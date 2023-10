Elon Musk cũng phải nể cách xài tiền của Hòa Thân: Tháp gỗ 17.000 tỷ đồng, mỗi cây cột nhà hơn 9.000 tỷ

Hòa Thân – "Đệ nhất đại tham quan" của nhà Thanh



Nhắc đến những tham quan trong lịch sử Trung Hoa, không thể không nhắc tới cái tên Hòa Thân – "đệ nhất đại tham quan" của triều đại nhà Thanh. Hòa Thân (1750 – 1799) còn được gọi là Hòa Khôn, tự Trí Trai, là một trọng thần dưới triều hoàng đế Càn Long. Hòa Thân người gốc Mãn Châu.

Theo sách Hòa Thân bình truyện, Hòa Thân bắt đầu con đường quan lộ năm 1772 với chức vụ lính canh cửa Tử Cấm Thành. Hoà Thân luôn thể hiện tài trí và khả năng khôn khéo hơn người của mình. Chính vì thế, Hoà Thân được vua Càn Long rất ưu ái và trọng dụng. Năm 1780, Hòa Thân được thăng chức thượng thư Bộ Hộ. Càn Long còn gả Thập công chúa, người con mà ông rất mực yêu thương cho Phong Thân Ân Đức, con trai của Hòa Thân. Điều này khiến Hòa Thân không chỉ nắm quyền mà còn trở thành họ hàng thân thích với Hoàng đế.

Chân dung của Hòa Thân - "đệ nhất đại tham quan" của triều đại nhà Thanh. (Ảnh: Sohu)

Được bảo đảm bởi sự ưu ái của Càn Long, Hòa Thân đã làm loạn chốn quan trường. Mọi chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày của Hoàng đế khi ấy đều do Hoà Thân đảm nhiệm, vì thế ông muốn lấy bao nhiêu tiền trong ngân khố cũng không có ai dám kiểm soát. Trong những năm tháng làm quan, Hòa Thân đã vơ vét và thao túng, ăn hối lộ, tham nhũng của cải của nhà nước.

Theo sách Hòa Thân bí truyện, Hòa Thân giàu hơn cả vua, tiền tài nhiều hơn ngân khố quốc gia. Của cải của Hòa Thân nhiều đến mức người đương thời cho rằng: "Cái Càn Long có, Hòa Thân có, cái Càn Long không có, chưa chắc Hòa Thân không có". Tổng cộng gia sản của Hòa Thân ước tính 1.100 triệu lạng bạc. Nhiều lời đồn cho rằng nó còn tương đương số tiền mà quốc khố Nhà Thanh phải mất 15 năm mới thu được. Sở Văn lục đời sau viết: "Đời Thanh Cao Tông Càn Long, Hòa Thân làm quan, quyền thế khuynh đảo thiên hạ, kết bè kết đảng, đi lệch chính đạo mà kẻ sĩ trong triều chẳng dám ngăn trở".

Những món bảo vật quý giá của Hòa Thân

Người Trung Quốc gọi Hòa Thân là "người giàu nhất thế giới thế kỷ 18". Quả thực, trong nhà Hòa Thân có vô số báu vật đắt giá, phải nói là chúng đều là những món đồ có một không hai trên thế giới. Câu nói "Elon Musk cũng phải nể độ chơi ngông của Hòa Thân" quả không hề quá khi muốn ví von về sự đắt giá của những món bảo vật mà đại tham quan sở hữu.

Hình ảnh bên ngoài phủ của Hòa Tân. (Ảnh: Sohu)

Trong Cung Vương Phủ, có 2 nơi phần nào cho thấy sự giàu có của Hòa Thân. Thứ nhất là nơi ở của ông ta và thứ hai là lầu Tàng Bảo, tức nơi chứa những báu vật mà ông ta vơ vét được trong thời kỳ là "đệ nhất sủng thần" của vua Càn Long. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải công nhận một điều là mắt soi bảo vật của Hòa Thân rất tinh tường, ông ta chọn món nào đều có giá trị rất lớn, từ hàng tỷ cho tới hàng nghìn tỷ đồng.

Hãy cùng điểm qua một vài món bảo vật giá trị từng được Hòa Thân sở hữu nhé!

Cột nhà hơn 9.000 tỷ đồng

Đầu tiên là Tích Tấn Trai – nơi ở của Hòa Thân cùng 9 người vợ. Bên trong có những cột nhà mà theo nhận định của các nhà sử học mỗi cây có giá tới 2,7 tỷ NDT (gần 9.200 tỷ đồng). Những cây cột nhà này được làm từ loại gỗ đế vương ở Trung Quốc, có tên là kim tơ nam mộc. Đây là loại gỗ chỉ có hoàng đế được dùng nhưng Hòa Thân đã đem về dựng nhà của mình.

