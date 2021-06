Dương Tử chụp ảnh cùng Lục Tiểu Linh Đồng, nhìn mà "hết hồn" không nhận ra nhan sắc mỹ nữ Hương mật tựa khói sương

Lục Tiểu Linh Đồng vừa đăng ảnh chụp cùng Dương Tử trong chương trình truyền hình Manh Thám Thám Thám Án. Trong ảnh, Dương Tử mặc trang phục của Hồng Hài Nhi, đứng cạnh Tôn Ngộ Không (Lục Tiểu Linh Đồng).

Điều đáng nói là gương mặt của Dương Tử khá lạ, hoàn toàn nhăn nhúm, kém sắc chứ không hề xinh đẹp, rực rỡ như trên ảnh photoshop. Một số khán giả nhận xét rằng có thể lúc chụp ảnh, Lục Tiểu Linh Đồng không dùng hiệu ứng chỉnh sửa, vậy nên nhan sắc của mỹ nữ Hương mật tựa khói sương mới bị "dìm hàng" thê thảm đến thế.

Dương Tử và Lục Tiểu Linh Đồng.

Trong chương trình Manh Thám Thám Thám Án, Lục Tiểu Linh Đồng đóng lại vai đình đám Tôn Ngộ Không, còn Dương Tử thì làm Hồng Hài Nhi.

Nói về việc đóng vai Hồng Hài Nhi ở show Manh Thám Thám Thám Án, Dương Tử chia sẻ: "Bộ phim có ký ức sâu sắc nhất với tôi khi còn bé là Tây Du Ký. Tây Du Ký dạy tôi biết dũng cảm đối mặt với thử thách, không có cửa ải nào mình không vượt qua được, chỉ cần cố gắng mà thôi. Trong lần quay show này, ở hiện trường khá nóng bức, nhưng các tiền bối của tôi vẫn kính nghiệp mà diễn xuất hết mình. Sự chuyên nghiệp và tận tâm của các tiền bối làm tôi cảm thấy vô cùng cảm động và kính phục".

Dương Tử trong tạo hình Hồng Hài Nhi.

"Nhất là việc được hợp tác với thầy Lục Tiểu Linh Đồng, mang đến cho tôi sự cổ vũ ấm áp, giúp tôi thấy mình cần có trách nhiệm với công việc diễn xuất hơn. Tác phẩm kinh điển này xứng đáng được lưu truyền mãi về sau. Sự cổ vũ của các tiền bối ngày hôm nay, tôi cũng xin khắc ghi trong lòng" - Dương Tử chia sẻ thêm.

Lục Tiểu Linh Đồng.

Tây Du Ký là 1 trong tứ đại danh tác của Trung Quốc, thường được biết đến là do Ngô Thừa Ân viết nên. Năm 1986, bản phim truyền hình do Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa đóng chính ra mắt và gây tiếng vang khắp Châu Á. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có phiên bản nào của Tây Du Ký qua mặt được tác phẩm này. Vai Tôn Ngộ Không do Lục Tiểu Linh Đồng đóng vẫn được xem là hình tượng kinh điển, hoàn hảo cả từ diễn xuất cho đến tạo hình nhân vật.

Nhờ đóng vai Tôn Ngộ Không, Lục Tiểu Linh Đồng được yêu mến hơn 30 năm. Về sau, Lục Tiểu Linh Đồng đóng nhiều dạng vai khác nhau nhưng vẫn không vượt qua được cái bóng của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký.