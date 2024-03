Em bé sơ sinh chỉ nặng 900gr và điều kỳ diệu sau 2 tháng

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, bé H.M.A chào đời khi tuổi thai mới được 27 tuần, cân nặng chỉ được 900 gam (bằng 1/3 cân nặng của một trẻ sơ sinh đủ tháng). Mẹ bé lần đầu mang thai, chưa có nhiều kinh nghiệm về chăm sóc em bé.

Bác sĩ CKII Lê Quang Phương – Phụ trách khoa nhi cho biết: "Do chào đời quá sớm nên khi mới sinh, em bé rất yếu và non. Các cơ quan chưa hoàn thiện hết, không thể đảm đương được chức năng sẵn có. Bé có các biểu hiện: Hạ thân nhiệt do mất nhiệt qua da, phổi không tự thực hiện được vai trò hô hấp, sữa mẹ ăn không tiêu…".

Ngay lập tức, cháu bé được thở máy hỗ trợ hô hấp và áp dụng chế độ chăm sóc đặc biệt. Phần lớn trẻ non tháng, trẻ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ về nhiễm khuẩn, các vấn đề về hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa…

Các bác sĩ đã nỗ lực điều trị, tận tình chăm sóc với những phương pháp tối ưu: thở máy hỗ trợ hô hấp, nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn và bán phần, kháng sinh chống nhiễm khuẩn, điều trị rối loạn đông cầm máu, truyền máu cấp cứu, bù kiềm giải quyết vấn đề toan chuyển hóa… Sau 2 tháng điều trị , sức khỏe của trẻ tiến triển tích cực, cai được máy thở và có thể tự bú mẹ hoàn toàn.

Đặc biệt, trong quá trình điều trị, trẻ được áp dụng phương pháp Kangaroo, tiếp xúc da kề da trên ngực mẹ. Phương pháp này giúp kiểm soát được thân nhiệt của trẻ, duy trì ổn định ở mức 37°C nhờ nhiệt độ của người mẹ. Nhờ vậy, trẻ tránh được việc hạ thân nhiệt, giúp điều hòa hô hấp, tim mạch, hỗ trợ sự phát triển của não bộ, tránh được tình trạng nhiễm khuẩn sơ sinh gây hậu quả nặng nề.



Trải qua 68 ngày điều trị, sức khỏe của bé A ngày càng tiến triển tốt. Các chức năng về mắt, tim… đều ổn định. Bé lên được 2,6kg, tự thở, tự bú tốt và được xuất viện. Chị T - mẹ bé không giấu được sự xúc động khi được ôm con gái, được ngắm nhìn con ngủ ngay trong vòng tay của mình.