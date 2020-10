Dương Triệu Vũ hé lộ hình ảnh say trăng đầy ma mị, bồng bềnh trên biển nước

Sau MV Bức tranh tiền kiếp với kinh phí đầu tư khủng, Dương Triệu Vũ bất ngờ tung poster album mới gây ấn tượng mạnh với những hình ảnh ma mị, say đắm ánh trăng, lênh đênh giữa biển khơi.

Từng đánh dấu mình với nhiều dự án và sản phẩm âm nhạc chất lượng, Dương Triệu Vũ tiếp tục cho ra mắt album mới Đêm xưa, Biển này.

Nam ca sĩ gây ấn tượng mạnh với poster album đầy ma mị, cuốn hút khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò. Tất cả hứa hẹn cùng làm nên một dấu ấn đặc biệt gửi đến khán giả.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Hình ảnh album được lấy cảm hứng từ điển tích Lý Bạch vì quá đắm say ánh trăng in trên mặt nước nên đã tự trầm mình xuống dòng sông Thái Bạch để được ôm trăng. Cái chết đầy chất thơ của "Thi tiên" được ca ngợi thấm đẫm phong thái thoát tục từ hàng ngàn năm qua đã in sâu vào lòng độc giả bao nhiêu thế hệ".

Album mới của Dương Triệu Vũ gồm 8 ca khúc được phối hoàn toàn mới theo phong cách Semi Classic, Jazz... sẽ được anh khai thác và khám phá hoàn toàn mới với những cung bậc cảm xúc cũng như những chất chứa suy tư mà anh mong muốn gửi gắm đến khán giả của mình.