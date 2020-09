Fan đào bới loạt ảnh thời bé mà đã “nét nào ra nét ấy” của Diễm My 9x, gây chú ý nhất là những ngôi sao nổi tiếng từng chụp hình chung

Sau khi thủ vai Phan Hoàng Linh trong bộ phim Tình yêu và tham vọng, Diễm My 9x là cái tên được săn đón. Thực tế Diễm My không phải là gương mặt xa lạ trong làng nghệ thuật. Dù không sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng Diễm My lại bén duyên nghiệp diễn từ rất sớm. Cô có xuất phát điểm là một diễn viên nhí. Mới đây, các fan của Tình yêu và tham vọng đã "đào bới" loạt ảnh cũ của Diễm My, từ khi người đẹp còn là một diễn viên nhí.

Trong loạt ảnh, có thể thấy ngay từ nhỏ, Diễm My đã có ngoại hình vô cùng ấn tượng. Cô cũng từng có cơ hội hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ vang bóng một thời như Thương Tín, Diễm Hương, Võ Sông Hương, Huỳnh Anh Tuấn, Hoa hậu đền Hùng Giáng My...

Hình ảnh xinh như búp bê của Diễm My năm 3 tuổi.

Ngay từ nhỏ Diễm My đã sở hữu những đường nét hài hòa, hứa hẹn là một mỹ nhân trong tương lai.

Diễm My bắt đầu đóng phim từ năm 5 tuổi.

Hình ảnh Diễm My trên phim trường "Đứng dậy sau cơn mê" cùng hai nghệ sĩ Diễm Hương và Hoàng Phúc.

Diễm My đóng phim Bóng đêm cuộc tình. Cô chụp ảnh cùng Hoa hậu đền Hùng Giáng My.

Diễm My chụp cùng nghệ sĩ Hai Nhất...

... Thương Tín...

... Võ Sông Hương...

Cô bé còn học múa từ năm 7 tuổi.

Diễm My chụp cùng diễn viên Huỳnh Anh Tuấn.