Còn những bộ bàn ghế sáng bóng được đặt bên trong là gỗ đàn hương khảm xà cừ. Một chiếc bàn như vậy có giá tương đương một chiếc Rolls-Royce.

Cột nhà ở Tích Tấn Trai – nơi ở của Hòa Thân cùng vợ có giá lên tới hơn 9.000 tỷ đồng/cây cột. (Ảnh: Sohu)

Gạch lát của căn phòng này cũng hết sức đặc biệt. Nó được làm từ một loại đá được hình thành khi magma lăn ra khỏi lớp vỏ trái đất trong quá trình phun trào núi lửa. Do vậy, được coi như hóa thạch nhiều trăm triệu năm, khi đặt chân lên sẽ rất ấm vào mùa đông và mát lạnh vào mùa hè. Trong lịch sử chỉ có hoàng gia mới được sử dụng loại đá này và người dân bị cấm khai thác.

Bức tường của căn nhà dày tới 1,5m, bên trong rỗng và cất giấu rất nhiều vàng bạc châu báu. Tuy vậy, những gì cất giữ trong bức tường này chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ khối tài sản khổng lồ của Hòa Thân. Hậu Tráo lầu, hay còn gọi là lầu Tàng Bảo, nơi cất giữ các báu vật thuộc hàng tuyệt phẩm của Hòa Thân. Tòa nhà này dài hơn 180m, có 111 gian phòng và 88 cửa sổ, mỗi cửa mang một hoa văn khác nhau dùng để phân biệt vị trí các căn phòng chứa bảo vật.

Tượng phật ngọc từ Hòa Điền

Bức tượng Phật làm từ ngọc Hòa Điền của Hòa Thân nặng tới hơn 200 kg có giá trị vô cùng lớn. (Ảnh: Sohu)

Có thể kể đến một vài bảo vật bên trong lầu Tàng Bảo như bức tượng Phật làm từ ngọc Hòa Điền. Bức tượng này cao khoảng 1,2 mét, nặng tới hơn 200 kg. Ngọc Hòa Điền vốn là một trong bộ tứ ngọc nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cũng như các loại trang sức đá quý hiện nay, các viên ngọc Hòa Điền giá sẽ rất đa dạng, từ vài triệu cho đến vài trăm triệu đều có. Tuy nhiên hiện nay có giá trị nhất có lẽ là loại bạch ngọc Hòa Điền màu lông cừu. Bức tượng Phật của Hòa Thân chính là làm từ bạch ngọc Hòa Điền. Bức tượng này cao 1,2 mét, như vậy viên ngọc thô ít nhất phải cao 1,5 mét. Một khối ngọc có chiều cao như vậy chắc chắn là cực kỳ hiếm. Ở thời đại hiện nay, ngọc Hòa Điền được tính giá bằng số gram. Vậy bức tượng của Hòa Thân nặng tới hơn 200 kg thì giá trị vô cùng lớn.

Tượng Quan Âm từ ngọc phỉ thúy

Bức tượng Quan Âm làm từ ngọc phỉ thúy của Hòa Thân được ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng. (Ảnh: Sohu)

Bức tượng Quan Âm làm từ ngọc phỉ thúy. Theo đánh giá của các chuyên gia, bức tượng Quan Âm này cao 1,26 mét, được chạm khắc từ khối ngọc phỉ thúy có chất lượng hoàn hảo, không có tạp chất hay vết nứt. Ngọc phỉ thúy được coi là một trong những vật phẩm quý giá nhất và chỉ được sử dụng bởi vua chúa và các gia đình quyền quý thời xưa. Ngày nay, loại ngọc này cũng rất hiếm và có giá trị cao, đòi hỏi phải bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu những món trang sức được làm từ phỉ thúy. Giá của ngọc phỉ thúy được đo lường về độ trong suốt, rõ ràng, màu sắc và chất lượng. Còn bức tượng này có chất lượng cao cấp như vậy, giá trị của nó được ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

San hô đỏ

San hô đỏ của hoàng đế Càn Long chỉ cao khoảng 2 thước Trung Quốc, trong khi của Hòa Thân cao hơn 3 thước. (Ảnh: Sohu)

Vào thời điểm đó, san hô đỏ của Hoàng đế Càn Long chỉ cao khoảng 2 thước Trung Quốc, trong khi của Hòa Thân cao hơn 3 thước, tức tầm 1 mét. Ông ta có tận 11 tảng san hô như vậy. San hô đỏ thường sống ở đáy biển nhiều đá với trầm tích thấp, thường ở môi trường tối—hoặc ở dưới sâu hoặc trong các hang hốc tối. San hô đỏ sống ở độ sâu từ 10 đến 300 m. Bộ xương quý giá của nó có cấu tạo từ các gai cacbonat canxi cứng đan vào nhau, có màu ở các sắc đỏ do các sắc tố carotenoid. San hô đỏ không thể nuôi trồng nhân tạo, mà phải lặn xuống đáy biển để cắt những nhánh san hô đỏ quý hiếm, ở độ sâu này rất nguy hiểm, nên giá thành san hô đỏ khá cao.

