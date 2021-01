"Em gái" TWICE - ITZY cùng aespa biểu diễn trên sân khấu cuối năm: "Girlgroup thị phi" bị chê phèn, không cùng đẳng cấp

Tối 31/12, sân khấu âm nhạc của năm MBC Gayo Daejeon 2020 đã chính thức được diễn ra quy tụ dàn sao đình đám tham dự như: TWICE, ITZY, aespa, GOT7, Yoona (SNSD), IZ*ONE,...

Vốn được xem là 2 nhóm nữ gen 4 nổi tiếng nhất hiện nay, tiết mục của ITZY và aespa thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, màn trình diễn của "girlgroup thị phi" nhà SM lại không nhận được sự đón nhận bằng ITZY.

Nhiều người cho rằng với tiềm lực là công ty giải trí lớn nằm trong big 3, lẽ ra SM phải đầu tư cho aespa để có một sân khấu cuối năm hoành tráng chứ không phải chỉ là một màn trình diễn vô cùng đơn điệu như trước đây là bật nhạc lên hát và nhảy.

Sân khấu cuối năm của aespa

Trong khi đó, đối thủ của aespa là ITZY lại được JYP đầu tư hoành tráng cho sân khấu cuối năm. Thậm chí phần nhạc cũng đã được làm mới, vũ đạo cũng thay đổi 100% khiến ca khúc Not Shy vốn đã hot nay lại càng nhận được thêm nhiều sự chú ý.

Tiết mục của ITZY được dàn dựng đúng chất là sân khấu cuối năm, với vũ đoàn hoành tráng, nhạc được làm mới và vũ đạo cũng thay đổi hoàn toàn 100%.

Là đối thủ của ITZY nhưng aespa bị đánh giá thấp hơn vì sân khấu đơn điệu, tiết mục giống hệt như những màn quảng bá thông thường.

Đây không phải là lần đầu tiên ITZY và aespa bị đặt lên bàn cân so sánh. Mặc dù ITZY mới debut hơn một năm nhưng đã được người hâm mộ bình chọn là "nhóm nữ có vũ đạo hàng đầu Kpop". Những màn trình diễn của ITZY được đánh giá cao vì các động tác dùng lực mạnh, kỹ thuật khó, đòi hỏi thể lực và kỹ năng tốt. Trong khi đó, các fan của aespa cũng cho rằng nhóm thua kém ITZY nhưng nếu so với mặt bằng chung các girlgroup nhà SM, aespa đã cải thiện rất nhiều so với đàn chị.