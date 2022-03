F0 bổ sung vitamin C để tăng sức đề kháng: Cần nhớ 1 thời điểm không nên dùng, 2 sai lầm cần tránh để không "rước bệnh hại thân"

Khi số ca mắc COVID-19 ngày càng tăng cao, nhiều người bắt đầu quan tâm đến việc tăng sức đề kháng. Và viên uống vitamin C là một trong những thứ được tích trữ trong gia đình nhiều nhất, đặc biệt được các F0 điều trị tại nhà sử dụng rất nhiều.

Mặc dù vitamin C không phải là thuốc điều trị COVID-19 nhưng nó cung cấp dinh dưỡng thiết yếu để cải thiện miễn dịch, thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương, giúp chống lại vi khuẩn có hại và các phần tử khác... như vậy phần nào giúp cho F0 có sức khỏe tốt hơn để vượt qua bệnh tật.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, vitamin C có thể giúp con người vượt qua cảm lạnh nhanh hơn và làm cho các triệu chứng trở nên bớt nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, vitamin C còn có nhiều tác dụng chống oxy hóa, giữ cho làn da khỏe mạnh bằng cách thúc đẩy sản xuất collagen. Trên cơ thể da chính là cơ quan lớn nhất, có công dụng như hàng rào ngăn các chất có hại xâm nhập vào cơ thể.

Nhìn chung, F0 có thể uống vitamin C nhưng không nên lạm dụng, đồng thời cần ghi nhớ 1 thời điểm không nên dùng.

Bác sĩ đa khoa Nguyễn Xuân Quang (Học viện Quân Y) nói về những sai lầm khi dùng vitamin C.

Thời điểm không nên dùng vitamin C

Theo cảnh báo của bác sĩ đa khoa Nguyễn Xuân Quang (Học viện Quân Y): Thời điểm trong ngày không nên uống vitamin C đó là vào buổi tối. Dù vitamin C được thải qua đường nước tiểu nhưng nó lại được chuyển hóa thành acid oxalic, nên khi gặp canxi sẽ tạo thành các tinh thể canxi oxalat. Vào ban đêm, chức năng thận giảm xuống nên nồng độ chất lắng cặn sẽ tăng cao, từ đó rất dễ hình thành sỏi thận.

Các chuyên gia cho rằng, thời gian tốt nhất để uống vitamin C đó là vào buổi sáng, có thể là 30 phút trước khi ăn hoặc 2 giờ sau bữa ăn sáng.

2 sai lầm cần tránh khi uống vitamin C

1. Dùng quá nhiều vitamin C trong 1 ngày

Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang cho hay, nhu cầu tiêu thụ vitamin C bình thường trong 1 ngày là 70mg với nữ, 90mg với nam. Nếu bạn muốn dùng vitamin C liều cao hơn để nhằm mục đích tăng cường sức khỏe, ức chế sắc tố da, mờ thâm, chậm lão hóa da thì cũng lưu ý không nên lạm dụng. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu dùng trên 2000mg vitamin C/ngày sẽ gây ra các tác dụng phụ như rối loạn tiêu hóa, đau đầu, mất ngủ buồn nôn, rối loạn kinh nguyệt, đặc biệt là sỏi thận.

Theo các bác sĩ, với những F0 dưới 1 tuổi chỉ bổ sung 30mg vitamin C/ngày, từ 1-5 tuổi cần bổ sung 35mg/ngày, tối đa 400mg/ngày.

2. Dùng không liên tục

Vitamin C là nhóm vitamin tan trong nước vì vậy nó sẽ được đào thải mỗi ngày chứ không được lưu trữ lâu dài ở các mô giống như nhóm vitamin tan trong dầu. Thế nên nếu muốn tăng cường sức đề kháng, bạn nên dùng liên tục hàng ngày để có hiệu quả tối ưu.

Tuy nhiên cái gì nhiều quá cũng không tốt, bạn chỉ nên dùng liên tục 3 tháng, sau đó nghỉ ít nhất 1 tháng rồi mới quay trở lại sử dụng tiếp, như vậy sẽ hạn chế được các tác dụng phụ.

5 loại rau chứa lượng vitamin C cao bậc nhất

Bác sĩ Quang cho rằng, khi muốn tăng sức đề kháng thì việc chỉ trông chờ vào vitamin C thì sẽ không đủ. Bạn phải bổ sung dinh dưỡng một cách toàn diện, bao gồm protein, lipid, glucid, chất khoáng cùng các vitamin khác vì thế hãy ăn đa dạng các loại thực phẩm thịt, cá, trứng, sữa và thật nhiều rau xanh, hoa quả.



Nếu bạn muốn bổ sung vitamin C, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ, và lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt không được dùng quá 2.000mg mỗi ngày.



Ngoài lạm dụng thực phẩm chức năng, mọi người có thể bổ sung vitamin C thông qua các loại rau dưới đây.

1. Mướp đắng

Khi mướp đắng còn xanh, hàm lượng vitamin C được ghi nhận là 188mg vitamin C/100g mướp đắng (gấp hơn 6 lần so với chanh). Khi mướp đắng chín, hàm lượng vitamin C sẽ còn một nửa. Khi dùng mướp đắng để chế biến món ăn chín sẽ mất đi 40% vitamin C, tức là còn khoảng 56mg vitamin C/100g mướp đắng.

2. Cải xoăn

Trung bình 100g cải xoăn cung cấp 63mg vitamin C, nghĩa là gấp 2 lần quả chanh. Một chén cải xoăn (67g) cung cấp lượng vitamin C tương đương 134% RDA (nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị hàng ngày). Lượng vitamin C này kết hợp với các chất chống oxy hóa khác trong thành phần như beta-carotene, flavonoid, có thể chống lại tổn thương bởi các gốc tự do, phòng ngừa lão hóa và bệnh tật.

3. Ớt xanh

Một quả ớt xanh nặng 100g cung cấp 62mg vitamin C, cũng gấp 2 lần chanh. Lượng vitamin C dồi dào hỗ trợ duy trì hoạt động của mạch máu, các cơ quan nội tạng và xương.

4. Súp lơ trắng

Súp lơ trắng là thực phẩm tuyệt vời để phòng ngừa bệnh viêm, vốn là nguyên nhân khởi phát các bệnh mãn tính. Khả năng này đến từ hàm lượng chất chống oxy hóa cao và các hợp chất chống viêm, bao gồm vitamin C chất lượng cao. 100g súp lơ trắng cung cấp 61mg vitamin C, gấp 2 lần so với chanh.



5. Cải ngồng

Trong 100g rau cải ngồng có 65mg vitamin C, nhờ đó giúp tăng cường sức đề kháng, ngừa tác hại của gốc tự do và tránh nhiễm trùng. Bên cạnh vitamin C, rau cải ngồng cũng chứa nhiều vitamin A, chất dinh dưỡng này hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp, làm sáng mắt, phòng ngừa bệnh ho, viêm họng và đau dạ dày.

