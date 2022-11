Em chồng có thai nhưng lại nhờ tôi nuôi hộ con vài năm

Mối quan hệ giữa tôi và My, em chồng rất hòa thuận. My hiện tại vẫn đang học đại học và học rất giỏi, là niềm tự hào của bố mẹ chồng tôi. Vì đi học xa nên em ấy chỉ về quê vào dịp Tết và nghỉ hè. Dù vậy, tháng nào tôi cũng gửi cho My 3 triệu để em ấy đóng tiền trọ. Bù lại, nguyên cả mùa hè năm nay, thay vì về quê nghỉ ngơi, em chồng lại đến ở nhà tôi, phụ tôi chăm sóc con gái nhỏ 2 tháng tuổi. Sự đáng yêu, hiểu chuyện, lễ phép của em chồng đã làm tôi yêu mến và xem My như em gái ruột của mình.

Hôm qua, đã 11 giờ khuya rồi mà em chồng gọi điện cho tôi. Em ấy khóc nức nở và nói ngắt quãng. Ban đầu tôi cũng chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ biết bảo My bình tĩnh lại. Sau khi đã xâu chuỗi các sự việc, tôi mới giật mình khi biết chuyện mà My đang muốn nói.

Thì ra My có bầu với bạn trai nhưng anh ta kiên quyết không chịu trách nhiệm với đứa bé. Sau một hồi cãi vã thì anh ta chặn mọi cách liên lạc của My, giờ em ấy không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào?

Em ấy vẫn khóc nhưng đã bình tĩnh hơn và cầu cứu tôi. "Em không biết phải làm thế nào nữa? Em không biết phải đối diện với bố mẹ như thế nào? Em không dám về nhà. Chỉ có chị mới giúp được em thôi".

Tôi nói My cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Nhưng My cứ bảo tôi phải giúp em ấy, em ấy sẽ sinh con nhưng gửi con cho vợ chồng tôi nuôi vài năm để hoàn thành việc học. Khi nào có công việc ổn định, My sẽ nhận lại con. My còn dặn dò tôi phải giữ bí mật tuyệt đối với bố mẹ chồng và đợi em ấy sinh con ở thành phố thì đến nhận về với danh nghĩa con nuôi.

Vì để My bình tĩnh nên tôi đồng ý. Tôi dự định sẽ vào thành phố đưa My đi khám, tư vấn cặn kẽ thì mới yên tâm được. Nếu My quyết tâm sinh đứa bé, vợ chồng tôi nuôi cháu cũng được thôi, nhưng chuyện này liệu có giấu được bố mẹ chồng tôi mãi không? Tôi có nên khuyên em chồng nói hết mọi chuyện với gia đình để tìm cách giải quyết tốt hơn không?