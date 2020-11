Hồi tháng 8 vừa rồi, TC Candler đã công bố danh sách 100 gương mặt đẹp nhất Thế giới (The 100 Most Beautiful Faces Of 2020), trong đó bao gồm hàng loạt mỹ nhân đình đám đến từ mọi châu lục như: Địch Lệ Nhiệt Ba, Song Hye Kyo, 4 thành viên Lisa, Jennie, Rosé, Jisoo của BLACKPINK, Irene của Red Velvet, Yoona của SNSD,... Và Việt Nam cũng là một quốc gia có không ít nhân vật được xướng tên trong danh sách này như Sơn Tùng MTP, Á hậu Huyền My, Richkid Thảo Nhi Lê, diễn viên Khả Ngân,...



Chỉ có điều trong đó có một cái tên Việt Nam khá lạ đó chính là Dương Minh Ngọc.

Ngay lập tức truyền thông trong nước liên tục tìm hiểu về cô nàng này? Câu hỏi được tất cả đặt ra là: Rốt cuộc cô nàng này là ai? Xinh đẹp ra sao và có những thành tích nổi bật gì để có thể lọt vào top những gương mặt đình đám do tạp chí uy tín của Mỹ nhắc đến?



Và thật lạ lùng làm sao khi biết Dương Minh Ngọc không phải là một người hoạt động quá nhiều trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô nàng cũng còn rất trẻ nhưng lại sở hữu một gương mặt với vẻ đẹp hiếm có, cực kỳ cuốn hút khi pha trộn các đường nét Á Đông và cảm giác khỏe khoắn, gợi cảm của phương Tây.

ĐẸP THEO KIỂU "KHÔNG TRENDING"

Chào Ngọc, lọt top 100 gương mặt đẹp nhất chắc hẳn là cơ hội và là một bàn đạp cực kỳ tốt cho Ngọc, vậy thì từ thời điểm đó đến hôm nay điều đó đã giúp Ngọc như thế nào?

Trong lúc đang làm makeup, Ngọc nhận được cuộc gọi mời làm mẫu ảnh, mình cũng thử sức gật đầu nào ngờ trở thành mẫu ảnh thật. Một thời gian sau đó, khi mình đã là mẫu ảnh, mình lướt Facebook tự dưng lại thấy ảnh mình nằm bên cạnh 6 nghệ sĩ nổi tiếng, không ngờ mình nằm trong top 100 gương mặt được đề cử là đẹp nhất thế giới, mọi thứ cứ tự nhiên mà đến, tuy không phải là một danh hiệu nhưng nó lại giúp mình nhận ra rằng mình đã chọn đúng.

Còn bàn đạp thì Ngọc nghĩ lọt vào top 100 không phải là bàn đạp, quan trọng là những sản phẩm của mình làm ra và may mắn hơn hết là Ngọc đang chọn đúng con đường làm mẫu ảnh.

Một mẫu ảnh mất bao lâu để mọi người nhớ đến và nhắc tên Ngọc nhỉ trong khi Ngọc lại đang quá kín tiếng như thế?

Mình nghĩ thời gian chưa hẳn đã quyết định được việc mọi người nhớ đến và nhắc tên mình. Quan trọng hơn hết là những sản phẩm của mình. Mình được nhắc đến, được biết nhiều thế nhưng những sản phẩm, hình ảnh của mình không được tốt thì cũng giống như “thùng rỗng kêu to” nên Ngọc khá chú tâm bây vào việc xây dựng hình ảnh cho bản thân, mình cũng "kén" thương hiệu.

Gần đây, Ngọc xuất hiện thường xuyên hơn trong nhiều MV của các ca sĩ nổi tiếng Gil Lê, Quân A.P,... Trước đó là MV của Kelvin Khánh, Rocker Nguyễn, trong tương lai Ngọc sẽ lấn sân sang lĩnh vực diễn viên?

Nói diễn viên thì lại mang trọng trách lớn quá, Ngọc chỉ tham gia diễn xuất ở TVC quảng cáo, MV, chứ chưa xuất hiện trên phim được, một phần vì thực ra Ngọc sợ casting phim, phần khác mình lại thấy mỹ năng mình chưa đủ để diễn xuất.

Mình khá vô tư, chưa thể thể hiện cảm xúc thay bất kỳ một nhân vật nào được. Đó có thể là một khuyết điểm mà cũng có thể là một ưu điểm. Rất là nhiều người kêu mình đi đóng phim vì họ thấy mặt mình rất hợp điện ảnh, mình cũng từng đi casting phim rồi nhưng lại “rớt thôi” *cười*. Từng có cơ hội đóng vai chính trong một bộ phim nổi tiếng rồi nhưng lúc ấy trong đầu mình lại mong được vào vai phụ thôi vì vai phụ diễn không nhiều và ít phải đọc lời thoại.

