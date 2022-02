Erik và Đức Phúc nói gì sau khi Hòa Minzy tuyên bố chia tay bạn trai thiếu gia?

Hôm qua (19/2), công chúng khá bất ngờ khi Hòa Minzy đăng tải một bài viết dài chính thức tuyên bố "đường ai nấy đi" cùng bạn trai thiếu gia Minh Hải. Trong bài đăng, nữ ca sĩ khẳng định nguyên nhân chia tay không phải vì yêu xa cũng chẳng do có người thứ 3 chen vào. Cả hai vẫn sẽ là bố mẹ cùng chăm sóc, nuôi dưỡng bé Bo.

Ngay sau bài đăng của Hòa Minzy, hai cậu em trong "gia đình Hoa Dâm Bụt" là Erik và Đức Phúc cũng lập tức có phản ứng. Erik đã để lại bình luận phía dưới bài đăng của Hòa Minzy: "Hai anh chị thực sự đã có quãng thời gian đẹp cùng với nhau. Có thể giờ sẽ không đi tiếp cùng nhau nữa nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc bé Bo vậy là thực sự trọn vẹn rồi ah. Tụi em luôn bên chị và anh Hải, ủng hộ những bước đi mới của cả hai ah. Thương anh chị nhiều lắm ạ".

Erik nhắn nhủ sau khi Hòa Minzy tuyên bố chia tay bạn trai.

Về phần Đức Phúc, nam ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc Hòa Minzy rơi nước mắt trong MV của mình kèm lời nhắn: "Always be beside you, sister" (Tạm dịch: Sẽ luôn ở bên cạnh chị nhé, chị gái).

Đức Phúc chia sẻ trên trang cá nhân.

https://afamily.vn/erik-va-duc-phuc-noi-gi-sau-khi-hoa-minzy-tuyen-bo-chia-tay-ban-trai-thieu-gia-20220220083831666.chn