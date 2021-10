Fanpage Phi Nhung có động thái bất ngờ sau lùm xùm tiền bạc với Hồ Văn Cường

Mới đây, fanpage chính thức của Phi Nhung đã thay đổi ảnh đại diện thành bức hình rạng rỡ, xinh đẹp khi còn sống của cố ca sĩ cùng lời chia sẻ: "Tịnh tâm an lạc, bình an an yên. Mãi mãi lưu danh".

Hành động tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung thông qua fanpage của ekip đã nhận được sự quan tâm của những người mến mộ cô. Đồng thời, trong lúc sự việc lùm xùm với Hồ Văn Cường vẫn gây nhiều xôn xao, những lời nhắn gửi qua bức ảnh trên fanpage cũng bày tỏ hy vọng Phi Nhung sẽ được an nghỉ nơi suối vàng.

Cách đây vài ngày, con gái ruột của Phi Nhung cũng đã chính thức gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người sau tang lễ của mẹ tại Mỹ. Đáng chú ý, Wendy cũng bày tỏ một mong muốn cuối cùng là để mẹ Phi Nhung của mình được yên nghỉ.

"Bao nhiêu lời nói cảm ơn cũng không thể nào đủ nên xin cô chú nhận nơi con một cái cúi đầu tạ ơn. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, con và gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ từ mọi người. Lời xin cuối cùng của con là, mẹ con đã về với Phật, con xin mọi người hãy để cho mẹ con được vui vẻ yên nghỉ", Wendy Phạm chia sẻ.