Fan "Tình yêu và tham vọng" thất vọng cùng cực khi Nhan Phúc Vinh tránh nhắc đến Diễm My trên sóng trực tiếp

Lễ trao giải VTV Awards 2020 vừa khép lại vào tối qua (5/9) đã mang lại những nỗi buồn dành cho fan Tình yêu và tham vọng khi bộ phim có nhiều đề cử nhất nhưng lại ra về tay trắng. 2 diễn viên chính là Nhan Phúc Vinh, Diễm My và cả những diễn viên thứ chính như Thanh Sơn, Mạnh Trường... đều không đoạt giải.

Thế nhưng với fan yêu mến Tình yêu và tham vọng nói chung và cặp đôi chính Minh - Linh nói riêng, điều đó vẫn chưa buồn bằng việc nam chính tiếp tục "lơ đẹp" nữ chính trên sóng trực tiếp. Đó là khi giải thưởng dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất vừa được trao, MC Phí Linh đã có một phần giao lưu ngắn với các nam diễn viên trong hậu trường, trước khi giải Nam diễn viên ấn tượng nhất được công bố.

Khi đó, MC đề nghị các nam diễn viên hãy cùng nói điều gì đó về bạn diễn nữ của mình trong phim. Nhan Phúc Vinh là người mở màn. Tuy nhiên, thay vì nói đến Diễm My - nữ chính có nhiều cảnh tương tác với mình nhất thì Nhan Phúc Vinh lại nhắc tên Lã Thanh Huyền - nữ diễn viên đóng vai Tuệ Lâm, ca ngợi diễn xuất cũng như gửi lời cảm ơn đến đàn chị trên sóng trực tiếp.

Rất may cho Diễm My là sau đó, Thanh Sơn là người "cứu bồ" cô trên sóng. Nam diễn viên quay sang cảm ơn Nhan Phúc Vinh vì đã "nhường" Diễm My cho anh. Nhận xét về Diễm My, Thanh Sơn ca ngợi những nỗ lực của bạn diễn, đồng thời mong muốn sẽ được tiếp tục hợp tác với Diễm My trong một bộ phim khác, lần này không phải ở vị trí nữ chính - nam phụ nữa mà sẽ là nam chính - nữ chính.

Hành động của Nhan Phúc Vinh ngay sau đó đã vấp phải sự phản ứng của các fan Tình yêu và tham vọng. Một số khán giả cho rằng nam diễn viên cư xử không đẹp khi liên tục tránh né, làm lơ bạn diễn. Ngoài đời thực, Nhan Phúc Vinh chưa bao giờ tương tác hay nhắc tên Diễm My trên mạng xã hội. Nay đến khi lên sóng trực tiếp, anh chàng cũng tìm cách né tránh bạn diễn. Được biết, cặp đôi còn không kết bạn facebook với nhau.