Ngọc trai vua

Hòa Thân có tới 10 viên ngọc trai vua, mỗi viên to bằng quả nhãn, tức to hơn cả viên ngọc trai đính trên vương miện của vua Càn Long. (Ảnh: Sohu)



Phủ của Hòa Thân có tới 10 viên ngọc trai vua. Mỗi viên to bằng quả nhãn, tức to hơn cả viên ngọc trai đính trên vương miện của vua Càn Long. Thông thường, mỗi viên ngọc trai chỉ có kích thước bằng cỡ hạt đậu nành. Trong "Quy tắc của triều đại nhà Thanh" có quy định rằng, các hoàng tử, quan văn và quan võ sử dụng ngọc trai thì trọng lượng không được vượt quá hoàng đế và hoàng hậu. Thế nhưng, 10 viên ngọc của Hòa Thân đều to và đắt tiền hơn nhiều của Càn Long. Nếu như mỗi viên ngọc trai nhỏ của Hòa Thân có giá 8.000 lượng bạc (tương đương 6 triệu đồng/viên) thì giá thành của những viên ngọc trai lớn kia ắt hẳn đắt hơn rất nhiều.

Tháp gỗ tử đàn và vàng

Giá trị bảo tháp của Hòa Thân có thể lên tới 50 tỷ NDT (tương đương với 17.000 tỷ đồng). (Ảnh: Sohu)

Bảo tháp này được làm từ gỗ tử đàn quý hiếm, dát vàng và một số chỗ được đính bạch ngọc. Tất cả nguyên liệu được dùng để chế tạo ra bảo tháp này đều là hàng cao cấp nhất. Tương truyền rằng, mười thợ thủ công hàng đầu đã mất một năm để hoàn thành và mức độ tinh xảo của bảo tháp thật đáng kinh ngạc. Theo các chuyên gia, bảo tháp này có thể sánh với bảo tháp được tìm thấy ở Tô Châu, giá trị bảo tháp của Hòa Thân có thể lên tới 50 tỷ NDT (tương đương với 17.000 tỷ đồng).

Tháp bình thanh bạch ngọc

Hòa Thân đã tặng tấm tháp bình bằng thanh bạch ngọc quý hiếm cho hoàng đế Càn Long. (Ảnh: Sohu)

Hòa Thân có một tấm tháp bình (đồ trang trí để bàn làm từ gỗ, ngọc hoặc đóng khung kính) bằng thanh bạch ngọc - loại ngọc có màu pha trộn giữa trắng và xanh nhạt. Loại thanh bạch ngọc này có xuất xứ từ vùng Tân Cương, Trung Quốc. Tấm tháp bình này có hình chữ nhật, chiều cao 27,6cm. Một mặt miếng ngọc chạm nổi cảnh hai vị cao niên đứng bên bờ suối, xung quanh là núi rừng hùng vĩ; mặt còn lại khắc một bài thơ của vua Càn Long, bên dưới đề chữ "Hòa Thân kính thư" (Hòa Thân trân trọng viết tặng).

Theo các nhà nghiên cứu, tấm tháp bình này được cho là món quà do Hòa Thân lệnh chạm khắc để lấy lòng Hoàng đế Càn Long. Mới đây, tháp bình thanh bạch ngọc này đã được bán đấu giá ở New York Mỹ với giá giá 588.700 USD (tương đương 13,6 tỷ đồng).

Phủ Hòa Thân còn có một con tỳ hưu bằng ngọc phỉ thúy được đánh giá là quý giá bậc nhất thế gian. (Ảnh: Sohu)

Ngoài ra, phủ Hòa Thân còn có một con tỳ hưu bằng ngọc phỉ thúy được đánh giá là quý giá bậc nhất thế gian. Theo đánh giá của các chuyên gia, con tỳ hưu trấn yểm này được làm từ ngọc phỉ thúy với chất lượng thượng hạng. Ngay cả Càn Long và nhiều bậc quân vương khác cũng chỉ trưng bày những con tỳ hưu tạc bằng bạch ngọc nên giá của nó không thể đong đếm.

Trên đây, các chuyên gia mới chỉ liệt kê những món bảo vật đã được thống kê và thực tế, nhiều món đồ quý hiếm khác vẫn chưa được công bố hoặc đang lưu lạc trên khắp thế giới. Tuy nhiên, qua những thứ này, ta có thể thấy được phần nào sự giàu có và chơi ngông của Hòa Thân. Chẳng trách, ông ta được mệnh danh là "đệ nhất đại tham quan" của triều đại nhà Thanh.