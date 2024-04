Fami Green Soy tiếp tục hành trình cùng phụ nữ khám phá bí quyết khỏe đẹp trăm phần từ tự nhiên

Chuỗi hội thảo là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng đến cộng đồng của nhãn hàng Fami nhân dịp ra mắt dòng sản phẩm Fami Green Soy. Không chỉ góp phần trang bị kiến thức về dinh dưỡng cho các chị em phụ nữ, Fami còn đồng hành mang đến giải pháp dinh dưỡng cho người tiêu dùng hiện đại cân bằng cuộc sống theo cách riêng, tự tin khỏe đẹp trăm phần để dành trọn 100% sức lực, 100% đam mê trong mọi trải nghiệm cuộc sống.



Tham gia chia sẻ kiến thức chuyên môn về dinh dưỡng tại hội thảo, PGS.TS. Phạm Thị Dung - Trưởng bộ môn Dinh Dưỡng và ATTP, Đại học Y Dược Thái Bình đã cung cấp những thông tin hữu ích và tư vấn về chế độ dinh dưỡng hợp lý dành cho các chị em phụ nữ. Đặc biệt, PGS.TS. Phạm Thị Dung còn nhấn mạnh về những lợi ích của đậu nành đối với sức khỏe: "Đậu nành là loại "thực phẩm vàng" với thành phần chất béo chứa chủ yếu là Omega 3-6-9 có nhiều lợi ích cho cơ thể. Omega 3 giúp bảo vệ tim mạch, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và sự phát triển trí não. Omega 6 hỗ trợ hệ thống miễn dịch, giúp làm giảm quá trình viêm và Omega 9 giúp phòng ngừa các bệnh về hệ tim mạch và não bộ, góp phần duy trì đường huyết ổn định. Tuy nhiên, Omega 3 và Omega 6 là những chất béo mà cơ thể không tự tổng hợp, cần được bổ sung trong chế độ ăn hàng ngày. Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành để góp phần cân bằng chất béo tốt tự nhiên cho cơ thể."

PGS.TS. Phạm Thị Dung chia sẻ thông tin hữu ích về dinh dưỡng tại hội thảo.

Bên cạnh đó, đến tham dự hội thảo, hơn 250 chị em phụ nữ đến từ Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hồng Bàng còn nhận được hơn 1.800 hộp sữa đậu nành Fami Green Soy dùng thử từ nhãn hàng Fami trao tặng. Sau buổi hội thảo với nhiều nội dung thiết thực, các chị em đã có thêm động lực và tự tin trên hành trình hướng đến cuộc sống cân bằng, dinh dưỡng lành mạnh, khỏe đẹp và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bản thân lẫn gia đình.

Đại diện Vinasoy trao biểu trưng tặng hơn 1.800 hộp sữa Fami Green soy đến Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hồng Bàng.

Chuỗi hội thảo dinh dưỡng dành riêng cho các chị em phụ nữ sẽ được nhãn hàng Fami tiếp tục triển khai tại các tỉnh thành trên cả nước trong thời gian tới. Thông qua các chương trình này, nhãn hàng Fami và sản phẩm Fami Green Soy mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng và mang những sản phẩm chứa trọn vẹn dưỡng chất từ tự nhiên đến gần hơn với người tiêu dùng, để có một sức khỏe tốt hơn, một môi trường sống xanh hơn, bền vững hơn và một cuộc sống cân bằng hơn.

Fami Green Soy là dòng sản phẩm mới của nhãn hàng Fami, ra mắt thị trường cùng thông điệp "Khỏe đẹp trăm phần, cân bằng cuộc sống" với nguồn dưỡng chất trọn vẹn từ tự nhiên, góp phần giúp người tiêu dùng khỏe mạnh toàn diện và sống trọn vẹn cho trăm điều mình yêu thích, không lo âu, không ngại ngần.

Fami Green Soy đồng hành giúp phụ nữ khỏe đẹp trăm phần và tận hưởng trong mọi trải nghiệm cuộc sống.

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, vừa đảm bảo lợi ích sức khỏe vừa góp phần bảo vệ môi trường, Fami Green Soy mang đến sự lựa chọn phù hợp với hai dòng sản phẩm Rất ít đường & Không bổ sung đường. Hơn thế, Fami Green Soy là sản phẩm đại diện cho dòng sữa đậu nành thế hệ mới giàu dưỡng chất với giá cả hợp lý, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hướng đến giá trị xanh lành của người tiêu dùng cấp tiến.

Trong mỗi hộp Fami Green Soy chứa 100% chất béo thực vật, chủ yếu là chất béo tốt như Omega 3-6-9 tự nhiên, giúp bổ sung một cách dễ dàng và đầy đủ dưỡng chất cần thiết. Đồng thời, Fami Green Soy còn chứa 100% đạm thực vật, đầy đủ 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp được, là lựa chọn dinh dưỡng phù hợp cho người bận rộn. Và Fami Green Soy, nhờ công nghệ nghiền siêu mịn hiện đại từ châu Âu, lưu giữ trọn vẹn 100% chất xơ tự nhiên sẵn có trong hạt đậu nành, góp phần bổ sung chất xơ thiếu hụt trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Từ những hạt đậu nành được chọn lọc cẩn thận, thu hoạch từ những vùng nguyên liệu trù phú, điều kiện tự nhiên lý tưởng, kết hợp cùng công nghệ nghiền siêu mịn hiện đại của Châu Âu, Sữa đậu nành Fami Green Soy - giữ trọn vẹn 100% dưỡng chất tự nhiên sẵn có trong từng hạt đậu nành, mang đến dòng sữa tinh túy thơm ngon từ đất mẹ, cùng hương vị truyền thống đặc trưng. Fami Green Soy thừa hưởng bí quyết sản xuất sữa đậu nành lâu đời từ Vinasoy – nhà sản xuất Sữa Thực Vật số 1 được chọn mua ở thành thị 4 thành phố chính và nông thôn Việt Nam trong 52 tuần kết thúc vào tháng 8 năm 2023 dựa vào thước đo Điểm tiếp cận người tiêu dùng (theo dữ liệu của Kantar từ Worldpanel Division - Household Panel - Thành thị 4 thành phố chính và nông thôn Việt Nam - 52 tuần kết thúc vào tháng 8 năm 2023 - Ngành Sữa Thực Vật), giữ trọn vị tươi ngon đặc trưng của đậu nành nguyên bản - sánh, béo, giàu dinh dưỡng, tuân thủ quy tắc "3 không": không biến đổi gen - không cholesterol - không chất bảo quản.

Nhà sản xuất: Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi

Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam