Elon Musk lên 3 tuổi, mẹ khẳng định là thần đồng nhưng không ai tin, hiện cả thế giới phải thán phục: Đặc điểm giúp sớm nhận ra con là thiên tài để bồi dưỡng!

Nhận ra con là thần đồng từ năm 3 tuổi

Trong cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình mới đây, người mẫu Maye Musk (75 tuổi) - mẹ của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk tiết lộ rằng, bà biết con trai mình là thần đồng từ năm con mới 3 tuổi. Thậm chí, không ai tin điều này, kể cả giáo viên dạy học.

"Tôi biết con mình rất đặc biệt ngay từ đầu. Khi Elon 3 tuổi, tôi cho con đi học mẫu giáo và có nói với giáo viên ở trường rằng con trai tôi là một thần đồng, mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên. Elon khá nhút nhát, nên mọi người không nhìn ra khía cạnh thiên tài ở cậu bé ngày ấy.

Còn tôi là người duy nhất mà Elon nói chuyện thoải mái, nên tôi biết rõ điều đó. Ngay từ nhỏ, Elon đã thích dùng lý luận để nói chuyện với tôi và ghi nhớ tất cả những gì diễn ra xung quanh mình", bà Maye nhớ lại.

3 anh em Elon Musk khi còn nhỏ

Khi lớn lên, tỷ phú Elon Musk cũng chỉ tâm sự với mẹ, kể cả các kế hoạch kinh doanh, dự định theo đuổi việc phát triển công nghệ năng lượng mặt trời, xe ô tô điện, tên lửa, tàu du hành vũ trụ...

Mỗi khi con trai chia sẻ với bà Maye những kế hoạch lớn lao như vậy, bà luôn khuyên con nên từ bỏ, nên dành cho bản thân một quãng nghỉ, bởi bà thấy con trai mình đã nỗ lực làm việc quá mức và có thể đang rơi vào căng thẳng. Nhưng Elon thường không nghe lời mẹ. Kết quả như thế nào thì chúng ta đều đã thấy trong hiện tại, Elon Musk đã trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới.

Sau tất cả, bà Maye nhận thấy: "Con trai tôi nên thoải mái theo đuổi tất cả những gì con muốn. Tôi từng khuyên Elon thoái lui trong rất nhiều dự định, và không lần nào con nghe theo lời tôi cả, kết quả thì chúng ta đều đã thấy rồi".

Cũng theo bà Maye Musk, trước đây Elon Musk luôn cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp. Điều này xảy ra ngay cả trong những năm tháng Elon Musk đã ở tuổi trưởng thành. Bà Maye cho rằng, chính cậu con trai thứ 2 của bà - Kimbal Musk đã giúp anh trai Elon Musk có được những thành công đầu tiên trong lĩnh vực kinh doanh.

Theo đó, hai anh em cùng một số đối tác thành lập một công ty chuyên sản xuất phần mềm máy tính hồi năm 1995. Công ty này về sau bán được với giá 307 triệu USD hồi năm 1999. Elon Musk nhận về 22 triệu USD vì nắm giữ 7% cổ phần công ty.

Nhờ có cậu em trai Kimbal ở bên, nên khi ấy, Elon đã không phải nỗ lực giải thích những ý tưởng của mình cho các cộng sự và đối tác, bởi nhiệm vụ đó đã có Kimbal thực hiện.

Sau khi đã đạt được một số thành công trong lĩnh vực kinh doanh, lúc này, Elon Musk hiểu rằng mình không thể lảng tránh truyền thông và những cuộc gặp gỡ, đối thoại được nữa.

Elon phải bước ra "ánh sáng" để gây dựng hình ảnh cá nhân, với hy vọng rằng điều này có thể hỗ trợ tích cực cho những dự án trong tương lai mà Elon Musk theo đuổi.

Elon Musk là người nhút nhát, ngại giao tiếp nên luôn nhờ em trai truyền đạt giúp

"Tôi nhớ rằng lần đầu tiên tôi đọc được một bài phỏng vấn Elon, tôi đã rất sửng sốt và gọi điện ngay cho con trai để hỏi: Này Elon, con vừa thực hiện một cuộc phỏng vấn đấy à? Con trai đáp: Không ai chịu bán các thiết bị chế tạo tên lửa cho con bởi họ không biết con là ai, con chưa từng xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn nào, trước đây Kimbal toàn làm việc đó thay con".

