Ekip An Nhạc truyện vừa tung "thính cực mạnh" với Cung Tuấn, Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây hết hồn vì mặt bị biến dạng

Sáng 15/2, đoàn phim An Nhạc truyện đã tung tấm poster có ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn vui vẻ đứng cùng nhau. Trong khung cảnh khá lãng mạn, Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn trao cho nhau những ánh mắt dịu dàng, cặp đôi khiến netizen cứ hóng hớt liên hồi, chờ mong đến khi An Nhạc truyện chiếu sẽ có thêm nhiều cảnh yêu đương nồng thắm.

Cùng thời điểm này, studio của Địch Lệ Nhiệt Ba đăng ảnh nữ diễn viên mừng Rằm Tháng Riêng. Nhìn loạt ảnh, có thể thấy Địch Lệ Nhiệt Ba khá gầy, cô sở hữu gương mặt nhỏ, mũi cao, khi đặt ở góc nghiêng thì lộ rõ xương cằm và xương mặt.

Trong 1 bức ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba gòn gây hoang mang vì mặt bị lồi lõm kỳ dị. Tuy nhiên, nhiều khả năng đây chỉ là hiệu ứng ánh sáng do đôi kính của Địch Lệ Nhiệt Ba tạo ra mà thôi.

hình ảnh mới của Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Nhạc truyện.

An Nhạc truyện được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Đế Hoàng Thư, nội dung kể về kế hoạch trả thù của nữ chính khi gia đình bỗng dưng bị đổ oan. So về nội dung và lớp lang, kết cấu các tuyến nhân vật thì An Nhạc Truyện cũng chẳng hề thua kém Lang Nha Bảng (do Lưu Đào, Hồ Ca đóng chính).

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ tập trung quay phim An Nhạc truyện chứ không nhận thêm các hoạt động gì khác. Trong khoảng 2 năm gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba rất chịu khó đóng phim, hết phim cổ trang nữ diễn viên lại đóng tới phim ngôn tình hiện đại.

Mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba khá gầy, trong 1 bức ảnh còn có biểu hiện bị "biến dạng kỳ dị".

Lúc mới công bố thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba đóng cùng Cung Tuấn trong An Nhạc truyện, các blogger giải trí đã đặt câu hỏi về chuyện giữa Cung Tuấn với Địch Lệ Nhiệt Ba, ai sẽ là người gánh diễn xuất? Bởi Địch Lệ Nhiệt Ba tuy xinh đẹp ngọt ngào nhưng thường xuyên bị chỉ trích diễn đơ. Còn Cung Tuấn thì ngoài phim Sơn Hà Lệnh, anh chàng cũng chẳng có thêm dự án gì nổi bật.

