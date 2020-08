"Em gái TWICE" - ITZY ngủ gục ngay trước mặt hàng trăm nghìn fan, mắt thâm quầng kém sắc khiến ai cũng xót xa

Tối 13/8, ITZY - "em gái TWICE" đã xuất sắc giành được giải thưởng Nghệ sĩ Hallyu mới xuất sắc dành cho nhóm nữ tại lễ trao giải SOBA 2020. Đây là một trong những giải thưởng lớn mà girlgroup 5 thành viên đạt được sau hơn 1 năm ra mắt.

ITZY.

Ngay sau khi giành được giải thưởng lớn, ITZY cũng đã nhanh chóng có buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ để ăn mừng với chiến thắng này. Tuy nhiên mọi sự chú ý đều đổ dồn vào thành viên Lia khi cô nàng ngủ gục trước hàng trăm nghìn người hâm mộ đang xem trực tiếp.

Lia ngủ gục ngay lúc đang giao lưu với người hâm mộ

Buổi giao lưu của ITZY có hơn 100 nghìn người đang xem trực tuyến.

Lia (chính giữa) mặt bơ phờ khi đang giao lưu với người hâm mộ.

Xem buổi giao lưu có thể thấy "bản sao" Jennie - Lia trông vô cùng nhợt nhạt, kém sắc so với 4 thành viên còn lại. Nhiều fan không khỏi xót xa khi nữ thần tượng liên tục ngáp, dụi mắt vì quá buồn ngủ nhưng vẫn phải tuân thủ lịch trình mà JYP đề ra.

Ngay sau buổi giao lưu trực tuyến kết thúc, từ khóa #ITZY_RESTWELL cũng nhanh chóng lọt top trending trên Twitter nhằm yêu cầu JYP giảm bớt lịch trình tập luyện để các cô gái có thời gian nghỉ ngơi.

Hình ảnh Lia mặt phờ phạc đi ghi hình cho Weekly Idol được báo chí chụp lại trước đó khiến fan không khỏi xót xa.

Được biết vào ngày 17/8 tới đây, ITZY cũng sẽ trở lại đường đua Kpop với album đầu tay có tên Not Shy bao gồm 6 ca khúc. Trong đó có 2 ca khúc cực kỳ thu hút được sự chú ý của khán giả một là bài hát chủ đề Not Shy và hai là b-side Be In Love. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến thành viên Lia thiếu ngủ trầm trọng vì phải luyện tập quá sức.