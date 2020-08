Dương Mịch nhảy lên Hot Search vì tuyên bố: Tại sao tôi phải kể những biến cố của mình cho người khác?

Tham gia chương trình truyền hình Hi! Relax, Dương Mịch đã có những chia sẻ khá thẳng thắn về biến cố và khó khăn trong cuộc đời cô.

Sau chương trình, những thông tin được Dương Mịch chia sẻ lập tức nhảy lên bảng vàng tìm kiếm của Hot Search Weibo. Đồng thời, khán giả cũng mở rộng các cuộc thảo luận với hàng ngàn bình luận tích cực dành cho Dương Mịch.

Trong chương trình, Dương Mịch cùng bạn thân Trương Đại Đại nói về những vấn đề khác nhau. Tại đây, Trương Đại Đại kể rằng có lần anh khóc ở tiệc mừng công và than thở với bạn bè về những khó khăn, vất vả mà mình đã vấp phải trong showbiz. Tuy nhiên, Dương Mịch lại không bao giờ có động thái hỏi han hay an ủi Trương Đại Đại. Trương Đại Đại hỏi Dương Mịch rằng lý do gì mà cô lại không động viên anh bằng lời nói: "Bạn làm tốt lắm, bạn vất vả rồi".

Được hỏi đột ngột, Dương Mịch chẳng chút ngại ngần mà nói ngay: "Shipper đi giao hàng chẳng phải vất vả sao? Những người giúp chúng ta ninh sườn không vất vả sao? Các đạo diễn, biên kịch phải ngồi xổm trên mặt đất xem kịch bản không vất vả sao? Do đó, dựa vào đâu mà muốn người khác thấu hiểu sự vất vả của bạn. Vì ai cũng vất vả như ai thôi".

"Sao phải kể những biến cố của mình cho người khác? Có thể lúc đó người ta sẽ quan tâm thật nhưng chúng ta cũng chẳng cần thiết phải làm như thế. Thay vì mất công kể lại quá trình đấy thì chi bằng hãy ngủ đi 1 chút, nghỉ ngơi 1 chút còn hơn" - Dương Mịch nói thêm.

Dương Mịch gia nhập làng giải trí từ khá sớm, lúc cô chỉ mới 4 - 5 tuổi. Dương Mịch từng có cuộc hôn nhân tưởng như là viên mãn với Lưu Khải Uy nhưng cuối cùng lại tan vỡ cùng nhiều điều tiếng ồn ào. Hiện tại, con gái Dương Mịch đang được phía gia đình Lưu Khải Uy chăm sóc. Dương Mịch thường xuyên đến thăm nhưng vẫn bị chỉ trích là mê kiếm tiền mà lơ là trách nhiệm của 1 người mẹ.

Sau cuộc hôn nhân với Lưu Khải Uy, Dương Mịch bị đồn hẹn hò Nguỵ Đại Huân. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn quyết giữ im lặng, không chia sẻ bất cứ điều gì về chuyện ly hôn lẫn tin đồn hẹn hò người mới.