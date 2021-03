Erik thừa nhận gần đây hát bị lạm dụng giọng mũi do bị xoang, trả lời sao trước loạt bình luận chê trách thời gian qua?

Kể từ khi debut, Erik nổi tiếng trong làng nhạc Việt với giọng mũi (nasal) đặc trưng, tạo nên một "thương hiệu" riêng của nam ca sĩ sinh năm 1997. Chất giọng mũi này được Erik vận dụng triệt để trong các bản hit ballad làm nên tên tuổi: Anh Không Sai Chúng Ta Sai, Chạm Đáy Nỗi Đau, Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh,... và trên cả các sân khấu trình diễn live.

Tuy nhiên, qua thời gian, chính việc lạm dụng giọng mũi này đã khiến giọng hát của Erik không còn được đánh giá cao vì trong kĩ thuật thanh nhạc, việc lạm dụng "nasal" sẽ làm giọng hát đi xuống theo thời gian. Đây là vấn đề lớn nhất trong giọng hát của Erik, được các trang chuyên về thanh nhạc soi rất kĩ trong thời gian qua.

Mới đây, Erik và cô giáo dạy thanh nhạc của anh đã lên tiếng trực tiếp về vấn đề này cũng như thẳng thắn đối diện với những lời chê bai của đông đảo khán giả thời gian qua.

Erik và cô giáo dạy thanh nhạc thừa nhận chuyện giọng hát bị "mũi" và chấp nhận các comment khắt khe về giọng hát

Trong đoạn clip chia sẻ cùng giảng viên dạy thanh nhạc, Erik đã thừa nhận giọng hát của anh bị "mũi" và nhận thức được đây là một việc cần tiết chế khi hát. Anh cũng cho biết lí do giọng mình bị "mũi" ngày càng nhiều do đang bị xoang và mũi bị lệch vách ngăn.

"Erik có rất là nhiều những cái lỗi mà bản thân Erik cần thời gian để sửa. Một phần bởi vì Erik bị xoang cũng như bị lệch vết ngăn, cho nên có rất nhiều yếu tố để cho cái giọng của Erik nó bị "mũi" nhiều. Nhưng mà đúng là so với thời gian trước đây thì giọng của Erik hiện tại nó đang bị "mũi" rất là nhiều, ngay từ trong giọng nói..."

Cô giáo dạy thanh nhạc của Erik - cô Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc - cũng tiết lộ việc suốt gần 3 năm nay, Erik đã không học tập thanh nhạc bài bản từ thầy cô, tự luyện tập là chủ yếu. Cô cũng cho biết cả 2 cô trò đều trân trọng tất cả những ý kiến khắt khe từ khán giả để có thể tự hoàn thiện bản thân.

"Thật ra Erik gần ba năm nay là chỉ có tự luyện tập thôi chứ không có thầy cô giáo nào cả. Bạn và kể cả tôi nữa cũng đã đọc rất nhiều, gần như tất cả những comment của các bạn để lại trong các clip hát live của Erik. Tôi thấy điều này rất tốt cho Erik. Erik được quan tâm thì bạn mới nhận được những sự kì vọng như vậy. Hai cô trò rất cảm ơn những khán giả khắt khe như thế thì nền âm nhạc mới đi lên được. Hãy tiếp tục khắt khe với học trò cô các bạn nhé!".

Câu trả lời của Erik và giảng viên thanh nhạc nhận được sự đồng tình từ khán giả vì thái độ cầu thị, công khai thừa nhận sai sót trong giọng hát cũng như khuyến khích các bình luận góp ý khắt khe. Hi vọng trong tương lai, Erik sẽ ngày càng thăng hoa hơn với giọng hát của mình.

Trước khi học thanh nhạc với cô Mỹ Ngọc, Erik có học tập thanh nhạc cùng nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân. Theo thông tin do cô chia sẻ, hiện cô đang là vocal producer và là giảng viên thanh nhạc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong Vpop: Hoàng Thuỳ Linh, Tóc Tiên, Trịnh Thăng Bình, Thiều Bảo Trâm, Erik, AMEE, Hứa Kim Tuyền, Quân A.P, Orange, Hoàng Yến Chibi, nhóm MONSTAR, CARA, JSOL, Hoàng Duyên, Lena, nhóm P336, Hà Nhi Idol, Ngọc Ánh The Voice, Gigi Hương Giang, Nguyễn Trọng Tài, Yến Tatoo, Pay, Châu Nhi The Voice, Hiền Mai The Voice.

Clip: TikTok - Ảnh: FBNV