Từ bỏ hôn nhân độc hại để các con có môi trường sống tốt đẹp

Bà Maye kết hôn năm 22 tuổi với kỹ sư Errol Musk tại Nam Phi. Cặp đôi có với nhau 3 người con: tỷ phú Elon Musk là con trai cả; cậu con trai thứ hai là Kimbal Musk - ông chủ chuỗi nhà hàng hoạt động theo mô hình từ nông trại tới bàn ăn; con gái út là Toscar Musk - nhà làm phim.

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của bà không hề hạnh phúc. Bà Maye cho biết, bà thường xuyên phải nghe những tiếng la hét, quát tháo giận dữ từ người chồng tệ hại của mình, vì vậy, bà quyết định ly hôn và mang theo 3 người con.

"Nuôi 3 đứa con thực ra không phải là việc khó khăn nhất, việc khó khăn nhất chính là có một người bạn đời tồi tệ. Tôi thấy cuộc sống của mình tốt hơn khi không có ông ấy. Dù ban đầu, tôi không có đủ tiền trang trải cho cuộc sống, nhưng tôi không bị ai la mắng suốt ngày.

Để dứt áo ra đi cũng không dễ, vì tôi đã sống trong tâm lý sợ hãi một thời gian dài, tôi không có sự tự tin vào bản thân, tôi không biết rồi mình có sống nổi không, nhưng nếu muốn thì tôi vẫn có thể quay lại tình cảnh tệ hại đó, nên tôi ra đi để cho mình và các con một lựa chọn để có cuộc sống tốt hơn", bà Maye nói.

Sau khi làm mẹ đơn thân, bà Maye nhận làm một lúc nhiều công việc để có tiền nuôi con: "Tôi làm tất cả mọi việc, có những nơi làm việc rất xa nhà. Đi làm trong tiết trời mùa đông lạnh giá, nhưng tôi không có đủ áo và giày để giữ ấm. Tôi đã luôn tự nhủ rằng cuộc sống rồi sẽ phải tốt đẹp hơn, nhưng trước tiên mình cần phải làm việc đã.

Tôi có 3 đứa con cần phải nuôi và suốt ngày tôi phải lao ra đường để tìm kiếm cơ hội công việc. Tôi cũng phải chấp nhận rất nhiều lời từ chối, nhưng tôi cứ bước tiếp để tìm cơ hội tiếp theo".

Từ khi còn là một người mẹ đơn thân nghèo khó, cho tới hiện tại khi đã là mẹ của tỷ phú giàu nhất thế giới, bà Maye vẫn luôn làm việc không ngừng nghỉ.

Bản thân bà Maye Musk trong những năm tháng về sau này cũng luôn nỗ lực theo đuổi việc học, bà trở thành một chuyên gia dinh dưỡng có bằng cấp, ngoài ra, bà vẫn theo đuổi công việc người mẫu.

Bà Musk từng rất vất vả để nuôi 3 người con ăn học

Tỷ phú Elon Musk từng nói về mẹ của mình một cách đầy tự hào: "Mẹ tôi luôn dành cho anh em tôi sự tự do được làm điều mình muốn. Dù chúng tôi có lúc ăn không đủ no, nhưng bà vẫn luôn ưu tiên để chúng tôi được học hành đầy đủ. Mẹ tôi cũng không mấy khi than phiền mà luôn chủ động tìm cách vượt qua khó khăn. Thái độ sống của bà chính là bài học quý giá đầu đời dành cho anh em tôi".

Bí quyết không có tiền vẫn dạy con thành tỷ phú

Bà Maye Musk khuyên mọi người không coi con là những đứa trẻ không biết gì, dạy con cách cư xử tốt nhưng để con làm điều chúng muốn.

"Tôi yêu các con tôi và tự hào về mọi thứ chúng đã làm được", bà Maye Musk nói.

Theo bài Maye, sai lầm phổ biến nhất của nhiều bậc cha mẹ là luôn tìm cách bảo bọc con quá lâu hay lúc nào cũng coi con là "còn quá nhỏ dại". Bà đã chia sẻ một số quan điểm của mình về việc dạy con.

