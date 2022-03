Đường tình ái lắm thị phi của Minh Hằng: Gây chấn động một thời vì scandal với bạn trai cũ, lộ ảnh ôm hôn đồng nghiệp nam nơi công cộng

Ở độ tuổi ngoài 30, Minh Hằng là một trong những quý cô "đắt giá" nhất của showbiz Việt. Không chỉ đạt được thành công, danh tiếng trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật, Minh Hằng còn sở hữu khối tài sản "khủng" nhờ kinh doanh.

Điều khán giả mong mỏi nhất là Minh Hằng có một "bến đỗ" đến nay cũng đã trở thành hiện thực khi cô thông báo sắp kết hôn với bạn trai doanh nhân. Nhiều sao Việt và người hâm mộ liên tiếp gửi lời chúc phúc tới Minh Hằng bởi trước khi có được hạnh phúc như hiện tại, nữ ca sĩ từng trải qua con đường tình duyên không mấy bằng phẳng.

Scandal tình ái chấn động một thời

Không ít khán giả biết đến câu chuyện tình cảm của Minh Hằng và Tim vào những năm 2015 - 2016. Khi đó, cặp đôi từng khấy đảo làng nhạc Việt khi "song kiếm hợp bích", gây thành công vang dội với loạt hit lớn: Một vòng trái đất, Người điên yêu,...

Trong một bài phỏng vấn năm 2017, Tim bất ngờ tiết lộ bí mật động trời trong thời gian hẹn hò Minh Hằng. Đó là việc cặp đôi từng "đi quá giới hạn" trong một chuyến du lịch với nhau. Thông tin này gây tranh cãi dữ dội tại thời điểm đó, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Minh Hằng.

"Tôi cho rằng đó là một kỷ niệm vượt qua ranh giới không thể nào quên được… Một người con gái, một người con trai đang yêu nhau, cùng nhau đi Đà Lạt và họ đang ở tuổi xuân phơi phới thì… Lúc đó cả 2 còn trẻ, yêu nhau nên cũng không suy nghĩ gì nhiều và chỉ làm theo bản năng thôi…", Tim kể.

Sau đó, Minh Hằng cùng người hâm mộ của cô vô cùng giận dữ, công khai chỉ trích Tim vì phát ngôn thiếu suy nghĩ. Vì thế mà Tim cũng phải lên tiếng xin lỗi vì "vạ miệng". Suốt thời gian sau, cả hai hạn chế chạm mặt tại các sự kiện của giới giải trí, đồng thời né tránh nhắc đến đối phương.

Lần hiếm hoi Minh Hằng chia sẻ về scandal tuổi trẻ của mình, cô nói: "Hằng luôn muốn giữ hình ảnh của mình ở góc độ trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất bởi fan của Hằng là những khán giả tuổi teen. Và Hằng khẳng định là Hằng không bao giờ làm gì xấu để làm mất hình tượng của Hằng hết. Ngay cả scandal với Tim thì cũng không phải do Hằng tạo ra mà cái đó là do một người có học thức tạo ra. Do đó, Hằng đã không muốn đính chính và cũng không muốn nhắc lại nữa".

Mối tình bí mật với hôn phu doanh nhân

Minh Hằng tiết lộ chuyện đang yêu một người đàn ông vào năm 2017, đó cũng là vị hôn phu hiện tại của cô. Nữ ca sĩ cho biết người yêu mình là một doanh nhân nhưng không quá giàu có, hơn Minh Hằng 10 tuổi và hai người đi lên từ một tình bạn đẹp.

Vào tháng 11/2018, Minh Hằng bất ngờ đăng lên trang cá nhân hình ảnh nắm tay một người đàn ông bí mật. Đến năm 2020, Minh Hằng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh khoe được người yêu chiều chuộng, quan tâm. Ngay lập tức, netizen vào cuộc soi ra nữ ca sĩ và người này thường đi du lịch vào một thời điểm, những bức ảnh check-in trong khung cảnh giống hệt nhau.

Nói về tính cách của bạn trai, nữ ca sĩ tiết lộ anh là người vừa sâu sắc vừa vui tính, rất chiều chuộng cô. Những lúc Minh Hằng đi quay phim hay công việc, bạn trai cũng không ít lần hộ tống và đưa ra những lời khuyên.

Giải thích lý do vẫn kiên quyết giữ kín tình yêu của mình, Minh Hằng nói: "Người đàn ông ấy đã bảo vệ tôi rất nhiều, cho tôi niềm vui trong cuộc sống. Vì vậy, tôi cũng muốn bảo vệ người đàn ông đó, không muốn anh ấy bước ra ngoài ánh sáng. Tôi chỉ muốn bao bọc người đàn ông ấy trong vòng tay của mình, để anh ấy có cuộc sống bình thường, làm việc như bao người khác".

Chuyện tình của cặp đôi diễn ra trong âm thầm. Cho tới ngày 14/3/2022, Minh Hằng bất ngờ đăng bức ảnh được cầu hôn trên du thuyền cùng lời thông báo sẽ có "tin vui" vào tháng 6 năm nay.

Tin đồn hẹn hò Quốc Trường

Như những gì công chúng biết đến, Minh Hằng đã có chuyện tình dài năm với hôn phu doanh nhân. Nhưng điều khó hiểu là vào tháng 4/2021, nữ ca sĩ lại bị paparazzi tóm cảnh ôm hôn Quốc Trường tại một quán bar.

Netizen cũng soi được những khoảnh khắc cả hai đặc biệt thân thiết, luôn kề cạnh nhau trong những cuộc tụ tập bạn bè.

Tuy nhiên, phía Minh Hằng đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn này. Cô giải thích những hành động tình cảm đó chỉ là nhất thời trong lúc đang có men rượu trong người, ôm nhau để tạm biệt trước khi ra về.

Trong một dịp khác, khi được hỏi về lùm xùm với đồng nghiệp nam, Minh Hằng thẳng thắn nói: "Sau khi quay phim xong thì chúng tôi có nói chuyện với nhau về kinh doanh và phim ảnh. Chúng tôi là kiểu trên mức tình bạn dưới mức tình yêu. Quốc Trường là người đã hy sinh rất nhiều cho bộ phim nên tôi và ê-kíp chủ động tổ chức sinh nhật cho Trường. Tại bữa tiệc sinh nhật, Quốc Trường xúc động nên ôm tôi một tý và nói lời cảm ơn. Sau đó, cảnh đó bất ngờ được chụp lại rồi lên báo chí".

