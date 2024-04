Erik và hot girl Vietnam Idol "đốt cháy" sân khấu Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản

Lễ hội Việt Nam với chủ đề "Pray for Japan" vừa được tổ chức tại Nhà hát ngoài trời ở công viên Ikebukuro, thủ đô Tokyo (Nhật Bản) trong 2 ngày 6 và 7/4.



Đây là năm thứ hai Lễ hội Việt Nam được tổ chức tại Ikebukuro (lần đầu tiên là vào năm 2023, sự kiện đã thu hút 50.000 du khách ghé thăm trong 2 ngày diễn ra).



Giana và Erik là hai ca sĩ Việt Nam góp mặt tại sự kiện bên cạnh nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng khác của đất nước hoa anh đào. Nữ ca sĩ GenZ thoải mái trình diễn cùng live band, tự tin thể hiện khả năng hát live, cũng như khoe kỹ năng lướt giày patin điệu nghệ trên sân khấu khi hát ca "Yêu đậm âm điệu".

Tại sự kiện này, hot girl Vietnam Idol 2023 đã mang tới 5 ca khúc ấn tượng, trong đó phải kể tới màn hòa giọng ăn ý cùng đàn anh – nam ca sĩ Erik trong hai ca khúc "Happy to see you" và "Khúc giao mùa".

Giana tại đêm diễn đầu tiên.

Từ một thí sinh phải rời cuộc chơi sớm ở vòng Nhà hát của Vietnam Idol 2023, việc nhận được lời mời xuất hiện tại những sự kiện văn hóa lớn như Lễ hội Việt Nam 2024, chứng tỏ hình Giana đã và đang được khán giả đón nhận.

Nữ ca sĩ sinh năm 2002 bày tỏ: "Đây là chuyến lưu diễn nước ngoài đầu tiên của tôi kể từ khi debut với nghệ danh Giana. Tôi cảm thấy vui, vinh dự và rất biết ơn ban tổ chức đã tín nhiệm trao cho mình cơ hội lớn như vậy. Đây chính là động lực, là cột mốc đáng nhớ để tôi cố gắng thật nhiều trên hành trình âm nhạc sắp tới".

Giana sinh năm 2002, quê gốc Hải Phòng, là hot girl bước ra từ chương trình Vietnam Idol 2023, là một trong 15 thí sinh sở hữu tấm vé vàng danh giá của chương trình.

Giana cùng đàn anh Erik tại Nhật Bản.

Cuối tháng 11/2023, nữ ca sĩ tung MV đầu tay "Yêu đậm âm điệu" do nhạc sĩ Huy Tuấn sản xuất và với sự hỗ trợ diễn xuất, hát đệm của quán quân Vietnam Idol - Hà An Huy. Cũng tại sản phẩm này, nữ ca sĩ chính thức debut với nghệ danh Giana.

Sở hữu tư duy âm nhạc hợp thời, ngoại hình bắt mắt, chất giọng thu hút, kỹ năng vũ đạo nhuần nhuyễn, Giana được giới quan sát chuyên môn nhận định sẽ còn tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật ở vai trò một nghệ sĩ trình diễn đa năng và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ.