Estilo: Công nghệ hút ẩm cao cấp kèm chức năng lọc không khí khử mùi - Đẳng cấp và sang trọng

Dòng hút ẩm với màng lọc Hepa cao cấp

Estilo không chỉ là máy hút ẩm thông thường mà còn là đại diện cho sự sang trọng và tiện ích. Điểm nổi bật là màng lọc Hepa thông minh, cao cấp, giúp lọc bụi mịn, diệt khuẩn và khử mùi với hiệu suất đỉnh cao. Đây là dòng máy hút ẩm độc đáo trên thị trường tích hợp công nghệ lọc này.

Mua 1 được 3 - Công nghệ tích hợp hiện đại bậc nhất 2023

Estilo không chỉ giới thiệu người tiêu dùng với công suất mạnh mẽ, mà còn tích hợp các công nghệ hiện đại hàng đầu năm 2023. Các chế độ hoạt động đa dạng "Mua 1 được 3": hút ẩm, lọc không khí và sấy khô quần áo, giúp bạn linh hoạt đối phó với mọi tình huống và các kiểu thời tiết.

Sử dụng bộ lọc 3 lớp gồm lọc HEPA, lọc cacbon và lọc bụi thô, Estilo bảo vệ không chỉ sức khỏe của bạn mà còn bảo vệ thiết bị, đồ dùng trong nhà tránh khỏi ảnh hưởng của độ ẩm.

Hệ thống lọc khí cũng giúp cho không gian trong phòng trở nên thoáng đãng và trong lành hơn. Công nghệ thổi gió nóng còn có tác dụng như một chiếc máy sưởi trong phòng bạn, đồng thời luồng không khí nóng đủ để hong khô quần áo một cách tự nhiên.

Bảo vệ toàn diện - an toàn cho gia đình

Máy hút ẩm Estilo mang đến khả năng loại bỏ hiện tượng ẩm ướt, đặc biệt hữu dụng với kiểu thời tiết nồm đặc trưng của Việt Nam. Không khí khô ráo khiến các loại nấm mốc, rêu, hoặc vi khuẩn gây hại cho sức khỏe không có điều kiện để phát triển.

Không khí khô thoáng hơn là môi trường tuyệt vời hạn chế sự hoạt động của các loại côn trùng như muỗi, nhặng.

Với máy hút ẩm lọc không khí Estilo, việc chăm sóc cho gia đình có trẻ nhỏ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Công suất hút 25L cùng bình chứa dung tích 3.5L phù hợp với mọi diện tích nhà ở.

Cảm biến hiện đại và thiết kế an toàn với trẻ em là những điểm mạnh khác của Estilo. Sự an tâm trong việc sử dụng máy mà không lo lắng về an toàn cho người lớn tuổi và trẻ nhỏ luôn được brand quan tâm và chú trọng.

Với thiết kế thân thiện và công năng ưu việt, Estilo đã và đang chinh phục người dùng tại Hàn Quốc. Sản phẩm hút ẩm lọc không khí đa năng, nhỏ gọn này dự đoán sẽ tạo nên một làn sóng mới trong việc nâng cao không gian sống của người Việt, vừa kinh tế vừa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, lại tiết kiệm tối đa diện tích không gian của những gia đình hiện đại.

Thông tin chi tiết về sản phẩm:

Tên máy: Máy hút ẩm lọc không khí ESTILO

Công ty chủ quản: Ilco Electronics Co., Ltd

Nguồn điện, công suất: 220-240V, 50Hz, 320W

Công suất hút: 25L

Dung tích bình chứa: 3.5L

Kích thước: 260(W) x 260(D) x 618(H) mm

Trọng lượng: 14kg