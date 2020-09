Em chồng Đông Nhi vừa đổi màu tóc giống Rosé (BLACKPINK) nhưng nhan sắc tuổi 30 mới là điều gây bất ngờ nhất

Ông Thoại Liên - Em chồng Đông Nhi vốn là cô nàng khá nổi tiếng trong giới rich kid với nhan sắc xinh đẹp và style sang chảnh, hàng hiệu nhiều không đếm xuể. Những hình ảnh Ông Thoại Liên đăng tải trên trang cá nhân đều thu hút đông đảo sự chú ý của dân tình. Mới đây, cô lại tiếp tục gây trầm trồ khi vừa đổi sang màu tóc mới. Chơi hẳn màu tóc tím bạch kim hệt như Rosé (BLACKPINK) mà Ông Thoại Liên chẳng hề lép vế, nhan sắc tuổi 30 gây trầm trồ.



Ông Thoại Liên vốn nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp, dù đã 30 tuổi nhưng cô vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, gương mặt phúng phính như búp bê.

Mới đây, Ông Thoại Liên vừa đổi sang kiểu tóc mới là màu tóc tím ánh kim vô cùng ấn tượng. Dù màu tóc này không hề dễ diện nhưng Ông Thoại Liên vẫn có thể cân đẹp, đẹp như mỹ nhân trong truyện tranh.

Đáng chú ý, màu tóc của Ông Thoại Liên còn có phần hao hao giống với màu tóc của Rosé (BLACKPINK) trong thời điểm quảng bá cho ca khúc How You Like That và Ice Cream.

Cả Rosé và Ông Thoại Liên đều chọn màu tóc tím ánh kim lạ mắt. Trên thực tế màu tóc này không hề dễ diện và dễ làm xỉn da nhưng cả Ông Thoại Liên và mỹ nhân BLACKPINK đều có thể cân đẹp.

Cả 2 cô nàng đều sở hữu nước da trắng, sống mũi cao, gương mặt thanh thoát xinh đẹp nên nhìn ở nhiều góc độ, họ còn hao hao giống nhau.

Dù năm nay đã ngoài 30 nhưng Ông Thoại Liên vẫn có thể để đẹp màu tóc trẻ trung này chứng tỏ đẳng cấp nhan sắc không phải dạng vừa.

Em gái Ông Cao Thắng vốn nổi tiếng là mỹ nhân sang chảnh, cô cũng thường xuyên thay đổi màu tóc để làm mới hình ảnh. Những màu tóc sáng màu, thậm chí độc lạ chẳng thể làm khó Ông Thoại Liên mà thậm chí còn giúp cô càng thêm phần trẻ trung hút mắt.

Nhờ màu tóc này mà nhìn Ông Thoại Liên như chỉ mới đôi mươi, cô cùng trẻ trung cá tính mà chẳng hề "cưa sừng làm nghé" chút nào.