Emily Ở Paris: Phong cách gái Mỹ trên đất Pháp nhận mưa lời khen, người khó tính thì kêu "nửa nạc nửa mỡ" nhưng liệu có thoả đáng?

Paris từng được sử dụng làm bối cảnh của không ít những câu chuyện tình màn ảnh, có thể kể đến Midnight In Paris hay Before Sunset… Dù ở phim nào thì thành phố ấy cũng thật ngọt ngào, giàu chất thơ, khiến người ta thương nhớ bởi hình ảnh những cô gái Paris như bước từ trong thi ca. Đây có lẽ là điều đã thôi thúc đạo diễn Darren Star làm Emily In Paris (Emily Ở Paris).

Emily mang hình ảnh 1 cô gái Mỹ giữa thành Paris hoa lệ

Khoan nói về kịch bản, cốt truyện hay những lời phê bình gay gắt về bộ phim, chúng ta chẳng thể phủ nhận rằng Emily Ở Paris quá thành công khi khắc hoạ hình tượng một cô nàng "đặc sệt" chất Mỹ giữa thủ đô Paris. Vẻ sang chảnh và phù phiếm, một chút IT Girl thực dụng từ Emily dễ làm người ta tụt "mood" khi họ lại đang chờ đợi để thấy một quý cô trang nhã kiểu Pháp. Nhưng thực chất, đạo diễn Darren Star đâu có xây dựng Emily theo hình mẫu chuẩn Pháp!

Áo Chanel, túi xách Aldo "bánh bèo" khắc hoạ nên một Emily ngọt ngào nhưng đậm chất Mỹ

Trong phim, nhân vật của kiều nữ Lily Collins chỉ nói kém tiếng Pháp thôi chứ gu thời trang không hề nhạt nhoà. Ví dụ bộ suits họa tiết gingham trắng đen của nhà Veronica Beard, túi Chanel, giày Christian Louboutin cùng tông. Hay là một cây hồng fuchsia rực rỡ gồm áo khoác Kenzo, sweater Sandro, chân váy Chiara Ferragni. Có điều, cách phối đồ của Emily lại có phần "chơi nổi", rực rỡ và bớt đi sự nhã nhặn so với những cô gái Pháp chính chuyên.

Nguyên cây hồng fuchsia rực rỡ cực hút mắt, khác hẳn vẻ nhẹ nhàng đậm chất Paris

Set đồ này thì chuẩn Pháp rồi còn gì! Chiếc mũ beret đỏ chót chính là điểm nhấn để tổng thể không trở nên nhạt nhoà

Không chỉ riêng Emily mà các nhân vật còn lại của phim cũng được khắc họa tính cách rõ rệt qua từng trang phục: cô bạn Mindy Chen trẻ trung và phóng khoáng, Camille thanh lịch, trưởng thành; trong khi đó Sylvie lại thần thái ngút ngàn trong các thiết kế quyến rũ và quyền lực. Trang phục cũng chính là phương tiện hiệu quả nhất để nói lên tính cách nhân vật, thậm chí là bằng cách mà từ ngữ đơn thuần chẳng thể biểu đạt.

Ngay cả đến tuyến nhân vật phụ cũng được chăm chút hình ảnh, từ đôi giày tới từng cọng tóc

Phim còn thành công khi gợi nhớ lại hình ảnh cố minh tinh màn bạc Audrey Hepburn - người từng làm mưa, làm gió với chiếc đầm đen huyền thoại của nhà mốt Givenchy. Với thân hình mảnh mai, đôi mắt to cùng chiếc cổ cao, trông Lily Collins "na ná" nữ minh tinh quá cố

Set áo và chân váy vàng & đen của Ganni phối cùng thắt lưng bản vừa và giày cao gót thanh mảnh giúp tôn vóc dáng nhỏ bé của Lily Collins. Cô phối với túi xách Patricia Field cùng tông. Hình ảnh của Emily gợi nhớ tới những siêu mẫu với thân hình "cò hương" của nhà mốt Versace đầu thập niên 90

Mũ là item được Emily sử dụng thường xuyên nhất trong phim. Đây cũng chính là công cụ để một "American girl" (gái Mỹ) chính hiệu có thể theo đuổi phong cách Parisian Chic

Cách sử dụng mũ của Emily khiến khản giả nhớ tới nhân vật Carrie Bradshaw trong Sex In The City (Chuyện ấy là chuyện nhỏ) - bộ phim gây cảm hứng tới Emily Ở Paris

Có khen thì cũng phải có chê, dẫu nhận được không ít lời ca tụng nhưng trang phục trong phim vẫn không tránh khỏi "sạn" khó che lấp. Thay vì trang nhã và thanh lịch như một quý cô nước Pháp, Emily có nhiều pha "đi vào ngõ cụt" khi kết hợp trang phục loè loẹt thiếu cần thiết, khiến cô trông như chỉ đang cố gắng "tạo nét" ra vẻ sang chảnh. Tuy nhiên cũng phải hiểu rằng Emily đến từ nước Mỹ, mang trong mình sự phóng khoáng cùng chất nổi loạn đặc trưng xứ cờ hoa, thế nên tư duy phối đồ của cô nàng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính cách tự do ấy.

Không thể "lấp liếm" được những "hạt sạn" khá to trong cách phối đồ của Emily: Sến sẩm, già nua, rườm rà và loè loẹt không cần thiết. Riêng việc kết hợp tanktop thể thao với áo len trắng đã là điều khó chấp nhận

Tại sao lại nói rằng Emily không hoàn toàn mang phong cách Parisian Chic? Một Parisian chính hiệu sẽ không bao giờ ăn vận loè loẹt và cực kỳ ít phô trương. Nét đặc trưng trong phong cách của gái Pháp là một chút tối giản, vẫn có điểm nhấn rõ ràng, tinh tế và tràn đầy gợi cảm. Rõ ràng cô nàng Emily trong phim đôi khi vẫn còn thiếu đi sự tinh tế và tiết chế để mặc trên mình một bộ trang phục chuẩn Pháp.

Nàng thơ xứ Pháp sẽ biết cách tối giản một cách tinh tế nhưng vẫn giữ trọn vẹn nét gợi cảm của mình

Không diêm dúa, kiểu cách rườm rà, những cô nàng Parisian Chic chính hiệu vẫn cứ thần thái ngút ngàn đấy thôi!

Dù không hẳn là một bộ phim thời trang như Devil Wears Prada, Mademoiselle C hay Dior And Me nhưng Emily Ở Paris vẫn mở ra thế giới thời trang tuy phù phiếm mà lại là giấc mơ của hàng triệu cô gái. Phim đã vẽ ra một Emily đậm chất Mỹ, cháy hết mình với công việc, tình yêu và đam mê cái đẹp bất tận của mình. Ai mà không từng một lần muốn trở thành một quý cô sang chảnh luôn xúng xính trong những bộ quần áo đẹp, được đắm chìm trong thế giới duy mỹ và phù hoa của cuộc đời mình?



Chẳng phải cuộc sống của Emily chính là giấc mơ màu hồng của cả triệu cô gái hay sao?

Nguồn ảnh: Sưu tầm