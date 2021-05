Fan phẫn nộ trước bình luận xúc phạm của một producer người Việt trước việc Lady Gaga bị cưỡng hiếp năm 19 tuổi

Mới đây, trong chuỗi phim tài liệu The Me You Can't See, Lady Gaga bất ngờ có những trải lòng về quá khứ khi tiết lộ lúc 19 tuổi cô bị một nhà sản xuất âm nhạc cưỡng hiếp nhiều lần trong quá trình thu âm, thậm chí đã có con và phải phá thai: "Khi đó tôi 19 tuổi và đang bước chân vào làng nhạc. Một producer đã đến yêu cầu tôi cởi hết quần áo ra. Tôi đã nói không nhưng hắn đòi đốt hết sản phẩm âm nhạc của tôi. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, hắn bỏ rơi tôi khi biết tôi mang thai".

Lady Gaga trải lòng về việc từng bị một nam producer cưỡng hiếp khi 19 tuổi.

Lady Gaga cho biết cô bị nhốt trong phòng thu suốt nhiều tháng. Sau khi mang thai, cô bị nôn, ốm nhiều tuần sau đó. Tuy nhiên, nữ ca sĩ tuyên bố chắc nịch sẽ không bao giờ nêu tên nhà sản xuất ra. Lady Gaga cho biết việc bị lạm dụng từ khi còn trẻ khiến cô gặp vấn đề tâm lý.

Tiết lộ của Lady Gaga nhanh chóng nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Nhiều người không khỏi xót xa trước những lời chia sẻ của Lady Gaga trong quá khứ vì là nạn nhân của việc bị xâm hại. Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến trái chiều về thực hư câu chuyện. Trong đó nhiều cư dân mạng không khỏi tức giận trước việc một producer người Việt mỉa mai vụ việc của Lady Gaga rằng: "Cái này là đánh đổi chứ không phải là cưỡng hiếp".

Người hâm mộ bức xúc khi một producer vô cảm chuyện Lady Gaga kể lại từng bị cưỡng hiếp khi con trẻ. Nguồn: Little Monster Việt Nam Tôn Sùng Lady Gaga.

Bình luận của nam producer vấp phải vô số lời chỉ trích của khán giả khi cho rằng suy nghĩ có phần ấu trĩ. Trước làn sóng tấn công dữ dội, người này đã khóa tài khoản của mình, tuy nhiên khán giả vẫn không ngừng tức giận khi Lady Gaga bị xúc phạm nặng nề đến như vậy!