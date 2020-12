"Em đập tiếp đi" - hành động của giáo viên với 3 nữ sinh khiến hội phụ huynh tranh cãi nảy lửa

"Tiếp theo, nhanh lên! Em đập tiếp đi", người phụ nữ, được cho là giáo viên, thúc giục 3 nữ sinh ném điện thoại xuống sàn nhà. Mới xem, nhiều cư dân mạng bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong không gian là một lớp học với nhiều học sinh mặc đồng phục. Sau đó, mọi người mới vỡ lẽ khi biết, đây là clip ghi lại cảnh học sinh bị phạt phải ném điện thoại vì vi phạm nội quy, lén đưa điện thoại tới trường.



Trong clip, 3 học sinh nữ đứng cạnh nhau lần lượt ném điện thoại rồi lại nhặt lên, ném tiếp. Dù ngập ngừng, các em không dám làm trái yêu cầu giáo viên. Theo Sohu, thông tin ban đầu cho biết clip được quay tại một trường học ở thành phố Mạnh Tử, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Clip ghi lại cảnh trên đã dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Nhiều người ủng hộ cách làm này của giáo viên, cho rằng nếu là con của họ, họ sẽ muốn giáo viên bắt con tự đập vỡ điện thoại vì đến trường là để tập trung học tập. Trong khi đó, nhiều phụ huynh cho rằng đây là cách xử lý "phản sư phạm", cố ý phá hoại tài sản người khác. "Thật ra chỉ cần tịch thu, viết kiểm điểm. Tôi không hiểu giáo viên dạy gì cho mấy đứa trẻ khi cổ vũ hành vi bạo lực này".

Daily Mail cho hay cơ quan quản lý giáo dục của thành phố Mạnh Tử đang tìm hiểu vụ việc đồng thời khẳng định học sinh không được phép đưa điện thoại tới trường.

Năm ngoái, clip học sinh bị phạt đập điện thoại trước toàn trường ở Trung Quốc được đăng lên mạng xã hội khiến dân tình tranh cãi gay gắt. Tháng 9/2018, giáo viên một trường THCS ở thị trấn Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, bị trừ lương sau khi hình phạt bắt học sinh ném điện thoại liên tiếp xuống sàn của ông vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Thực tế, học sinh Trung Quốc hầu như được phép sử dụng điện thoại ở trường học, với gần 70% số học sinh tiểu học và trung học cơ sở sở hữu điện thoại thông minh. Tuy nhiên, từ tháng 11/2018, ở tỉnh Sơn Đông, việc sử dụng điện thoại hay máy tính bảng đã bị cấm tại toàn bộ trường cấp 1 và cấp 2. Nhiều trường học ở Trung Quốc cũng ra quy định tương tự và có nhiều biện pháp phạt khi học sinh làm trái quy định.

Một nghiên cứu của hai giáo sư Yang và Asbury (Đại học York, Anh) và giáo sư Grifffiths (Đại học Nottingham Trent, Anh) chỉ ra sinh viên đại học ở Trung Quốc có tỷ lệ "nghiện điện thoại" và sử dụng điện thoại trong giờ học để làm việc riêng nhiều hơn so với các nước khác.

Lý do có thể là việc chuyển tiếp từ môi trường phổ thông căng thẳng, gò bó, sang một môi trường đại học nhiều tự do khiến các em sử dụng điện thoại nhiều hơn đáng kể so với trước đó.