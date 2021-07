Dương Tử lên poster đẹp mê mẩn nhưng nhan sắc đời thực thế nào mà mặt có vẻ hơi sưng?

Tuần này, show Manh Thám Thám Thám Án (Manh thám tra án) mang đến cho khán giả bối cảnh về bộ phim Thanh Xà - Bạch Xà (Bạch Nương Tử truyền kỳ).

Dương Tử xuất hiện với tạo hình trắng, gợi nhắc nhân vật Bạch Xà - Bạch Tố Trinh. Ekip sản xuất show Manh Thám Thám Thám Án cũng tung ra poster nhân vật riêng cho Dương Tử, poster này được khán giả khen ngợi là đẹp chẳng khắc gì poster phim truyền hình.

Dương Tử trên poster của chương trình và ngoài đời thực.

Điều này cũng chứng tỏ ekip sản xuất show Manh Thám Thám Thám Án thực sự có đầu tư về mặt hình ảnh, không chỉ cho diễn viên hóa thân thành nhân vật mà còn rất chịu khó chỉnh sửa bằng photoshop để ra tấm poster cực xịn.

Hình ảnh xinh đẹp, đáng yêu của Dương Tử được phía chương trình tung ra.

Tuy nhiên, cũng vì chỉnh sửa bằng photoshop quá kỹ càng nên khi so sánh ảnh thực của Dương Tử từ show với ảnh trên poster thì netizen phát hiện ra có chút khác biệt. Mặt của Dương Tử bên ngoài nhìn to tròn và hơi sưng một chút. Dương Tử vốn có khuôn mặt không được thon thả như các đồng nghiệp nữ khác, tuy nhiên đây lại chính là điểm khác biệt giúp Dương Tử tạo được dấu ấn. So với tuổi thật 29 thì Dương Tử trông trẻ hơn rất nhiều, thậm chí, Dương Tử còn được đàn em Chu Khiết Quỳnh (sinh năm 1999) ngợi khen là trẻ trung, đáng yêu hơn cả cô.

Hiện tại, các phim Dương Tử đóng là Thanh Trâm Hành, Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều và Nữ bác sĩ tâm lý đều đã hoàn thành khâu ghi hình. Trong đó, tác phẩm Thanh Trâm Hành được đồn đoán là sẽ lên sóng trong khoảng tháng 7/2021.

Còn đây là ảnh đời thực của Dương Tử được chụp màn hình từ các video clip.

Thanh Trâm Hành là dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình ăn khách cùng tên. Phim lấy bối cảnh đời Đường, nội dung xoay quanh một nữ thám tử tài giỏi là Hoàng Tử Hà, vì muốn làm việc nghĩa mà chẳng ngại dấn thân vào nguy hiểm.

Vào thời điểm này, xã hội phong kiến còn nặng nề quan niệm trọng nam khinh nữ, để điều tra phá án, tìm ra chân tướng sự việc, không ít lần nữ thám tử gặp phải tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Trong quá trình hành hiệp trượng nghĩa, Hoàng Tử Hà đã cải trang thành một tiểu thái giám có thân phận thấp kém.