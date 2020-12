Em bé sinh ra mặt thâm tím, đen nhẻm khiến mẹ thất vọng tràn trề nhưng mấy tháng sau đã có cú lột xác ngoạn mục

Hầu hết trẻ sơ sinh lúc vừa lọt lòng đầu nhăn nheo, xấu xí. Có mẹ còn không dám tin đây là con mình. Đó là hiện tượng hoàn toàn bình thường bởi nhiều đứa trẻ khi sinh ra làn da thường tím tái, các đường nét trên khuôn mặt cũng chưa rõ ràng, theo thời gian ngoại hình của trẻ sẽ thay đổi.



Quá trình mang thai, bà mẹ họ Trương mong mỏi từng ngày để được gặp con. Đến ngày dự sinh, cô Trương hạ sinh một bé trai khỏe mạnh nhưng ngoại hình bé lúc mới chào đời khiến cô vô cùng buồn phiền.

Khi cả gia đình đến thăm, ai cũng đau khổ khi thấy diện mạo đứa bé. Em bé sở hữu làn da tối đen, cộng với vừa sinh nên còn thêm phần tím tái.

Em bé đen nhẻm, tím tái lúc mới sinh.

Trên thực tế, hai vợ chồng cô Trương đều có làn da đen nên cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước rằng con mình sẽ không thể có làn da trắng sáng được. Nhưng nhìn con vừa chào đời, cô vất thực sự thất vọng, không nghĩ con lại đen nhẻm như Bao Công thế.

Thời gian ở cữ, cô Trương vẫn buồn phiền vì nhìn nhan sắc của con. Đứa bé xấu xí quá nên mọi người trong gia đình cũng không mấy thiết tha đến chăm non giúp cô. Một mình cô Trương phải bế bé suốt cả ngày.

Ấy thế nhưng sau mấy tháng, diện mạo của bé đã có sự thay đổi đáng kể. Da dẻ bé sáng hẳn ra, các nét trên mặt cũng khác biệt thấy rõ. Điển hình là đôi mắt to tròn, lông mày đậm nét, đôi má phúng phính, khuôn miệng nhỏ xinh trông rất đáng yêu. Chính cô Trương cũng bất ngờ với thay đổi ngoại hình của con.

Làn da đã bớt thâm tím.

Các nét trên khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu.

Tại sao trẻ em sinh ra thường xấu xí?

Nhiều bố mẹ có ngoại hình đẹp nhưng con sinh ra lại xấu xí, nguyên nhân vì sao như vậy?

1. Làn da trẻ sơ sinh nhăn nheo vì ở trong môi trường nước ối lâu ngày

Trước khi chào đời, em bé được nuôi dưỡng trong môi trường nước ối. Thời gian ở trong nước ối lâu khiến bên ngoài người bé được bao phủ bởi một lớp sáp màu trắng giúp kháng khuẩn và bảo vệ em bé. Sau khi sinh, lớp sáp này sẽ bong ra dần, da khô hơn nên trông thường đen sạm, thâm tím.

Ngoài ra, nếu bố mẹ da đen thì con cũng không thể sở hữu làn da sáng hơn màu da của bố và mẹ.

2. Da trẻ nhăn nheo

Khi mới sinh ra da trẻ thường nhăn nheo như ông cụ già, trông rất xấu xí, đến mấy ngày sau vẫn vậy, khác xa với hình dung của mọi người về những em bé sơ sinh dễ thương, hồng hào.

Đó là do sau khi trẻ chào đời, da bị mất đi lớp mỡ bảo vệ của thai nhi nên sẽ trở nên khô, bị bong tróc. Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường, khi trẻ lớn lên thì dần dần da trẻ sẽ trở nên căng mịn và đẹp hơn.

3. Đầu bị biến dạng

Một số trẻ sinh ra với chiếc đầu dị thường, đó là do áp lực ống dẫn sinh trong quá trình sinh thường khiến hộp sọ biến dạng để em bé dễ dàng ra ngoài. Kèm theo đó là các đường nét khác trên mặt bé cũng bị chèn ép trông càng xấu xí. Sau một thời gian, đầu bé sẽ bình thường trở lại.

4. Chân ngắn và cong suốt nhiều tháng, thậm chí vài năm

Trẻ sơ sinh nào sinh ra cũng đầu to, chân ngắn, nhìn tỉ lệ giữa các bộ phận trên cơ thể không được hài hòa như người lớn. Có bố mẹ lo lắng con mình lớn lên sẽ sở hữu đôi chân ngắn nhưng đừng vội lo, bởi em bé nào khi ra đời chân cũng ngắn và cong. Lý do là bởi nằm cuộn tròn trong bụng mẹ lâu ngày, tay chân bé thường xuyên ở trong tư thế co quắp. Vài tuần sau sinh chân tay bé sẽ tự duỗi ra, còn hiện tượng chân ngắn, chân cong, lớn dần lên tỉ lệ cơ thể bé sẽ cân đối hơn.