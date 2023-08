Fan quốc tế ghen tị vì pháo hoa ở show BLACKPINK Việt Nam quá đỉnh, vượt xa các nước khác!

Khép lại 2 ngày “ăn ngủ” cùng BLACKPINK, 2 đêm diễn BORN PINK Tour Hà Nội đã kết thúc thành công để lại quá nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả Việt. BLACKPINK đã mang đến 2 đêm diễn tại Việt Nam rất nhiều “món quà” đặc biệt, những màn trình diễn đỉnh cao, xứng tầm là chặng cuối cùng trong hành trình lưu diễn Châu Á của 4 cô gái Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa.

Và ngược lại, khán giả Việt Nam cũng đã hồi đáp bằng tình cảm nồng nhiệt, những fan project hoành tráng đã “chạm” đến trái tim của BLACKPINK. 2 ngày diễn ra BORN PINK Tour Hà Nội cũng được fan BLACKPINK quốc tế “soi” rất kĩ, và họ đã ghen tị với fan Việt Nam 2 điều! Điều thứ nhất là màn cover dance See Tình được mang vào cả 2 đêm, là điều mà BLACKPINK cực kì hiếm làm xuyên suốt BORN PINK World Tour. Và điều thứ hai chính là màn pháo hoa cực đẹp mà Việt Nam đã chuẩn bị cho 2 đêm diễn.

Một tài khoản fan quốc tế tổng hợp các màn pháo hoa ở Việt Nam và khẳng định pháo hoa ở nước ta "đẹp và điên rồ nhất" trong tour BORN PINK

Ngay từ tiết mục mở màn How You Like That cho đến phần encore As If It’s Your Last cũng như ở một số tiết mục, pháo hoa được lồng ghép vào những phần trình diễn hợp lí để tạo điểm nhấn, đẩy cảm xúc của khán giả càng lên cao. Đặc biệt, phần pháo hoa cực ấn tượng ngay giây phút mở màn với How You Like That thực sự “nổi da gà”, là một cảnh tượng khó quên với tất cả ai có mặt ở SVĐ Mỹ Đình 2 tối cuối tuần.



Phần pháo hoa quá ấn tượng và màn nhãn trong tiết mục mở đầu How You Like That.

Khán giả quốc tế và những fan Việt đã trải nghiệm BORN PINK Tour ở nhiều nước khác chỉ ra: trận địa pháo hoa của Việt Nam hoành tráng hơn, pháo bắn cao và rực rỡ hơn, cũng như tạo hiệu ứng đẹp mắt hơn đa số các nước bạn. Nhiều người còn chỉ ra ví dụ một số quốc gia cũng có bắn pháo hoa nhưng đều ở tầm thấp, hiệu ứng cũng khá căn bản không hoành tráng và rực rỡ như show diễn ở Việt Nam.



Phần pháo hoa ở Việt Nam ấn tượng đến mức trong tiết mục encore cuối cùng, các cô gái BLACKPINK cũng phải thốt lên cảm thán về mức độ hoành tráng cơ mà!