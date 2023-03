Dương Tử Quỳnh: Sự nghiệp chói lọi, cuộc sống hạnh phúc bên chồng tỷ phú

Dương Tử Quỳnh đã hoạt động miệt mài 4 thập niên trong ngành công nghiệp điện ảnh. Cô nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 nhờ những bộ phim ăn khách của Hồng Kông như Police Story 3: Super Cop, Supercop 2 … Sau nhiều thập kỷ làm nghề, tài năng diễn xuất đã đưa Dương Tử Quỳnh vượt khỏi phạm vi châu Á và trở thành ngôi sao quốc tế.

Dương Tử Quỳnh.

Từ Hoa hậu Malaysia đến đả nữ hàng đầu châu Á

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 trong một gia đình gốc Hoa tại Malaysia. Do điều kiện kinh tế khá giả, ngay từ khi lên 4 tuổi, cô đã được cha mẹ cho đi học múa ba-lê và bơi lội. Năm 15 tuổi, cô theo cha mẹ đến Anh, học múa tại Viện múa Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, chấn thương cột sống khiến ước mơ trở thành vũ công ba lê chuyên nghiệp của cô gái trẻ đã tan vỡ, Dương Tử Quỳnh buộc phải tìm hướng đi khác.

Năm 1983, mẹ Dương Tử Quỳnh đăng ký cho cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Malaysia. Dẫu chỉ đi thi theo mong muốn của mẹ, song với nhan sắc rực rỡ, tài năng được tôi luyện từ nhỏ, Dương Tử Quỳnh đã xuất sắc giành vương miện Hoa hậu. Cùng năm đó, cô đại diện cho đất nước tới tham dự cuộc thi sắc đẹp Melbourne, Australia và giành luôn ngôi vị cao nhất.

Sau đó, Dương Tử Quỳnh gia nhập làng phim nhưng phải đến năm 1985,cô mới có bước đột phá đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh. Cô đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim hành động nổi tiếng Yes, Madam (1985). Sự thành công của bộ phim đưa Dương Tử Quỳnh trở thành “Nữ hiệp Đông phương”, một trong số ít “đả nữ” chói sáng của điện ảnh Hoa ngữ những năm 1980.

Dương Tử Quỳnh trong phim "Ngọa hổ tàng long".

Với những vai diễn hành động võ thuật vừa thể hiện khí chất nữ quyền, vừa phô bày những thế võ oai phong, điêu luyện, Dương Tử Quỳnh trở thành nữ diễn viên hành động số 1 châu Á. Người đẹp ghi dấu tên tuổi với các bộ phim Câu chuyện cảnh sát 3, Vịnh Xuân, Kiếm vũ, Ngọa hổ tàng long...

Dương Tử Quỳnh thành danh ở Hollywood qua Tomorrow Never Dies, Hồi ức của một geisha, Xác ướp 3: Lăng mộ Tần vương, Con nhà siêu giàu châu Á, Shang-Chi và gần đây nhất là Everything everywhere all at once ... Giới phê bình nhận xét Dương Tử Quỳnh là một trong những diễn viên gốc Á có chỗ đứng vững chắc nhất tại nền điện ảnh Mỹ.

Đến nay, cô giữ vững vị thế là một trong những nữ diễn viên châu Á nổi tiếng nhất tại Hollywood.

Có thể nói, Dương Tử Quỳnh là một trong những nữ diễn viên châu Á nổi tiếng nhất tại Hollywood. Cô từng là giám khảo của LHP Berlin năm 1999, giám khảo LHP Cannes 2002, chủ tịch ban giám khảo LHP quốc tế Ấn Độ năm 2013... Dương Tử Quỳnh cũng từng là đại sứ thiện chí của UNICEF.

Năm 2009, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh được chọn vào danh sách 35 người đẹp trên màn bạc mọi thời đại của tạp chí People (Mỹ) và cho đến nay cô vẫn luôn được ca ngợi là nữ siêu sao phim hành động số 1 châu Á.

Chiến thắng Oscar lịch sử

Năm nay, Dương Tử Quỳnh được đánh giá cao với vai diễn trong phim hành động, khoa học viễn tưởng Everything Everywhere All At Once do bộ đôi Daniels – gồm Daniel Kwan và Daniel Scheinert – đạo diễn.

Dương Tử Quỳnh giành chiến thắng ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc".

Trong bộ phim lấy đề tài đa vũ trụ Everything Everywhere All at Once , nhân vật của Dương Tử Quỳnh phải xuyên các chiều không gian để đánh bại thực thể ác độc, giải cứu các thế giới song song. Tác phẩm lấy nước mắt khán giả vì chạm đến những vấn đề về gia đình và mối quan hệ giữa các thành viên, các thế hệ…

Dương Tử Quỳnh chính thức làm nên lịch sử khi giành chiến thắng Oscar. Cô vượt qua các đối thủ gồm Cate Blanchet (Tar), Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (The Fabelmans).