Mẫu ảnh ở Việt Nam đang rất đông, đây là một trong những môi trường nói thẳng là có mức độ “đào thải” rất ghê gớm, vậy Ngọc có sợ mình “nhạt” không khi hiện tại Ngọc đang khá ẩn mình?

Thật ra, mỗi người có một cách phát triển khác nhau, sự thành công không có một công thức nào cả, và theo Ngọc không ai là giống ai, giữa những màu đậm thì sẽ có những màu nhạt, nhạt cũng là một màu. Ngọc lúc nào cũng trong tâm lý update, reset mình cả. Ngay cả khi Ngọc không làm công việc này cũng vậy. Bản thân Ngọc nghĩ khi mình thấy mình mới mẻ thì người khác mới thấy mới mẻ với mình.

Ngọc cũng công nhận rằng phong cách của mình khá “kén” khách hàng. Mình xây dựng hình ảnh thông qua 2 kênh lớn là Facebook và Instagram. Khách hàng thương mại họ thường chuộng phong cách truyền thống và tìm mẫu thông qua Facebook nên những hình ảnh mang tính nhẹ nhàng, dễ thương Ngọc đăng trên Facebook. Còn những brand nước ngoài thì sẽ nhìn và focus Instagram nhiều hơn nên những hình ảnh cá tính, nghệ thuật, thể hiện rõ phong cách của Ngọc, Ngọc sẽ đăng trên Instagram và dành thời gian trau chuốt nó. Hai kênh mạng xã hội này của Ngọc không liên quan gì đến nhau, mỗi bên có một phong cách riêng và mình đã phải luôn làm mới nó.

"ĐẸP LÀ ĐƯỢC" CHỈ DÙNG ĐỂ NÓI

NHỮNG BÌNH HOA

Ngọc có nghĩ mình là người truyền cảm hứng với nét đẹp không dao kéo?

Ai cũng muốn được truyền cảm hứng, được nghĩ về những điều tốt đẹp và mong muốn những điều tốt đẹp đến với mình. Nhưng sự thật đôi khi lại khác như thế, trong cuộc sống này không có gì là trọn vẹn cả nên người ta mới phải phẫu thuật thẩm mỹ. Ngọc đôi lúc cũng nghĩ mình sẽ sửa một cái gì đấy trên khuôn mặt nhưng mỗi khi nhìn lại mình chẳng biết phải sửa gì cả, Ngọc thấy mình đã đủ, không phải là đủ đẹp mà là đã trọn vẹn. Khi một người biết đủ thì cũng sẽ thấy như Ngọc, Ngọc nghĩ vậy và khi thấy thiếu đương nhiên họ sẽ thay đổi sao cho đủ nhất với họ. Truyền cảm hứng nghe khá vĩ mô với Ngọc, nên Ngọc chỉ có thể đưa ra quan điểm của mình, quan trọng trước hết là tất cả những gì trên khuôn mặt cơ thể chúng ta, chúng ta cần biết yêu thương và nâng niu nó, nó đã mang đến thần thái hay giúp chúng ta tự tin chưa, nên chưa thì vì lý do gì? Có thể khắc phục được hay không và có cần thiết khắc phục không?

Vậy một người “đẹp nhất” thì sẽ có quan điểm về cái đẹp như thế nào Ngọc? Có phải là cằm Vline, da trắng,... cùng rất nhiều thứ khác hoàn chỉnh không?

Mình thấy một cô gái đẹp nhưng người khác có thể thấy cô ấy bình thường, quan trọng là nguồn năng lượng cô ấy mang đến cho những người xung quanh như thế nào, họ có “bắt sóng” được không. Thần thái là một nguồn năng lượng vô hình nhưng lại mang một sức mạnh hiện hữu. Ngọc thấy nhiều phụ nữ tuy không có những nét “chuẩn” như da trắng, dáng xinh, môi mỏng hay cằm nhọn nhưng họ rất thu hút, vì họ có thần thái. Và đẹp lại mang một ý nghĩa rất dài, Ngọc tâm đắc câu “Tâm sẽ sinh tướng”. Nên phải tạo được sự thoải mái, tích cực, tươi mới trong thần thái thì tự động mình sẽ được sự “hậu thuẫn” vô tình của cái đẹp.

Sắc đẹp giúp mình có được sự thành công trong cuộc sống, vậy thì không cần phải lao tâm lao lực cho những thứ khác, chỉ cần: "Đẹp là được", Ngọc có nghĩ vậy không?

