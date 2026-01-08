Showbiz Việt chưa bao giờ thiếu những câu chuyện tình cảm khiến cư dân mạng phải “căng não” soi từng chi tiết. Có những cặp đôi lộ hint rõ mồn một, xuất hiện chung liên tục nhưng vẫn nhất quyết im lặng, không xác nhận một lời. Ngược lại, cũng có những trường hợp thẳng thắn nhận mối quan hệ ngay từ đầu, thế nhưng càng nói thật thì netizen lại càng không tin, đơn cử là câu chuyện giữa Uyển Ân và Pháp Kiều.

Vốn dĩ là đôi bạn thân thiết nhưng bất ngờ vướng tin hẹn hò, Uyển Ân và Pháp Kiều không đính chính mà thay vào đó là nương theo cư dân mạng, tự phát hint tình cảm như cặp đôi "hàng thật giá thật". Như mới đây, trong broadcast có hơn 290 nghìn thành viên, Pháp Kiều đã chia sẻ hình ảnh Uyển Ân có mặt tại quê, đính kèm là chú thích lầy lội: "Đã nói là chồng đi về quê thăm mẹ vài hôm mà cứ xuống kiếm cho bằng được. Coi cái mặt dữ ghê không".

Pháp Kiều đăng ảnh Uyển Ân về nhà mình, kèm chú thích cực lầy lội. Ảnh: Instagram nhân vật

Trong hình ảnh được đăng tải, Uyển Ân ngồi thoải mái trên ghế đá, diện trang phục giản dị, tay cầm điện thoại, cho thấy cô quá quen thuộc với nhà của Pháp Kiều. Ngay lập tức, cư dân mạng bàn tán sôi nổi về màn ra mắt gia đình bạn trai của em gái Trấn Thành.

Nhiều người bình luận dí dỏm: "Xem thế ngồi này là biết ai nóc nhà", "Ra mắt nhà bạn trai mà mặt cộc quá vậy", "Tình cảm tiến triển đến mức này mà không ai tin", "Hai họ đã xem và làm ngơ",... Bên cạnh đó, đa số netizen đều bày tỏ sự bất lực trước kịch bản hẹn hò của Uyển Ân và Pháp Kiều.

Cư dân mạng "bó tay" trước kịch bản hẹn hò của Uyển Ân và Pháp Kiều. Ảnh: TikTok nhân vật

Câu chuyện Uyển Ân và Pháp Kiều hẹn hò bắt nguồn từ một đoạn clip viral trên Threads. Trong clip, Uyển Ân chụm đầu, choàng tay nói chuyện với một người khác giới trông vô cùng thân mật. Tuy nhiên khi tìm ra danh tính đối phương là Pháp Kiều thì netizen được phen cười nghiêng ngả, bởi lẽ ai cũng biết giữa cả hai có mối quan hệ bạn bè cực kỳ thân thiết.

Pháp Kiều và Uyển Ân gần đây liên tục tụ hội trong nhóm bạn chung, trong đó có các Anh Trai Say Hi. Cả hai luôn dính kè kè và không ngạo tương tác ngọt ngào cho nhau. Cách Uyển Ân gọi bạn thân bằng những từ khóa gây sốt như bạn gái Pháp Kiều chỉ là một kiểu đùa quen thuộc trong hội bạn.

Khi nhiều khán giả hài hước chia sẻ clip thân mật của mình, Uyển Ân và Pháp Kiều "thuận nước đẩy thuyền" khi tự tung loạt hint chất lượng nhưng theo phong cách lầy lội, càng khiến dân mạng được phen cười khờ.

Uyển Ân và Pháp Kiều bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò vì đoạn clip chụm đầu nói chuyện với nhau. Ảnh: Threads