Cho con làm việc từ khi còn nhỏ

"Tôi trở thành bà mẹ đơn thân của ba con khi mới 31 tuổi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi khi làm việc toàn thời gian, vì tôi không còn lựa chọn nào khác. Chăm sóc các con luôn là ưu tiên hàng đầu. Tôi đã làm việc chăm chỉ để giữ cho con có một mái nhà, có đủ cơm ăn, áo mặc", bà nói.

Từ kinh nghiệm bản thân, bà Maye cho rằng hãy để con làm những việc vừa sức từ khi còn nhỏ. "Tôi bắt đầu làm việc cho cha tôi khi mới 8 tuổi. Tôi cùng chị gái sinh đôi được trả 5 xu mỗi giờ để giúp ông gửi bản tin hàng tháng", bà kể lại.

Đến năm 12 tuổi, chị em bà bắt đầu làm việc trong phòng khám với tư cách là nhân viên tiếp tân, làm các công việc như pha trà, tiếp bệnh nhân. "Bố mẹ tôi đối xử với chúng tôi như những người lớn, những người có thể tin tưởng được, và điều đó ảnh hưởng rất rõ vào cách tôi nuôi dạy con cái", bà cho biết.

Maye đã áp dụng cách thức tương tự với ba người con của mình. Ngay từ nhỏ, các con đã giúp mẹ làm việc về dinh dưỡng. Con gái út Tosca gõ thư gửi cho các bác sĩ còn Elon giúp bà xử lý các văn bản. Người con thứ hai Kimbal cũng làm được rất nhiều việc hữu ích.

Bà Maye Musk chưa từng nghĩ con trai sẽ thành tỷ phú giàu nhất thế giới

"Khi chúng tôi sống ở Bloemfontein (Nam Phi), tôi đã đưa Tosca đến làm việc tại trường đào tạo người mẫu và xây dựng hình ảnh mà tôi đang điều hành. Hãy tưởng tượng một học sinh 8 tuổi dạy cách trình diễn, biên đạo các chương trình biểu diễn thời trang điều hành các lớp dạy nghi lễ. Tôi thậm chí còn để con bé làm người giữ trang phục trong show của mình", bà nói.

Không kiểm tra bài tập về nhà

"Tôi đã nuôi dạy các con tôi như cha mẹ tôi đã nuôi dạy chúng tôi: phải tự lập, tốt bụng, trung thực, ân cần và lịch sự. Tôi đã dạy các con tầm quan trọng của làm việc chăm chỉ và làm những điều tốt. Tôi không đối xử với chúng như trẻ sơ sinh hoặc la mắng chúng. Tôi chưa bao giờ bảo chúng phải học gì. Tôi không kiểm tra bài tập về nhà bởi đó là trách nhiệm của chúng", mẹ của tỷ phú Elon Musk nói.

Khi lớn lên, các con bà cũng tiếp tục chịu trách nhiệm về tương lai của chính mình thông qua việc tự đưa ra các quyết định. Tosca tự chọn trường trung học. Tất cả các con bà đều nộp đơn vào các trường đại học mà họ lựa chọn và tự hoàn thành các đơn xin học bổng và khoản vay sinh viên.

Theo bà Maye, trẻ em không cần được bao bọc khỏi việc phải tự chịu trách nhiệm.

Dù gia đình có kinh tế nhưng các con bà vẫn sống trong điều kiện khá tồi tệ, không có giường, chỉ nằm nệm trên sàn nhà bởi sáu người bạn thuê chung một căn phòng xập xệ, nhưng họ vẫn ổn. "Nếu con bạn không quen với những thứ xa xỉ, chúng sẽ sống sót tốt. Bạn không cần phải làm hỏng chúng. Một khi bạn chắc chắn con đang ở trong tình trạng an toàn, hãy để chúng tự chăm sóc bản thân", bà nói.

Maye cho rằng nhiều cha mẹ dễ dàng bị căng thẳng về con cái họ. Trong thời gian làm chuyên gia dinh dưỡng, bà thấy không ít phụ huynh căng thẳng đến mức không buồn ăn vì lo điền đơn giúp con xin vào các trường đại học tốt.

"Cứ để các con tự chuẩn bị giấy tờ xin học hay xin việc. Chúng phải tự chịu trách nhiệm cho tương lai của mình. Nếu bạn nghĩ ý tưởng kinh doanh của con tốt, hãy ủng hộ chúng. Hãy dạy chúng phép tắc, nhưng hãy để chúng làm điều chúng muốn", bà Maye nói.

Theo Dailymail, CNBC