Phát biểu nhận giải, Dương Tử Quỳnh không kìm được nước mắt: "Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn những người theo dõi tôi. Giải thưởng này là biểu tượng hy vọng, là bằng chứng rằng giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Đừng để ai nói với bạn rằng bạn đã hết thời rồi.

Xin dành giải thưởng cho mẹ tôi, cho tất cả người mẹ trên thế giới - những người anh hùng. Nếu không có mẹ thì không có anh hùng nào cả. Mẹ tôi đã 84 tuổi, tôi sẽ mang giải thưởng về Malaysia để ăn mừng cùng người thân".

Chiến thắng của Dương Tử Quỳnh khiến cô trở thành người phụ nữ gốc Á đầu tiên và là nghệ sĩ gốc Malaysia đầu tiên giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc . Cô cũng là người gốc Á thứ năm giành giải Oscar ở hạng mục diễn xuất, người đầu tiên giành chiến thắng ở hạng mục diễn xuất chính.

Lận đận tình duyên, không con cái ở tuổi U60

Sự nghiệp của Dương Tử Quỳnh tỏa sáng bao nhiêu, đường tình của cô lại gặp nhiều trắc trở. Dù đã trải qua nhiều cuộc tình nhưng mãi đến thời điểm hiện tại, Phan Địch Sinh là người đàn ông duy nhất có mối quan hệ hôn nhân với Dương Tử Quỳnh. Cả hai kết hôn vào năm 1988 khi Dương Tử Quỳnh mới 25 tuổi. Nhưng vì không thể cân bằng giữa hôn nhân và công việc, họ chia tay nhau sau 3 năm sống chung đầy sóng gió.

Dương Tử Quỳnh và người chồng cũ Phan Địch Sinh.

Thoát khỏi sự trói buộc của hôn nhân, Dương Tử Quỳnh cảm thấy như thoát được một gánh nặng lớn. Sau đó, cô liên tục dành nhiều thời gian cho sự nghiệp. Tại Hollywood, nữ diễn viên gặp gỡ, trở nên thân thiết với đạo diễn Oliver Store. Truyền thông quốc tế đồn đại cả hai nảy sinh tình cảm trong lần hợp tác làm phim Sunshine. Báo chí nước ngoài từng đăng tải rằng Oliver Stone đã rất tích cực theo đuổi nữ diễn viên châu Á suốt một thời gian dài, song Dương Tử Quỳnh vẫn ra sức phủ nhận về mối quan hệ ấy.

Năm 1994, sau khi phát triển sự nghiệp ở Hollywood, cô lại lọt vào mắt xanh của Dương Bỉnh Lương– Chủ tịch HĐQT công ty thời trang Cảnh Phúc (Hồng Kông). Cuộc tình của cặp đôi cũng chỉ duy trì được 3 năm. Thông tin lan truyền là do Dương Bỉnh Lương có tình yêu mới, còn Dương Tử Quỳnh giải thích là vì đối phương không hài lòng việc cô thường ra nước ngoài đóng phim.

Năm 1999, Dương Tử Quỳnh chủ động tuyên bố đã đính hôn với Á Luân (bác sĩ khoa tim gốc Hoa quốc tịch Hoa Kỳ), thế nhưng cả hai đã "đường ai nấy đi" một năm sau đó. Kết thúc mối tình với Á Luân, Dương Tử Quỳnh đã được Thành Long giới thiệu với ông chủ một công ty điện ảnh giải trí, có địa vị lớn trong xã hội Hồng Kông. Tuy nhiên mối tình này cũng không kéo dài được bao lâu.

Dương Tử Quỳnh và tỷ phú Jean Todt.

Sau vô số những cuộc tình "đứt gánh giữa đường", Dương Tử Quỳnh tìm được bến đỗ hạnh phúc bên tỷ phú người Pháp Jean Todt. Jean Todt hơn Dương Tử Quỳnh 16 tuổi, cặp đôi đính hôn vào năm 2006. Cuộc tình này đã đem lại niềm hạnh phúc lớn cho Dương Tử Quỳnh, chỉ có duy nhất một điều khiến cô buồn bã, day dứt là không thể sinh con, kể cả khi đã tiến hành thụ tinh nhân tạo.

"Trước đây vì nhiều lần thụ tinh nhân tạo không thành công, tôi rất buồn và đau khổ, tôi đã dành nhiều thời gian để tìm đến thế giới tâm linh, tôi hiểu rằng đây là số phận của mình và chỉ còn biết cách chấp nhận! Bây giờ tôi luôn cố gắng tự an ủi mình rằng, nếu không tự sinh con được thì vẫn còn có thể tìm cách xin con nuôi!" . Cũng vì thế, Dương Tử Quỳnh nhận làm mẹ đỡ đầu cho con cái của bạn bè, người thân để bù đắp và an ủi bản thân phần nào.

Hiện tại, Dương Tử Quỳnh cảm thấy hài lòng với cuộc sống hôn nhân và tích cực cống hiến cho nghệ thuật.