Hmm. Quan điểm của Ngọc là: "Một cái bìa đẹp mới khiến người ta muốn đọc”. Phụ nữ thì phải chăm sóc sắc đẹp, không cần phải diện quá cầu kỳ, chỉ cần gọn gàng, khoan thai là đủ, chăm sóc sắc đẹp của mình cũng là một trong những sự thông minh của phụ nữ. Và điều quan trọng thứ hai là phải hiểu biết. Một người phụ nữ thành công là người có sự hiểu biết, chiếm được cảm tình của xã hội.

Đẹp chỉ "được" thôi chứ chưa "đủ", có sắc phải có trí thì mới cân bằng. Nếu mải chăm sóc vẻ ngoài mà không học hỏi phát triển thì cũng chỉ là “bình hoa di động”. Hơn hết, sắc đẹp lại là thứ không tồn tại mãi mãi, khi nhan sắc rời đi thì tài sản mà người phụ nữ có chính là trí tuệ.

"MÌNH ĐĂNG HÌNH XẤU, NGƯỜI YÊU BẢO XÓA LÀ MÌNH SẼ XÓA"

Bông hoa tên Dương Minh Ngọc đã có chủ chưa nhỉ?

*Cười*, không giấu gì mọi người, anh người yêu của Ngọc hiện đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Anh đang là Founder của một local brand và là stylist cho Suboi.

Wow, giấu kín thế. Đầy đủ như thế thì chắc anh ấy là niềm tự hào của Ngọc nhỉ?

Phải nói về thời gian trước đây, Ngọc khá xuề xòa nhưng mà từ khi quen anh ấy thì cuộc sống của mình gần như thay đổi 360 độ. Anh ấy bảo phải mặc cái này này, phải makeup thế này này, anh ấy bảo Ngọc đi đâu hay làm gì cũng phải chỉnh chu. Thậm chí, mình có thói quen hay để mặt mộc ra ngoài thế nhưng mà khi gặp người yêu, người yêu Ngọc lại bảo phải đánh tí son, thêm một ít má hồng cho xinh. Anh ấy chỉ Ngọc phối đồ như thế nào cho phù hợp, đi đứng ra làm sao và hướng đến hình ảnh gì. Đều là người yêu Ngọc bảo cả.

Nhưng mà, người yêu vậy thì có được xem là quản lý quá không? Ngọc không phản ứng gì và thậm chí còn rất “ngoan” khiến mọi người khá bất ngờ đấy!

Anh ấy chỉ quản lý Ngọc về khoản trang phục, hình ảnh còn những thứ khác thì không, anh ấy rất tôn trọng Ngọc. Khi Ngọc đóng MV với bạn diễn thì anh ấy khá thoải mái vì anh cũng làm nghệ thuật nên hiểu. Instagram mình mà đăng hình xấu, linh tinh, bánh bèo hoặc sến là người yêu Ngọc nhắn tin bảo xóa ngay. Có thể nói nhờ người yêu mà Instagram của Ngọc mới đẹp như vậy, khách hàng cũng rất yêu thích. Những tấm hình nào Ngọc đắn đo không biết đẹp hay không, hoặc quần áo nên phối như thế nào thì Ngọc sẽ nhắn tin cho người yêu. Thậm chí là những món quà khách hàng tặng mình thì mình cũng hỏi xem là có nên lấy hay không, ảnh bảo không thì mình không lấy.

Đấy không phải là sợ cũng chẳng phải là quá ngoan hay quá nghe lời. Vì Ngọc biết mình khá “linh tinh”, “hiền” trong công việc nên đôi lúc cần sự hỗ trợ đắc lực từ một người hiểu mình. Ngọc tôn trọng anh ấy, vì quyết định của anh ấy cũng rất hợp ý với mình, tụi mình như 1 vậy.

Mọi người thắc mắc về vấn đề tài chính của Ngọc khi cuộc sống của bạn gần như suôn sẻ đấy!

Ngọc được ưu ái bản tính vô tư nên mình chưa bao giờ phải phiền lòng về vấn đề tài chính cá nhân. Nói như thế không phải mình không cần mà là mình cần vừa đủ. Ví dụ hôm nay kiếm được 100 nghìn Ngọc sẽ xài 20 hoặc 30 nghìn vẫn còn lại 70. Ngọc luôn đặt ra một câu hỏi thế này: "Tại sao mình lại nghĩ mai mình không có tiền mà không nghĩ là mai mình phải tìm cách kiếm được tiền hiều hơn. Mình làm kinh tế để phục vụ cho mình chứ mình đừng dùng tất cả sức khỏe, đầu óc đi phục vụ cho kinh tế".

Cảm ơn Ngọc vì buổi nói chuyện này, khá thú vị đấy. Mong rằng bạn sẽ thành công và phát triển trên con đường sự nghiệp của mình.