EZVIZ bứt phá với loạt robot hút bụi thông minh trong 2023

RC3 và RC3 Plus: kinh tế và tiện lợi



Là hai sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận trong loạt robot vừa được ra mắt, robot hút bụi RC3 và RC3 Plus từ EZVIZ là lựa chọn phù hợp với nhiều hộ gia đình, cung cấp trải nghiệm vệ sinh nhà cửa rảnh tay đơn giản và tiện lợi.

Robot húi bụi thông minh RC3 và RC3 Plus từ thương hiệu EZVIZ. Hình: EZVIZ

Thiết kế nhỏ gọn thanh lịch cùng lực 3 chế độ làm sạch linh động tùy chỉnh, RC3 và RC3 Plus dễ dàng len lỏi vào các ngóc ngách, hút sạch bụi bẩn với lực hút cơ bản 2700Pa. Được trang bị tính năng điều hướng thông minh và lập kế hoạch lộ trình dọn dẹp, RC3 và RC3 Plus có thể tự động di chuyển trong khu vực bán kính xung quanh, tự động làm sạch và né tránh các vật cản lớn như bàn ghế, thùng rác hoặc vượt qua các chướng ngại vật nhỏ khác bởi chiều cao gờ cao 20mm. Bất kể không gian căn hộ hay nhà phố nhiều tầng, với công nghệ cảm biến chống rơi, RC3 Plus vẫn có thể dọn đúng khu vực mà không tai nạn rơi trượt cầu thang. Ngoài ra, RC3 và RC3 Plus dễ dàng nhận diện thảm và tăng lực hút tự động đảm bảo tối ưu khâu vệ sinh thảm, giảm thiểu vất vả cho người dùng.



Không còn cảnh phải động tay dọn thủ công ngăn chứa bụi của robot, RC3 Plus hoạt động với trạm sạc tự động thu gom bụi bẩn và mảnh vụn. Túi chứa bụi 4L cực lớn trên đế sạc có thể chứa rác, lông vật nuôi và bụi bẩn khác lên đến 90 ngày.

Bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cần thiết của người dùng, RC3 và RC3 Plus còn là những sản phẩm thân thiện với môi trường với một phần vật liệu được sản xuất từ nhựa tái chế, tương đương 16 chai nhựa. Không chỉ làm sạch tổ ấm của bạn, thiết bị còn hỗ trợ làm sạch hành tinh bằng động thái giảm thiếu ôi nhiễm chất thải nhựa.

RE5 và RE5 Plus: nâng cấp trải nghiệm với chức năng lau sàn

Khác biệt với RC3 series, robot RE5 Plus được bổ sung tính năng lau sàn, kết hợp với khả năng thiết lập bản đồ khu vực lau dọn và có thể được tinh chinh dễ dàng trên ứng dụng EZVIZ.

RE5 Plus hoạt động mạnh mẽ hơn với lực hút lên tới 4000 Pa, cộng hưởng chế độ lau sàn với ngăn chứa lớn 300ml, hỗ trợ tốt hơn cho công việc vệ sinh nhà cửa, mang đến trải nghiệm cao cấp hơn cho người dùng.

Robot hút bụi lau nhà RE5 và RE5 Plus (có trạm sạc) được ra mắt trong năm 2023. Hình: EZVIZ

Bên cạnh chức năng sạc pin, trạm sạc của RE5 Plus còn chủ động hút và lưu trữ bụi bẩn trong túi chứa có dung tích 4L. Thay vì tiến hành đổ ngăn chứa bụi của robot một cách thủ công sau mỗi lần làm sạch, bạn chỉ cần đổ túi chứa bụi 4L của RE5 Plus sau 90 ngày.



Được trang bị LDS LiDAR và máy dò hồng ngoại, RE5 Plus dễ dàng tránh các vật cản và lên kế hoạch cho lộ trình làm sạch hiệu quả, ngay cả trên mặt sàn phức tạp.

Chủ nhân của RE5 Plus cũng có thể tận hưởng trải nghiệm dọn dẹp từ xa tiện lợi thông qua chức năng điều khiển dễ dàng trên Ứng dụng EZVIZ.

Tương tự RC3 và RC3 Plus, robot RE5 Plus cũng được sản xuất từ vật liệu tái chế giúp bảo vệ môi trường. Song song, một phần doanh số từ việc kinh doanh các dòng sản phẩn RC và RE của thương hiệu EZVIZ sẽ được dùng cho dự án trồng cây xanh kết hợp cùng tổ chức Treedom, nền tảng trồng cây tiên phong trên thế giới, để phủ xanh và tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học thông qua các dự án nông lâm kết hợp minh bạch trong nhiều năm. Đây cũng là dự án trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, kết hợp chặt chẽ giữa việc kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng.

RS2: tiêu biểu cho công nghệ dọn dẹp nhà thông minh từ EZVIZ

Hội tụ nhiều tính năng hàng đầu thị trường về dọn dẹp nhà cửa tự động, robot hút bụi lau nhà EZVIZ RS2 xứng đáng là đại diện nổi bật nhất cho dòng robot don dẹp từ EZVIZ. RS2 có khả năng làm sạch sâu sàn nhà và các loại thảm khác nhau. Người dùng sẽ không còn tốn quá nhiều thời gian và công sức vì những vết bẩn cứng đầu trên nền nhà hoặc bám dính lâu ngày trên thảm. Để mang đến trải nghiệm rảnh tay cao cấp, RS2 được trang bị nhiều công nghệ tự động, giúp thiết bị chủ động lau dọn, phát hiện vật cản, tự động làm sạch, sấy khô, và làm đầy khoang chứa nước. Đế sạc với vẻ ngoài to lớn thực chất lại là điểm mạnh của thết bị, hỗ trợ thay nước sạch liên tục, làm sạch và sạc pin chủ động.

Robot hút bụi lau nhà RS2 sở hữu nhiều tính năng vượt trội cùng camera AI có độ phân giải 3K ấn tượng. Hình: EZVIZ

Sở hữu công nghệ Laser D-ToF và camera RGB, RS2 đủ khả năng thiết lập bản đồ ngôi nhà, cũng cho phép chủ nhân dễ dàng tinh chỉnh phạm vi lau dọn và thiết lập nhiệm vụ vệ sinh cụ thể cho từng khu vực. Đối với các không gian lớn, RS2 có thể tự động xây dựng kế hoạch vệ sinh cho nhiều tầng khác nhau. Khả năng thu thập và xử lý thông tin nhạy bén của hệ thống laser và camera AI có độ phân giải 3K tích hợp giúp RS2 dễ dàng vẽ lại bản đồ sàn, tự thiết lập lộ trình dọn dẹp và né tránh các vật cản, người và vật nuôi sao cho hiệu quả nhất.