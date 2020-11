Emma Stone, Ryan Reynolds gây thích thú khi xuất hiện trong siêu phẩm "Gia đình Croods" phần 2 sau 7 năm

Mỗi khi nhắc về thành công của bộ phim The Croods phần 1, khán giả đều không thể nào quên sự góp giọng của dàn diễn viên đình đám: Emma Stone, "Deadpool" Ryan Reynolds, Nicolas Cage… Sau 7 năm vắng bóng, những ngôi sao ngày ấy sẽ cùng quay trở lại và tạo nên nhiều bất ngờ trong phần hai Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới.

1. Emma Stone vai Eep Crood

Những khán giả đã từng xem Gia Đình Croods chắc chắn khó có thể quên được cô gái Eep mạnh mẽ, nổi loạn với mái tóc xù đặc trưng và bộ váy da hổ cực kỳ "thời thượng". Xuyên suốt hành trình, Eep vừa là cầu nối giữa các thành viên trong gia đình với chàng Guy, vừa là người mạnh dạn đưa ra những quyết định quan trọng bằng sự hiếu kỳ và táo bạo của mình. Trong phần hai sắp ra mắt Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới, Eep một lần nữa sẽ đứng trước ngưỡng cửa thử thách của tuổi trưởng thành khi chuyển tới sống cùng nhà Bettermans, một gia đình hiện đại đích thực. Khi chưa làm quen được với lối sống tiện nghi đầy bỡ ngỡ, chuyện tình cảm gà bông của cô và Guy cũng bị ảnh hưởng ít nhiều vì bất đồng trong suy nghĩ.

Khao khát cuộc sống tự do quen thuộc, Eep cùng cô bạn mới quen là Dawn Bettermans tìm cách bỏ trốn khỏi nông trang an toàn nhưng không may lại khiến cả hai gia đình vướng vào rắc rối. Khác với phần một, người đang phải cố hòa nhập giờ đây lại chính là Eep. Những diễn biến tâm lý mới của Eep sẽ được nữ diễn viên đoạt giải Oscar Emma Stone truyền tải một cách nhập tâm nhất trong lần quay trở lại này. Giọng nói trầm, khàn đặc trưng của Emma Stone chính là một trong những điều làm nên sự khác biệt cho nhân vật Eep. 7 năm sau thành công vang dội của Gia Đình Croods, Emma Stone từ ngôi sao triển vọng nay đã trở thành ngọc nữ sáng giá hàng đầu tại Hollywood.

2. Ryan Reynolds vai Guy

Sau hành trình "vào sinh ra tử" cùng nhà Croods trong phần một, chàng trai nhanh nhẹn và điểm trai Guy nay đã chính thức trở thành thành viên danh dự của cả gia đình. Mặc dù phải lòng Eep và cá tính không thể trộn lẫn của cô, Guy vẫn chẳng thể nào "yêu" nổi lối sống nguyên thủy, nay đây mai đó của nhà Croods. Ở Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới, nguồn gốc của Guy cuối cùng cũng đã được các nhà sản xuất hé lộ.

Giống với nhà Bettermans, Guy cũng thuộc chủng người tinh khôn. Không chỉ vậy bố mẹ cậu còn từng quen biết họ, Guy và Dawn thậm chí còn được gia đình hai bên "ghép đôi" vô cùng nhiệt tình. Đứng giữa những người từng thân thuộc và Eep, Guy sẽ chọn cách xử lý thế nào để làm vừa lòng đôi bên? Quay trở lại lồng tiếng cho nhân vật Guy sau 7 năm, giống như Emma Stone, vị trí của Ryan Reynolds tại Hollywood nay cũng đã thay đổi nhờ chuỗi thành công liên tiếp mà anh đạt được với vai diễn Deadpool. Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới sẽ tiếp tục nối dài chuỗi bom tấn mà nam tài tử đã góp mặt.

3. Nicolas Cage vai Grug Crood

Nhờ sự ngây thơ trong suy nghĩ cùng một chút cứng đầu, Grug chính là người đã từng đem đến vô số màn "tấu hài" khó quên trong phần một. Nhưng ẩn sâu trong những hành động khó tính, khó ở của Grug chính là tình yêu vô bờ bến dành cho cả gia đình với nỗi lo về sự an toàn đã trở thành bản năng. Đứng trước một gia đình hiện đại, vượt trội về cả mọi mặt như nhà Bettermans, nỗi bất an của Grug chưa bao giờ lại lớn hơn đến thế.

Chính sự khác biệt trong lối sống này sẽ khiến Grug tiếp tục vướng vào vô số tình huống dở khóc dở cười khác. Sau màn thể hiện quá sức thuyết phục trong vai một người bố giàu cảm xúc, nam diễn viên gạo cội Nicolas Cage sẽ tiếp tục đảm nhận vị trí lồng tiếng cho nhân vật Grug trong phần phim mới nhất này..

4. Catherine Keener vai Ugga

Khác với chồng mình là Grug, Ugga là một bậc phụ huynh tương đối cởi mở cũng như dễ dàng đón nhận những điều mới trong suốt hành trình của gia đình Croods. Từ các phát minh của Guy cho tới những tiện nghi tại nhà Bettermans, Ugga không mất quá nhiều thời gian để làm quen với cuộc sống hiện đại. Mặc dù vậy khi nhận thấy sự gắn kết của cả gia đình đang dần lỏng lẻo, Ugga ngay lập tức bật chế độ "gà mẹ" và sẵn sàng đối mặt với bất cứ kẻ thù nguy hiểm nào. Nữ diễn viên hai lần được đề cử giải Oscar Catherine Keener sẽ tiếp tục đảm nhận vị trí lồng tiếng cho nhân vật Ugga trong phần phim này.

5. Cloris Leachman vai Gran

Người ngầu nhất trong gia đình Croods không ai khác chính là ngoại Gran, người bà tuy có tuổi nhưng sở hữu nội lực đáng gờm. Không chỉ linh hoạt tay chân, ngoại Gran cũng siêu giỏi "võ mồm" khi nói câu nào là "triệt hạ" người nghe câu đó. Không ít lần khán giả phải bật cười vì sự hài hước, châm biếng có phần chua ngoa của ngoại Gran. Trong Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới, ngoại Gran sẽ có nhiều đất diễn hơn khi bà sẽ tung chiêu đòn bí mật, chưa từng xuất hiện trước đây để bảo vệ gia đình thân yêu của mình. Vai diễn lồng tiếng cho nhân vật Gran sẽ đánh dấu bộ phim điện ảnh thứ 285 của diễn viên huyền thoại 94 tuổi Cloris Leachman.