mỗi ngày

Ngay từ khi mới bắt đầu "chấp bút", đội ngũ Sorry Musicc. đã mong muốn đây không chỉ là nơi âm nhạc nói lên tiếng lòng của bạn, mà còn giúp bạn trao gửi trọn vẹn yêu thương đến những người xung quanh. Đó có thể là những tâm sự khó nói với một người mà bạn thương, với gia đình, bạn bè hay thậm chí là gửi gắm cả những câu chuyện gắn với một thời thanh xuân khó phai mà bạn đã từng đi qua.

Sorry Musicc. là nơi nhiều bạn trẻ gửi gắm tâm sự, chia sẻ khó nói tới những người mình yêu thương

Với hơn 1.7 triệu người theo dõi, Sorry Musicc. luôn sáng tạo không ngừng để âm nhạc không chỉ là công cụ giải trí, mà còn truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa tới khán giả. Để rồi từ đó bạn có thể nhận ra, âm nhạc là một phần của cuộc sống và những lời ca đi cùng giai điệu chính là cách hay nhất để nhắn gửi lời yêu thương đến những người mà mình trân quý.

Sorry Musicc. - người bạn đồng hành cho tâm hồn của bạn

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng cảm thấy bản thân dù thường ngày có mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc bất ổn, dù có kiên cường đến thế nào cũng từng cảm thấy mệt nhoài. Để rồi trong những ngày tồi tệ nhất, bạn vẫn luôn mong có một người lắng nghe những tâm sự, cùng chia sẻ nỗi niềm giấu kín từ sâu trong lòng.

Sorry Musicc. chính là "người bạn" đó ở đây để đồng hành cùng những vết xước trong tâm hồn của bạn, cùng bạn tự chữa lành chúng và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày. Chỉ một lần nhấn like Fanpage, Sorry Musicc. đã có thể ở bên, sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của bạn qua những bài hát với lời ca và giai điệu thật đẹp.

Vậy thì bạn còn chần chừ gì mà chưa truy cập Fanpage để có thể ủng hộ và chia sẻ cùng Sorry Musicc. mỗi ngày. Từng nỗi niềm, câu chuyện tình yêu và cuộc sống hàng ngày của bạn sẽ được truyền tải bằng âm nhạc và được thấu hiểu bởi các "đồng âm". Bởi âm nhạc chính là con đường ngắn nhất đưa những trái tim lại gần nhau hơn, vì vậy bạn hãy kết nối cảm xúc và trao gửi yêu thương cùng Sorry Musicc. nhé!

Link Fanpage: https://www.facebook.com/sorrymusicc