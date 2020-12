Đường tình sóng gió của An Nguy trước thông báo mang thai: Bị tẩy chay vì thừa nhận là "kẻ thứ 3" và chuyện tình đồng giới gây xôn xao

Nhắc tới An Nguy người ta có thể dễ dàng nhớ ngay tới hình ảnh nữ vlogger đời đầu nổi tiếng trong giới trẻ. Cô nàng xinh năm 1987 nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp, trẻ trung và theo đuổi gu thời trang năng động, cá tính.

Trước khi sang Mỹ theo học ngành Quản trị Khách sạn tại Đại học Công lập bang California, Long Beach, An Nguy từng theo học Đại học Sư phạm Hà Nội. Tuy nhiên, tới năm cuối, An Nguy quyết định bỏ ngang để theo đuổi giấc mơ của mình.

Tại Mỹ, An Nguy bắt đầu học cách làm Vlog với mục đích ban đầu là chia sẻ về cuộc sống du học sinh. Thời điểm đó, rất nhiều du học sinh Việt Nam cũng lựa chọn làm Vlog để trở thành kênh giao lưu với bạn bè.

Giai đoạn 2016 – 2018, An Nguy trở về Việt Nam và chính thức bước chân vào showbiz. Cô tham gia The Face 2016 và góp mặt trong bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con.

Sau đó, An Nguy trở về Mỹ và tiếp tục việc học tập của mình.

Trước tuyên bố mang thai, An Nguy từng có đường tình không mấy thuận lợi.

Chuyện tình dang dở với Toàn Shinoda

Cách đây 7 năm về trước, câu chuyện tình yêu của An Nguy và Toàn Shinoda từng là câu chuyện buồn trong lòng người hâm mộ. An Nguy và Toàn Shinoda đều là những hot Vlogger đình đám được giới trẻ Việt yêu thích. Cả hai có xuất phát điểm giống nhau như điều là du học sinh và cùng sinh năm 1987.

Chuyện tình dang dở của An Nguy và Toàn Shinoda khiến nhiều người tiếc nuối.

Chính vì thế, Toàn Shinoda và An Nguy từng được rất nhiều fan hâm mộ gán ghép. Từ giữa năm 2013, những tin đồn về việc hẹn hò của Toàn Shinoda và An Nguy đã bắt đầu xuất hiện nhưng cả hai vẫn quyết định giữ kín.

Ngày 14/2/2014, An Nguy và Toàn Shinoda lần đầu thừa nhận chuyện tình cảm trong sự chúc phúc của đông đảo mọi người.

Sau một thời gian ở Việt Nam, ngày 21/72014, An Nguy trở lại Mỹ. Ngày 24/7/2014, Toàn Shinoda qua đời vào lúc 23h30 tại bệnh viện do chứng suy hô hấp mãn tính. Sau khi nghe tin dữ, cô lập tức quay về Việt Nam dự tang lễ của anh.

Cuộc tình dang dở của Toàn Shinoda và An Nguy từng khiến rất nhiều người xót xa.

Tình yêu đồng giới với Alexandra Nguyễn (tên thật là Anh Nguyễn)?

Sau chuyện tình với Toàn Shinoda, An Nguy được cho là có tình yêu đồng giới với Alexandra Nguyễn (tên thật là Anh Nguyễn).

Alex và An Nguy quen biết nhau khi cô nàng sinh năm 1987 sinh sống tại Mỹ. Trên trang cá nhân của An Nguy và Alex thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên nhau vô cùng ngọt ngào. Cả hai cũng là cặp đôi nhận được rất nhiều sự yêu thích của giới trẻ.

Thời điểm An Nguy về nước tham gia showbiz, Alex cũng trở về cùng và đóng vai trò phụ tá cho An Nguy. Thời điểm thông tin An Nguy thừa nhận có tình cảm với Kiều Minh Tuấn, Alex hủy kết bạn và trở về Mỹ.

Sau này, khi An Nguy trở lại Mỹ cả hai mới "nối lại tình cảm". Tuy nhiên, cũng từ lúc đó cả hai dè dặt hơn trong việc chia sẻ những hình ảnh tình cảm cho tới khi thông báo mang thai của An Nguy.

Tấm ảnh An Nguy tựa đầu vào vai Alex cùng thông báo mang thai cũng là bài đăng mới nhất của cả hai trên mạng xã hội. Hiện tại, Alex chỉ follow một mình An Nguy trên trang cá nhân còn người đẹp sinh năm 1987 cũng chỉ follow 3 tài khoản trong đó có Alex.

Lời thừa nhận tình yêu và ồn ào với Kiều Minh Tuấn

Năm 2016, An Nguy bất ngờ trở về Việt Nam và tham gia The Face và được Phạm Hương lựa chọn. Dù sở hữu hình thể bất lợi trong dàn thí sinh nhưng sự góp mặt của An Nguy khi ấy đã tạo nên những hiệu ứng không nhỏ cho chương trình.

Rời khỏi The Face, An Nguy chính thức bước chân vào showbiz với vai trò diễn viên.

Chỉ trong vòng 2 năm, An Nguy đã "dắt túi" nhiều dự án phim hấp dẫn mà nhiều người đẹp mơ ước như Chờ em đến ngày mai (2016), Chú ơi, đừng lấy mẹ con! (2018).

Thời điểm bộ phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con sắp sửa ra rạp, ồn ào liên quan tới "phim giả tình thật" của An Nguy và Kiều Minh Tuấn đã trở thành chủ đề xôn xao mạng xã hội. Trong 1 cuộc phỏng vấn, An Nguy và Kiều Minh Tuấn bất ngờ thừa nhận có tình cảm với nhau. Điều đáng nói, thời điểm đó Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã có thông tin đính hôn.

Vụ việc khiến cả An Nguy và Kiều Minh Tuấn bị tẩy chay, bộ phim ra rạp cũng không nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Sau sự việc, An Nguy trở về Mỹ, rút khỏi showbiz còn Kiều Minh Tuấn lại quay về với Cát Phượng.