Em út Dongwoon (HIGHLIGHT) bất ngờ thông báo kết hôn

Vào ngày 27/6, nam idol Dongwoon (HIGHLIGHT) đã đăng tâm thư thông báo kết hôn lên trang cá nhân. Anh muốn thông báo tin mừng đến người hâm mộ đầu tiên: "Tôi đã gặp được 1 người luôn hiểu và quan tâm đến tôi, tôi muốn ở bên người ấy trong tương lai". Đồng thời em út HIGHLIGHT cũng cảm ơn người hâm mộ luôn ủng hộ và hứa sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ.

Công ty quản lý Around Us cho biết hôn lễ sẽ được tổ chức riêng tư, chỉ có 2 bên gia đình và bạn bè thân thiết vào tháng 9 tới. Vì cô dâu không phải người nổi tiếng nên công ty mong người hâm mộ thông cảm và không tiết lộ, lan truyền thông tin về đám cưới như ngày tháng, địa điểm.

Dongwoon viết tâm thư thông báo kết hôn vào tháng 9 tới

Around Us tiếp tục thông báo về kế hoạch sau hôn lễ của Dongwoon: "Anh ấy sẽ tiếp tục hoạt động tích cực với tư cách ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nghệ sĩ giải trí sau khi kết hôn. Chúng tôi mong các bạn tiếp tục ủng hộ và dành tình yêu cho Son Dongwoon, người sẽ trở lại với hình ảnh trưởng thành hơn".

Son Dongwoon sinh năm 1991, anh ra mắt với BEAST (HIGHLIGHT) từ năm 2009 và là em út trong nhóm. Bên cạnh công việc idol, Dongwoon còn tham gia nhạc kịch và lấn sân diễn xuất với loạt phim The Guys I Want To Catch, Today's Webtoon...